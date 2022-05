Interview Nati-Verteidiger Silvan Widmer: «Ich lasse mich zu Hause gerne von meinen Mädchen schminken» Der Aargauer hat «die beste Saison der Karriere» hinter sich und «voll ins Schwarze getroffen». Gerade er, der es nicht einfach hatte in der Nati. Silvan Widmer sagt auch, weshalb er im Gegensatz zu Breel Embolo selbst koche und sich manchmal schminken lasse. Zudem glaubt der 29-Jährige, Yakin könne aus den Spielern mehr herauskitzeln als früher Petkovic. Interview: Christian Brägger Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rom, 12.November 2021: Jubel bei Silvan Widmer (links) mit Ruben Vargas nach dem Führungstor gegen Italien. Jean-Christophe Bott/EPA

Die Bundesliga-Saison endete für Mainz auf dem achten Platz. Mittendrin seit einem Jahr und dem Abgang von Basel: Silvan Widmer, der für die Rheinland-Pfälzer die meisten Einsatzminuten vereinte. Entsprechend ist der 29-Jährige selbstbewusst zur Nationalmannschaft angereist, das war schon anders.

Der Aargauer ist in Form, erzielte als Rechtsverteidiger vier Tore. Auf dieser Position dürfte Widmer auch unter Trainer Murat Yakin für die WM gesetzt sein. Doch zuerst folgen ab Donnerstag vier Auftritte in der Nations League. Widmer sagt: «Der erste Gegner ist Aufsteiger Tschechien, der etwas weniger stark einzuschätzen ist als Portugal und Spanien. Zum Glück für uns ist ihr Stürmer Schick verletzt, für ihn tut es mir aber natürlich leid.»

Überspitzt formuliert haben Sie die Schweiz an die WM geschossen mit Ihrem Führungstor im zweitletzten Spiel in Rom gegen Italien.

Silvan Widmer: Das ist sehr überspitzt formuliert. (lacht) Aber gewiss war es wichtig und liess uns die Türe offen für die letzte Partie gegen Bulgarien, wo wir dann ein Feuerwerk zündeten. Anteil habe ich also schon.

Darf man von einer Leistungsexplosion sprechen?

Ich habe mit meinem Wechsel zu Mainz genau ins Schwarze getroffen. Ich spüre extreme Wertschätzung vonseiten des Vereins, der Trainer Bo Svensson hat mich vom ersten Tag an gepusht und an mich geglaubt. Zudem kommt mir der Fussball entgegen, er ist laufintensiv, die Aussenverteidiger schalten sich immer ein. Eine Steigerung ist da, Explosion nenne ich es nicht.

Wie lautet denn Ihr Fazit zur abgelaufenen Spielzeit?

Es war die beste Saison, die ich jemals gespielt habe. Ich blieb verletzungsfrei und habe nur die letzte Partie krankheitsbedingt verpasst. Somit konnte ich auch in der Nationalmannschaft viele Spiele absolvieren, es ist jetzt auch hier zufriedenstellend.

Das muss besonders guttun, zumal Sie zweimal unter Vladimir Petkovic den letzten Kadercut für eine Endrunde nicht überstanden. Fühlen Sie sich versöhnt?

Also auf Kriegsfuss war ich ja nicht. Natürlich hatte ich ein paar schwierige, harte Momente. Aber geweint habe ich deswegen nicht, ich bin nicht so nahe am Wasser gebaut. Zudem, so überrascht war ich beide Male nicht. Es war einfach das Traurigste für mich, bis zur letzten Sekunde alles gegeben zu haben – und dann reichte es doch nicht. Das gehört zum Sport. Es hat mich angestachelt, noch mehr zu machen. Rückblickend hat sich das wohl ausbezahlt. Und seit zwei Jahren läuft es mir hier nun gut, ich bin angekommen und froh, dass ich eine Rolle spielen darf.

Reist man als Stammspieler anders zur Nati an?

Das Wort Stammspieler gefällt mir nicht. Viele wollen beginnen. Natürlich reise ich mit breiterer Brust an und ich fühle mich besser aufgehoben als früher.

Kevin Mbabu ist Konkurrent.

Er ist ein sehr guter Spieler, der Konkurrenzkampf ist auf jeder Position gross. Ich glaube nicht, dass einer von uns beiden fix einen Stammplatz hat. Kevin ist physisch vermutlich ein bisschen stärker, ich in taktischen Dingen.

Sie spielten einst für Udinese, ehe Sie mehr oder weniger als Stammspieler die Serie A für den FC Basel verliessen. Weshalb jener Schritt zurück?

