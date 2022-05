On steigt jetzt auch beim Skisport ein

Neuer Ausrüster Marco Odermatt, Wendy Holdener und Simon Ammann setzen ab sofort auf eine Schweizer Sportartikelmarke Neuer Ausrüster für die Athletinnen und Athleten von Swiss Ski. Der Schweizer Skiverband setzt fortan auf Schuhe und Trainingskleider der einheimischen Kultmarke On. Rainer Sommerhalder 13.05.2022, 06.59 Uhr

Athletinnen und Athleten aller Disziplinen von Swiss Ski trafen sich zum Start der Partnerschaft in Zürich zu einer gemeinsamen Joggingrunde mit Laufsportlern und On-Angestellten. PD

Der Schweizer Sportartikel-Hersteller On weitet sein Portfolio im Sport aus. Man will offensichtlich mehr sein als der Erfinder von innovativen Laufschuhen und gehypten Alltags-Sneaker an den Füssen von Ärzten, Servicepersonal und ehemaligen US-Präsidenten.

Für die Sommerspiele 2021 produzierte die Marke erstmals die Kleider der Schweizer Olympioniken. Nun folgt ein langfristiger Ausrüster-Deal mit Swiss Ski.

Von Skispringen bis Freestyle

On rüstet ab sofort sämtliche Kaderathletinnen und -athleten aller Disziplinen aus - von Skispringen über Langlauf, Freestyle bis hin zu den Alpinen. Die Zusammenarbeit betrifft Schuhe und Trainingstextilien für alle «Off-Snow-Aktivitäten». Bei den Alpinen folgt On auf die US-Firma «Under Armour» und bei den Nordischen ersetzt man den langjährigen Partner «Odlo».

Finanzielle Aspekte seien nicht der Treiber für den Wechsel gewesen. Beim Verband erhofft man sich durch die neue Kooperation mehr Einfluss auf die Entwicklung von massgeschneiderten Produkten für das spezifische Training. Beim US-Ausrüster sei man nicht mehr als eine Nummer gewesen, heisst es von Verbandsseite. Bernhard Aregger, CEO von Swiss Ski, sagt:

«Diese Zusammenarbeit ist für uns eine coole Sache. On ist innovativ, fortschrittlich und passt damit perfekt zu uns.»

Abergläubisch ist man bei On offensichtlich nicht. Der Start der neuen Allianz wird am Freitag, 13. Juni verkündet. Wobei aufmerksame Fans ausgerechnet dank Skistar Marco Odermatt bereits kurzzeitig auf den Deal aufmerksam gemacht wurden.

Dieser postete versehentlich einige Tage zu früh in den Sozialen Medien eine Aufnahme vom Fotoshooting in den neuen Kleidern. Mehr als ein Schmunzeln löste dieser «Leak» beim neuen Partner nicht aus. Schliesslich ist man sich gewöhnt, dass Odermatt oft am schnellsten unterwegs ist.