Das sind die Erkenntnisse nach dem 2:1 der Nati gegen Spanien

Nations League Akanjis Rolle, Sows Auftritt, Shaqiris Position, Yakins Taktik – das sind die Erkenntnisse nach dem Sieg der Nati in Spanien Die Schweiz setzt mit dem 2:1 in der Nations League gegen Spanien ein kräftiges Ausrufezeichen. Es ist der grösste Sieg unter Murat Yakin – und der erste auswärts gegen ein Weltklasseteam seit 40 Jahren. Fazit: Die WM kann kommen. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 25.09.2022, 18.29 Uhr

Xherdan Shaqiri richtet den Blick bereits nach vorne. Keystone

Freude? Ja. Aber Ausgelassenheit? Nein, das nicht.

«Es war ein schöner Tag, den geniessen wir gerne – aber wir wissen auch, dass es noch einiges zu verbessern gibt.»

Es sind die Worte von Xherdan Shaqiri nach diesem 2:1-Sieg der Nati in Spanien. Sie stehen stellvertretend dafür, wie wohltuend die Schweizer mit dem Erfolg umgehen. Es ist ein grosser Sieg. Einer, der viel Aufsehen erregt, bestimmt über die Schweizer Grenzen hinaus. Und doch ist allen bewusst, was in diesem Herbst wirklich zählt: die Weltmeisterschaft.

Noch im Juni waren die Gedanken rund um diese Nati ganz anders. Da fragte man sich, warum die Euphorie, die mit dem EM-Viertelfinal und der WM-Qualifikation entstand, plötzlich verflogen ist. Aus den ersten fünf Spielen 2022 resultierte kein einziger Sieg. Nie waren die Zweifel grösser als beim 0:4 in Portugal, als die Mannschaft Zerfallserscheinungen offenbarte. Es war jedoch eine Mannschaft, die mit vielen Absenzen und schwindenden Kräften kämpfen musste. Die lange Saison hatte Spuren hinterlassen.

Gut drei Monate später hat sich das Bild verändert. Ausser Noah Okafor fehlt keine der möglichen Stammkräfte. Und man darf feststellen: Diese Nati gibt Anlass zur Vorfreude auf die WM. In knapp zwei Monaten geht es los. Kamerun, Brasilien und Serbien heissen die Gegner. Es ist eine ziemlich komplizierte Vorrundengruppe. Da kann es nur helfen, wenn Spieler und Trainer die Katar-Reise mit ­guten Gefühlen antreten. Mit dem Wissen eben: Wir sehen auch gegen die fussballerische Weltklasse gut aus.

Spiele, in denen die Schweiz gegen die Grossen mitgehalten hat, gab es in jüngster Vergangenheit immer wieder. Aber Siege? Sie sind an einer Hand abzuzählen. Unter Ottmar Hitzfeld gab es das 1:0 an der WM 2010 gegen Spanien, danach ein 5:3 gegen Deutschland und ein 1:0 gegen Brasilien (Mai 2012 und August 2013). Unter Vladimir Petkovic ein 2:0 gegen ­Portugal 2016, das 5:2 gegen Belgien 2019 und natürlich der Sieg über Frankreich an der EM 2021, wobei es dort bis zum ­Penaltyschiessen 3:3 stand.

Hält wenig von Statistiken und lebt gerne im Moment: Murat Yakin. Keystone

Jetzt hat die Nati hintereinander Portugal (1:0) und Spanien besiegt. Wie bemerkenswert der jüngste Coup gegen Spanien ist, zeigt die Statistik. Erstmals seit 40 Jahren und einem 1:0 in Italien besiegte die Nati auswärts einen Weltklasse-Gegner. Trainer Murat Yakin sagt zwar: «Von Statistiken halte ich nicht so viel, lieber lebe ich im Moment.» Ein bisschen Genugtuung ist aber gleichwohl zu spüren, wenn er anfügt: «Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und uns Schritt für Schritt verbessert.» Die Siege stehen als Lohn dafür. Captain Granit Xhaka hält fest:

«Wir haben nicht schön gespielt – aber das muss man auch nicht immer. Taktik, Mentalität, Wille – das alles war da. Es ist ein Sieg fürs Selbstvertrauen.»

Es hat Zeiten gegeben unter Vladimir Petkovic, da hiess die Losung: Wir schauen nur auf uns selbst. Egal, wie der Gegner heisst, wir ziehen unser Spiel durch. Yakin denkt in dieser Beziehung anders. Es ist durchaus clever. Und findet auch in der Mannschaft Anklang, solange die Einstellung und Ausrichtung in Spielen gegen schwächere oder gleichwertige Nationen offensiver ist.

Captain Granit Xhaka hebt hervor: «Taktik, Mentalität, Wille – das alles war da. Es ist ein Sieg fürs Selbstvertrauen.» Keystone

Der Mann des Spiels hiess Manuel Akanji. Ein Tor und ein Assist verbuchte der kürzlich zu Manchester City gewechselte Innenverteidiger. Es scheint, als würde ihm gerade fast alles gelingen. Er untermauerte ­seine Position als Abwehrpatron eindrücklich. Gleichwohl vermeidet es auch Akanji, bereits die ganz grossen Gefühle auszurufen. Er sagt: «Gerade, was die Spielauslösung betrifft, bin ich nicht zufrieden. Häufig habe ich die Lösung nicht gesehen und darum lange Bälle spielen müssen.» Zudem nervt ihn, dass er gegen Tschechien gesperrt fehlt. Die gelbe Karte empfindet er zurecht als kleinlich. An der WM gilt es trotzdem, Verwarnungen zu ­vermeiden, die Nati hatte zuletzt an allen Turnieren Sperren zu beklagen.

Mann des Spiels gegen Spanien: Verteidiger Manuel Akanji. Keystone

Womit wir bei der wohl eindrücklichsten Schweizer Qualität an diesem Abend sind. Die Schweizer verteidigten so solidarisch, verschoben sich so gut, dass es den Spaniern vor 30’000 euphorisierten Zuschauern im Kessel von Saragossa nie gelang, wirklich für Gefahr zu sorgen. Um es mit den Worten von Torhüter Yann Sommer zu sagen: «Ich hatte nie das Gefühl, dass da etwas Spektakuläres auf mich zukommt.» Erst in der Nachspielzeit wackelte die Führung noch einmal. Doch Sommer parierte grossartig.

Diese Widerstandsfähigkeit ist eine der Qualitäten, die sich die Nati unter Murat Yakin augenfällig erarbeitet hat. Wenn nicht gerade die Hälfte des Teams verletzt oder gesperrt ist, macht diese Equipe einen ziemlich stabilen Eindruck.

In Partien, in denen die Schweiz weniger Ballbesitz als der Gegner zu erwarten hat (am Samstag 26:74 Prozent), setzt Yakin vor der Viererkette auf ein Dreiermittelfeld bestehend aus Xhaka, Freuler und entweder Sow oder Zakaria. Sow zeigte sein bisher wohl bestes Länderspiel, es ist ihm deutlich anzumerken, dass er bei Eintracht Frankfurt unbestrittener Leistungsträger ist. Er liegt darum in der internen Hierarchie derzeit vor Zakaria, der erst 122 Spielminuten in den Beinen hat auf Vereinsebene in dieser Saison (Sow 990).

Damit ist auch klar, dass Xherdan Shaqiri in diesem 4-3-3 in der Grundordnung auf die rechte Seite ausweichen muss. Das muss kein Problem sein, wenn Shaqiri auch weiterhin Gefallen an den Aufgaben in der Defensive findet wie gegen Spanien. Die Gabe, für entscheidende Momente sorgen zu können, verliert er deswegen nicht gleich. Es wird spannend zu sehen, ob Yakin auch gegen Tschechien auf dieses 4-3-3 setzt.

Gegen die Tschechen wird sich am Dienstagabend in St.Gallen entscheiden, ob die Schweiz ihren Platz in der Liga A der Nations League behalten darf. Ein Unentschieden würde dazu bereits reichen. Noch schöner wäre nach den jüngsten beiden Siegen natürlich ein weiteres Erfolgserlebnis.