Bei Udinese hatte ich grundsätzlich viele Einsätze. Und Höhen und Tiefen, weil es viele Trainerwechsel gab. Bei dem einen Übungsleiter spielte ich, bei dem anderen weniger. Ich wollte mir in Basel die Zuversicht holen, die etwas auf der Strecke geblieben war mit Udinese. Ein Schritt zurück, um danach vorwärtszukommen.

Was ist anders zwischen der Bundesliga und der Serie A?

In Deutschland sind die Trainings am Limit, es geben alle Vollgas und ziehen das Bein nie zurück. In Italien spielst du sonntags. Es ist schwierig, dich am Wochenende von 90 auf 100 Prozent hoch zu pushen. Zudem ist der Spielstil anders, in Italien zählt zuerst das Toreverhindern. Da kannst du deine offensiven Qualitäten weniger zeigen.

Nach einer Saison wie in Mainz könnte man auf die Idee kommen, eine Steigerung zu wollen, und zu einem besseren Klub zu wechseln.

Was ist jetzt die Frage?

Haben Sie diese Idee auch?

Ich fühle mich sehr wohl in Mainz. Als Fussballer muss man immer das Beste herausholen und man befasst sich mit allen Optionen. In Mainz spiele ich regelmässig, fühle mich geschätzt und als Leader, das ist mir wichtig. Wenn dann ein grösserer Verein anklopft, dann schaue ich mir das an.

Silvan Widmer ist angekommen in der Nati. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Hat schon einer angeklopft?

Soviel ich weiss: Nein.

Breel Embolo optimiert sich mit einem persönlichen Koch, wie er der NZZ sagte. Wie optimieren Sie sich?

Ich koche selbst. (lacht). Und zwar sehr gesund. Ich kann alles kochen, Fisch, vegetarisch, bin vielseitig. Ich lege sehr viel Wert auf die Ernährung, aber halt ohne eigenen Koch. Man muss sich diese Zeit einfach nehmen. Auch versuche ich, viel zu schlafen, und mir ist der Ausgleich neben Fussball wichtig. An einem freien Tag schaue ich mir nie nochmals Spiele von mir an, sondern suche Abstand. Primär bin ich dann mit meiner Familie zusammen.

Neben dem Platz wirken Sie angenehm, auf dem Platz müssen Sie böse sein, und dann gibt es noch den Haushalt mit Frau und zwei Töchtern. Wie gelingt der Spagat?

Ich kann auf dem Platz austeilen, laut werden. Zuhause ist das selten, da lasse ich mich lieber von meinen Töchtern schminken oder spiele andere Sachen mit ihnen. Das ist mein Naturell, ich muss mich weder privat noch im Beruf verstellen.

Was hat sich unter Murat Yakin verändert?

Das Ziel von Murat ist, dass wir noch unberechenbarer sind. Er will einen Mix zwischen Kurzpassspiel und weiten Bällen hinter die gegnerische Abwehr. Er möchte viele Läufe in die Tiefe sehen. Gleichzeitig verlangt er defensive Absicherung und eine ständige Antizipation. Murat ist eher wie die Trainer in Deutschland, will offensiven Fussball und offensives Verteidigen. Er würde dorthin passen.

Wie erleben Sie ihn?

Murat ist eine Autoritätsperson, er kann aber auch sehr freundschaftlich sein. Man fühlt sich sehr wohl in seiner Nähe und bei ihm gut aufgehoben. Er hat einen guten Mix und eine andere Art im Vergleich zu Petkovic. Ich denke, dass ein paar Spieler von uns unter ihm noch ein paar Prozente mehr herausholen können als früher.

Die Nationalmannschaft hat ein neues Trikot. Zufrieden?

Es ist rot, ich finde es gut. Der Stoff ist ein wenig speziell, anders als die anderen Trikots. Es ist vielleicht noch etwas ungewohnt zu tragen, ich hatte es erst einmal kurz übergestreift. Aber das spielt keine Rolle. Es ist immer eine Ehre, es zu tragen.

Nun gab es am Montagmorgen noch einen prominenten Gast mit Roger Federer.

Murat hat vor dem Training angekündigt, dass jemand kommen würde. Er gab uns einen Hinweis, wer es sein könnte. Wir waren uns aber nicht sicher, ob es Roger Federer sein würde. Er kam dann im Verlauf des Trainings, wir begrüssten uns und er bekam ein neues Trikot. Es war ein schöner Moment, eine solche Legende des Sports bei uns zu haben. Getroffen habe ich ihn ja noch nie persönlich, auch wenn ich ein Tennisfan bin und früher als Bub sogar Stunden genommen habe. Wie habe ich bei ihm immer mitgefiebert. Bis heute ist Federer ein Referenzpunkt in Sachen Professionalität, Fairness und Ehrgeiz. Er ist eine Inspirationsquelle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen