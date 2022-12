Trainerwechsel beim ZSC: Es rockt wieder in Hockey-Zürich

National League Marc Crawford für Rikard Grönborg: Es rockt wieder bei den ZSC Lions Der Kanadier Marc Crawford kehrt nach sechs Jahren zurück und wird neuer Trainer der ZSC Lions. Er ersetzt den Schweden Rikard Grönborg und hat einen Vertrag bis zum Ende der übernächsten Saison (2025) unterschrieben. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 28.12.2022, 19.27 Uhr

Marc Crawford kehrt nach über sechs Jahren nach Zürich zurück und löst Rikart Grönborg als Trainer der ZSC Lions ab. (Bern, 10.03.2016) Peter Schneider/KEYSTONE

Die Zürcher haben es, wie einem modernen Eishockeyunternehmen gut ansteht, erfolglos mit modernen Trainern versucht. Also mit Schweden, die das System über die täglichen Befindlichkeiten stellen («Hockey-Sozialismus»). Der Schwede Hans Wallson ist 2016 wie ein Hockeygott empfangen worden und musste das Hallenstadion am 29. Dezember 2017 durch den Hinterausgang verlassen. Der «Haudegen» Hans Kossmann holte anschliessend 2018 den bisher letzten Titel für die Zürcher.

Nun hat der 54-jährige Rikard Grönborg, 2019 im Hallenstadion wie ein nordischer Hockeygott empfangen und zu diesem Zeitpunkt der teuerste Trainer Europas, die neue ZSC-Arena soeben durch den Hinterausgang verlassen. Die «Geister des Hallenstadions» haben sich auch in der wunderbaren neuen Arena eingenistet. Zwei hochdotierte «Systemschweden» sind in Zürich gescheitert (mit Johan Lundskog übrigens kürzlich auch einer in Bern).

Der Schwede Rikard Grönborg muss die ZSC Lions nach etwas mehr als drei Jahren verlassen. (Zürich, 22.12.2022) Andy Mueller /Freshfocus

Es ist eben schwierig, den Mittelweg zwischen «taktischer Prinzipienreiterei» und der Flexibilität, dem Wechselspiel zwischen Wattenstäbchen- und Schmirgelpapier-Psychologie zu finden, die halt auch zu diesem rauen Spiel gehören. Nur den von den Hockey-Göttern Auserwählten gelingt das so gut wie Zugs Dan Tangnes.

Spieler wollen spielen, nicht arbeiten

Die ZSC Lions kehren zurück zum urigen, emotionalen und weniger wissenschaftlichen, zum wahren Hockey. Es rockt wieder. Der Unterhaltungswert wird im Quadrat steigen. Grönborg ist nicht am fehlenden Sachverstand gescheitert. Eher an zu viel Fachwissen und Selbstvertrauen. Der mehrfache Weltmeister-Coach hat seine unbestrittene fachliche Autorität über die besonderen Anforderungen des täglichen Umganges mit jungen Männern gestellt, die lieber spielen als arbeiten. Darum sind sie ja Hockey-Profi geworden.

Die fachliche Überlegenheit hat zu einer gewissen Arroganz geführt. Grönborg hat die Kabine – also die leidenschaftliche Unterstützung der Spieler – verloren. Dabei dürfte ihm auch die fehlende Erfahrung im Tagesgeschäft als Klubtrainer zum Verhängnis geworden sein (er ist in Schweden als Nationaltrainer zu Ruhm und Ehre gekommen).

Die Hoffnung, dass die frühzeitige und offizielle Verkündung seines Abganges per Saisonende (so oder so wäre sein Vertrag nicht verlängert worden) wie ein Befreiungsschlag wirken würde, hat sich nicht erfüllt. Also musste Sportchef Sven Leuenberger für diesen Befreiungsschlag sorgen. Und er hat den bestmöglichen Befreiungsschlag gewählt.

Die ZSC Lions spielen in einem NHL-Stadion und nun bekommen sie mit Marc Crawford einen wahren «NHL-Bandengeneral». 16 Jahre Cheftrainer in der NHL, Coach des kanadischen Olympia-Teams von 1998, Stanley-Cup-Sieger 1996. Zwischendurch bildete er sich in Europa weiter und coachte von 2012 bis 2016 bereits einmal die ZSC Lions (Meister 2014, Cupsieger 2016), kehrte nach Nordamerika zurück und arbeitete die letzten vier Jahre als Vize-Bandengeneral (Assistent) in Ottawa und Chicago.

Marc Crawford (links) führte die ZSC Lions 2013/14 zum Meistertitel. (Kloten, 19.04.2014) Patrick B. Kraemer/KEYSTONE

Der 61-jährige Crawford ist eigentlich der perfekte Chef für die ZSC Lions: Flexibel bei der Führung des Teams im Spiel. Bei der Zusammenstellung der Linien ist die Tagesform wichtiger als der taktische «Jahresplan». Er hat keine Scheu, einen Star durch ein junges Talent zu ersetzen. Die ZSC Lions haben zwar ein so ausgeglichenes Team, dass theoretisch ein Systemcoach Erfolg haben müsste.

Aber eben nur theoretisch: In der Kabine sitzen auch selbstbewusste Alphatiere, die nur bei einem charismatischen, grossen Chef parieren. Crawford hat so viel NHL-Sternenstaub auf den Kleidern, dass auch einer wie beispielsweise Sven Andrighetto gehorcht. Womit wir nicht etwa sagen, Andrighetto sei Grönborg nicht folgsam gewesen. Aber er hat halt bei seinen spielerischen Tätigkeiten nie den Eindruck erweckt, er würde für seinen Trainer durchs Feuer gehen.

In Davos ist die Frage nach dem Trainer ungeklärt

Die ZSC Lions haben das grosse Trainerspektakel hinter sich. Der HC Davos hat es noch vor sich: Der Vertrag von Cheftrainer Christian Wohlwend läuft am Ende der Saison aus. Aber er wird seit November von Sportchef Jan Alston bei den Vertragsgesprächen hingehalten. Entweder kommt es zeitnah zu einem klaren «Ja» oder «Nein» oder zum Eklat. Jan Alston findet die Lösung im Buch der Bücher. Im Evangelium des Matthäus: «Deine Rede aber sei Ja! Ja! Nein! Nein! Was darüber ist, ist vom Übel.»

