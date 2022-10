NHL-Start in Europa: Nashville hofft auf ein Schweizer Duo

National Hockey League Nino Niederreiter und Roman Josi: Vielleicht dreht sich erstmals das Spiel eines NHL-Teams um eine Schweizer Achse Am Freitag startet die NHL in Europa in die Qualifikation. Mittendrin ist Nashville Predators mit Nino Niederreiter und Roman Josi. Das Team trifft in Prag auf San José Sharks. Ein erster Prüfstein für das Schweizer Duo. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Schweizer Traum-Duo in Nashville: Nino Niederreiter (links) und Roman Josi. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der grosse Hockey-Wanderzirkus ist weitergezogen. Gut 70 Personen sind von Amerika nach Europa gereist, um ihre Kunst vor Publikum aufzuführen. Das Klubmaskottchen inklusive. Von Nashville nach Bern und von dort aus nun nach Prag. Hier trifft der eine Wanderzirkus auf den anderen: Aus Berlin sind die San José Sharks angereist. Mit ebenso vielen Personen. Klubmaskottchen inklusive. Um heute und morgen Samstag die ersten zwei Qualifikationspartien (Regular Season) auszutragen.

Begeistert von der Stimmung in Bern

Die grossen Hockeyfestspiele von Bern (Nashville gewann im ausverkauften Stadion gegen den SCB 4:3) klingen in der Seele der rauen NHL-Haudegen nach. Natürlich geben sie auf entsprechenden Standardfragen, wie es denn in Bern gewesen sei die erwarteten Standardantworten («Great»).

In der O2-Arena von Prag - hier bei einem WM-Spiel 2015 - beginnt am Freitag die NHL-Saison. Filip Singer / EPA

Aber sowohl bei Matt Duchene (31) und Ryan Johansen (30), aber auch bei Cheftrainer John Hynes (47) ist gut herauszuhören, dass bei ihnen die «Berner Festspiele» in der Seele nachklingen. Nashville ist zwar eine der hockeyverrücktesten Städte der USA mit einem temperamentvollen Publikum. Und doch hat die bernische Hockeybegeisterung einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die schönen Tage in Bern haben offensichtlich dem Teambuilding gutgetan.

Die Umstellung auf den Pflichtbetrieb zeigt sich in Prag auf und neben dem Eis. Nun ist Schluss mit Smalltalk und «Meet and Greet» im «Bärengraben.» Das Training konzentriert und intensiv. Der Umgang mit den Chronistinnen und Chronisten nun wieder wie gewohnt militärisch straff organisiert und auf die offiziellen Medienkonferenzen beschränkt.

Ein Qualifikationsmarathon mit 82 Spielen

In Prag werden zwar nur die zwei ersten von insgesamt 82 Qualifikations-Partien ausgetragen. Aber die Liga ist so ausgeglichen (Nashville schaffte die Playoffs im Frühjahr lediglich mit drei Punkten Reserve), dass sich am Ende herausstellen könnte, dass die Playoffs in herbstlichen Prag verspielt worden sind.

Unter anderem werden die Stürmer Matt Duchene und Ryan Johansen und Verteidiger Mattias Ekholm nach den Gründen gefragt, warum Nashville im Vergleich zur letzten Saison besser sei. Genannt werden unter anderem ein Plus an Erfahrung, die verbesserte Stilsicherheit nach der turbulenten Zeit mit den Corona-Einschränkungen und die Ankunft neuer Spieler.

Mehr als zehn Jahre nach der gemeinsamen Junioren-Zeit bei Portland spielen Nino Niederreiter und Ryan Johansen (Nummer 92) wieder im gleichen Team. Mark Zaleski / AP

Dabei fällt der Name «Nino». Nino Niederreiter. Auch wenn es bei den Nordamerikanern Brauch ist, ausschliesslich gut übereinander zu reden – die lobenden Worte für den Schweizer gehen weit über die Pflicht-Höflichkeit hinaus. Die Rede ist nicht einfach von den Toren, die von einem Stürmer ja sowieso erwartet werden. Erwähnt wird die frische Energie, die der Churer ins Team bringe, und dass er ein rauer Spieler sei, den man lieber in den eigenen in den gegnerischen Reihen habe.

Von Portland in die NHL

Die Erwartungen in Nashville sind bei Nino Niederreiter mindestens so hoch wie bei Sven Bärtschi in Bern. Und für Ryan Johansen geht darüber hinaus so etwas wie ein Hockey-Bubentraum in Erfüllung: Er bringt es auf den Punkt: «Wir spielten als Junioren im gleichen Team und wir sind beide im gleichen Jahr gedrafted worden.» Ein bisschen Hockeyromantik gehört eben dazu. Bei Portland produzierten die beiden in zwei Jahren (2009 bis 2011) nicht weniger als 145 Treffer und sind 2010 in der ersten Runde gedraftet worden: Johansen als Nummer 4, Niederreiter als Nummer 5. Und nun sind sie erstmals vereint im gleichen NHL-Team. Das ist der Stoff, aus dem Storys gemacht werden können.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die beiden – wie in der Vorbereitung - ein Duo bilden werden. Zumal Johansen als Center und Niederreiter als Flügel hockeytechnisch sowieso gut zueinander passen. Ryan Johansen hat letzte Saison für Nashville in 26 Tore erzielt, Nino Niederreiter für Carolina 24 Treffer. 50 Tore in der neuen Saison sind ein realistisches Ziel.

Das Spiel von Nashville Predators könnte sich in der neuen Saison um die Schweizer Achse Niederreiter/Josi drehen. Claudio De Capitani / freshfocus

Wer wettet, dass Nino Niederreiter seine bisherige Bestmarke (25 Tore 2016/17 mit Minnesota) übertreffen wird, riskiert nicht viel: Mit Roman Josi hat er nun den besten Passgeber und «Assistmacher» der Liga hinter sich. Josi/Niederreiter – mit etwas Sinn für Hockeyromantik können wir auf eine «Achse des Guten», auf eine Schweizer Achse hoffen, um die sich Nashvilles Spiel dreht. Das hat es so in der NHL bis heute noch nicht geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen