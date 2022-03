Fussball Ist Challenge-League-Torjäger Ardaiz im Anflug in Richtung FC Luzern? Der FC Luzern gewinnt im Testspiel gegen Schaffhausen 4:1. Die Tore erzielt die Mannschaft von Mario Frick erst, als der FCS-Topstürmer Joaquin Ardaiz vom Platz gegangen ist. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Schaffhausens torgefährlicher Uruguayer Joaquin Ardaiz (rechts) fliegt mit dem Ball an FCL-Innenverteidiger Luca Jaquez vorbei. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Zur ungewohnten Mittagszeit um 12 Uhr beginnt der Testmatch in der Swisspor-Arena. 200 Interessierte sehen Hakan Yakin wieder einmal im FCL-Stadion in Aktion. Der Ex-Spielmacher der Innerschweizer dirigiert seine Profis. Leider hat Yakin keinen Ball, der früher hochbegabte Kicker steht in Abwesenheit von Cheftrainer Martin Andermatt an der Seitenlinie beim FC Schaffhausen. Attraktive Spieler haben die Ostschweizer trotzdem: «Die zwei Topstürmer haben uns schon vor Schwierigkeiten gestellt», stellt nach dem Match FCL-Coach Mario Frick fest. Er meint Raul Bobadilla und Joaquin Ardaiz.

Bobadilla, der inzwischen 34-jährige Ex-Spieler von Gladbach, Augsburg, Basel und YB ist vor wenigen Wochen aus Südamerika in die Schweiz zurückgekehrt. Der bullige Angreifer erinnert mehr denn je an einen argentinischen Stier. Mehrmals bleibt er in der Luzerner Abwehr hängen. Frick findet:

«Körperlich ist er trotz vielleicht drei, vier Kilos zu viel ein absoluter Ausnahmespieler der zweiten Liga.»

Den früheren Bundesliga-Star sowie Basel- und YB-Angreifer Raul Bobadilla (links) konnten die Luzerner leichter stoppen als Joaquin Ardaiz: Lorik Emini klärt in dieser Szene gegen «Boba». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Frick passt die Spielweise von Goalgetter Ardaiz

Für den Liechtensteiner Frick ist Ardaiz ebenfalls Thema: Der 23-jährige Uruguayer ist der torgefährlichste Spieler der ersten Halbzeit, er gibt die Vorlage zum 1:0 durch Bujar Lika (5.) und verpasst vor der Pause zweimal nur knapp das 2:0. Frick sagt:

«Ardaiz hatte mir schon beim FC Lugano gut gefallen, er spielt beim FC Schaffhausen eine Topsaison, führt die Torschützenliste der Challenge League an.»

Kein Zweifel, Mario Frick ist beeindruckt von den beiden FCS-Stürmern. Bobadilla versuchte der FCL vor zehn Jahren mal erfolglos zu verpflichten. Die besten Fussballerjahre des Partytigers dürften vorbei sein. Hingegen passt der 1,86 Meter grosse und 85 Kilo schwere Strafraumstürmer Ardaiz wohl perfekt ins Beuteschema der Innerschweizer. Der Linksfuss ist gereift und formstark: In 27 Ligaspielen erzielte er 15 Treffer und gab 2 Assists. Er ist der erste Spieler der zweithöchsten Klasse, der seit 2010 wieder vier Tore in einem Match geschossen hat: Vor drei Wochen beim 4:3-Sieg gegen den Leader in Aarau war’s.

Mit Viererpack in die Notizblöcke der Super-League-Klubs geschossen

Mit diesem Viererpack hat sich der «Uru» in die Notizblöcke der Super-League-Scouts geschossen. Mario Frick, wäre Ardaiz für die neue Saison ein interessanter Spieler für Luzern? Der FCL-Coach weicht aus, macht darauf aufmerksam, dass Ardaiz für Lugano in der Super League nur drei Tore machte. «Zwischen der Challenge League und Super League besteht halt schon noch ein Unterschied.» Und:

«Wir haben sehr gute Stürmer, müssen jetzt einfach etwas Geduld haben. Es geht darum, effizienter zu sein.»

FCL-Doppeltorschütze Ibrahima Ndiaye (links) und Passgeber Filip Ugrinic jubeln nach dem Tor zum 4:1-Endstand. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

In der zweiten Hälfte, als Ardaiz nicht mehr spielt, trifft Stürmer Ibrahima Ndiaye doppelt, Varol Tasar mit einem sehenswerten Freistoss – und Marvin Schulz mittels Penalty. Der FCL gewinnt 4:1. Frick ist überzeugt: «Die Saison endet gut für uns.»

Luzern – Schaffhausen 4:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 200 Zuschauer. – SR Turkes.

Tore: 5. Lika (Ardaiz) 0:1. 54. Tasar (Freistoss) 1:1. 69. Ndiaye (Grether) 2:1. 75. Schulz (Foulpenalty) 3:1. 80. Ndiaye (Ugrinic) 4:1.

Luzern: Radtke; Grether, Jaquez, Izmirlioglu, Sidler; Emini (46. Ndenge); Wehrmann (61. Schulz), Alabi (61. Ugrinic); Tasar (61. Campo); Ndiaye, Sorgic (61. Cumic).

Schaffhausen: Marzino; Padula (46. Kastrati), Hamdiu (46. Lurvink), Mujcic, Lika (70. Sifayin); Krasniqi (46. Del Toro), Stevic, Gjorgiev (46. Axel Müller), Gonzalez (70. Soldo); Bobadilla (70. Sahitai), Ardaiz (46. Alounga).

Bemerkungen: Luzern ohne Kvasina, Schürpf, Monney und Loretz (alle verletzt), Dräger, Burch, Jashari und Ottiger (alle Nationalteams), Radtke (ausgeliehen an Buochs) kehrt ins FCL-Tor zurück. Schaffhausen ohne Maouche und Menezes (beide verletzt). – 65. Lattenschuss Cumic.

