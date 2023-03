Schweizer Nati: Doku-Serie The Pressure Game blickt ins Nati-Herz

Sendekritik Schweizer Fussball-Nati: Neue Doku zeigt Bilder hinter verschlossenen Türen – was ist davon zu halten? Fast ein ganzes Jahr lang begleitet ein Filmteam das Schweizer Nationalteam. Die sechsteilige Serie zeigt die Nati-Stars so offen wie noch nie. Kritik zur Serie, die ab Dienstag auf SRF läuft. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 20.03.2023, 06.09 Uhr

Enttäuschung und Frust: Die Schweizer Nationalspieler in der Garderobe nach dem 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal. ZVG

Dann ist nur noch Stille. Soeben hat die Schweiz den WM-Achtelfinal gegen Portugal 1:6 verloren. Die Blicke der Spieler in der Garderobe sind leer, suchen Halt am Boden. Der Traum ist vorbei. Es bleiben nur Enttäuschung, Frust und Wut. Es sind beklemmende Bilder. Nationaltrainer Murat Yakin starrt noch einmal auf das Jubelbild nach dem Sieg gegen Serbien, das er als Inspiration an die Wand projizieren liess. Schnitt. Captain Xhaka und Embolo sitzen draussen. Starren in ihre Handys. Irgendwann flucht Xhaka: «Seit zehn Jahren wollen wir Geschichte schreiben – und dann so etwas!» Der Schmerz sitzt tief. Schnitt.

Ein ganzes Jahr lang liess sich das Schweizer Nationalteam von Kameras begleiten. Die Crew um Regisseur Simon Helbling und Samy Ebneter durfte überall dabei sein. 450 Stunden Videomaterial haben sich angesammelt. Entstanden ist daraus «The Pressure Game», eine sechsteilige Serie über das Innenleben der Nati, knapp drei Stunden insgesamt. Gezeigt wird sie am Dienstag und Donnerstag auf den Kanälen des Schweizer Fernsehens (SRF 1, jeweils um 20.05 Uhr) und auf Play Suisse.

Etwa eine Million Franken hat die Produktion der Serie gekostet. Den Hauptteil davon zahlt der SFV-Hauptsponsor. Auch SRF beteiligt sich an den Kosten. Für den Verband resultiert eine schwarze Null.

«The Pressure Game» nimmt für sich in Anspruch, ins «Herz der Schweizer Nati» vorzudringen. Das Ziel: Die Nationalspieler auf eine Art und Weise zeigen, die dem Publikum sonst verborgen bleibt. Nach dem Motto: Auch Fussballer sind Menschen.

Dieses Versprechen können die Macher der Serie einhalten. Natürlich lag die Entscheidungshoheit darüber, welche Bilder gezeigt werden und welche nicht, beim Schweizerischen Fussballverband. Wer also denkt, es handle sich um einen kritischen Dok-Film in der Art und Weise, wie SRF zum Beispiel die Fifa und Gianni Infantino durchleuchtete, liegt falsch. «The Pressure Game» ist ein cleveres PR-Werk. Doch es ist gewiss nicht so, dass heikle Szenen und kritische Momente einfach ausgeblendet werden. Am besten zeigt sich das an der Figur des Captains Granit Xhaka. Dass er polarisiert, wird keineswegs ignoriert, sein Ausraster nach der Auswechslung gegen den Kosovo wird genauso gezeigt wie die umstrittene Jubel-Aktion im Jashari-Trikot nach dem Serbien-Spiel. Xhaka selbst versucht, sein Wesen zu erklären, und auch seine Frau kommt zu Wort.

Es fliessen auch Tränen

Die Machart der Serie kann problemlos mithalten mit anderen Sportdokumentationen auf Netflix oder Amazon Prime. Das WM-Jahr der Nati wird nicht einfach chronologisch heruntergebetet, sondern anhand der Protagonisten erzählt, es gibt immer wieder Zeitsprünge, ohne dass die Zuschauer jedoch verwirrt würden. Der Mix zwischen Szenen rund um die Fussballspiele und Szenen im Alltag von Spieler und Staff stimmt.

Die grösste Stärke von «The Pressure Game» ist, dass Spieler, Trainer und ihr Umfeld eine gewisse Nähe zulassen. Manch einer zeigt sich von seiner verletzlichen Seite, es fliessen mehr als einmal Tränen. Das zeigt, dass sich unter der harten Schale, die sich manch einer im Fussball-Business zulegen muss, oft ein weicher Kern steckt. Auch die vielen Bilder in der Garderobe vor und nach den Spielen sind interessant.

Am Pool mit Zigarre: Nationaltrainer Murat Yakin lässt wie seine Spieler für «The Pressure Game» ungewohnte Nähe zu. ZVG

Schade hingegen ist die Experten-Auswahl. Mit Mämä Sykora und Sandy Maendly bekommen zwei Personen, die in den letzten zehn Jahren nie im Umfeld der Nati zu sehen waren, eine viel zu grosse Plattform für ihre Plattitüden. Alles in allem ist «The Pressure Game» trotzdem ein sehr geglücktes Experiment. Es darf gerne eine zweite Staffel geben. Vielleicht gibt’s dann ja ein Happy End.