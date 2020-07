Neue FCL-Nachwuchshoffnung Mark Marleku, ein Stürmer mit Wucht Beim FC Luzern kommt heute Freitag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Zürich wohl ein 20-jähriger Angreifer zum siebten Einsatz. Mark Marleku ist auf gutem Weg, seinen Namen in der Innerschweiz populär zu machen. Daniel Wyrsch 31.07.2020, 05.00 Uhr

FCL-Stürmer Mark Marleku (rechts) versucht den Young-Boys-Spieler Saidy Janko daran zu hindern, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 26. Juli 2020)

Mark Marleku heisst die jüngste Stürmerhoffnung des FC Luzern. Ein im ersten Moment spezieller Name, der immer wohltuender klingt. Fast schon wie ein Künstlername. Der 20-jährige Mark Marleku tut auf dem Fussballplatz alles, damit sein Name bei den Beobachtern positive Erinnerungen weckt.

Unerschrocken steigt der Stürmer in die Zweikämpfe, wuchtig setzt der 1,85 Meter grosse und 81 Kilo schwere Mark Marleku seinen robusten Körper ein. Er wirkt dabei, als ob er bereits länger bei den Profis spielen würde. Dabei hat er für das arg dezimierte Team von Fabio Celestini erst sechs Teileinsätze in der Super League absolviert. «Meine Physis ist sicher meine Stärke, zudem verfüge ich über eine gute Grundtechnik. Der Stürmer mit den Übersteigern bin ich allerdings nicht», sagt der Mann mit Nachwuchsvertrag. Der in Luzern geborene, aber in Oberwil bei Zug aufgewachsene Offensivspieler, dessen Vater Prenk in der dortigen Klinik als Psychotherapeut gearbeitet hatte, war einst via Zug 94 und SC Kriens zum FCL gekommen. Unterstützung bekommt der Schweiz-Kosovare von der ganzen Familie: «Der Vater und die beiden Schwestern spielten selber Fussball, die Mutter fiebert besonders mit.»

Siebter Nachwuchsspieler mit Super-League-Debüt

Mark Marleku ist einer von sieben Luzerner Eigengewächsen, die in dieser Saison zum Einstand in der Super League gekommen sind. Neben ihm schafften dieses erste Etappenziel Ashvid Balaruban, Marco Burch, David Mistrafovic, Lorik Emini, Darian Males und im letzten Spiel bei YB auch Lino Lang. Der Rechtsfuss Marleku ist nach eigenen Angaben einen steinigen Weg gegangen, bis er ins Profikader aufgenommen wurde. «Immer wieder hatten mich kleinere Verletzungen gestoppt.»

Den Glauben an seine Fähigkeiten brachten ihn weiter. «Ich habe gespürt, dass ich es packen könnte.» Konkret wurde das Erreichen des Ziels, als er mit der U21 in der 1. Liga in neun Spielen sechs Tore erzielte. Sein Hauptantrieb schlummerte in sich selber: «Mein Ziel war es schon immer gewesen, für die 1. Mannschaft des FCL zu spielen. Wenn ich als Junior am Stadion vorbeigegangen bin, ist das immer einer meiner Gedanken gewesen», erzählt Mark Marleku.

Sein Debüt gab er auswärts gegen Lugano (0:2). Beim 1:4 in St.Gallen schoss der Mann mit der Nummer 39 den Ehrentreffer. «Mein erstes Tor hat mich innerlich gefreut, aber das Resultat zählt.» Sein Dank gilt Trainer Celestini und dem Staff. «Ich bin dankbar für die ­Chance, die ich erhalten habe.» Er empfindet es als «extrem schön», für Luzern zu spielen. Klar wolle er gegen den FCZ erfolgreich sein. «Wichtig ist, dass wir wieder wie zuletzt in Bern als Team auftreten und unser Bestes geben.»