Tom Elmer wird Markenkollege von Roger Federer bei On

Neues Firmenteam Markenkollege von Roger Federer: Der Schweizer Leichtathlet Tom Elmer läuft dank On-Schuhen künftig als Profi Die Schweizer Laufschuhmarke lanciert den «Athletics Club Europe» mit je drei Athletinnen und Athleten aus fünf Nationen. Es ist das erste Projekt dieser Art in Europa. Rainer Sommerhalder 03.05.2022, 18.00 Uhr

Unterwegs mit On-Schuhen: Der Glarner 1500-m-Spezialist Tom Elmer. ZVG

Die Begeisterung des Publikums erinnert im Ansatz an einen Auftritt der Beatles. Dabei geht es an diesem Vormittag im Zürcher Letzigrund nicht um Pilzfrisuren auf Musikerköpfen, sondern um Schuhsohlen im Wolkendesign. Und die Zuschauer sind nicht kreischende Groupies, sondern Journalisten und Influencer. Rund 40 Medienvertreter aus acht Ländern sind geladen, die neuste Innovation der zur Kultmarke geformten Sportschuhe von «On» live und nahbar mitzuerleben: das erste Profiteam im Mittel- und Langstreckenlauf in Europa.

Wie sehr sich das Schweizer Produkt mit Pioniergeist in der DNA und Roger Federer im Schlepptau inzwischen zum Lifestyle-Produkt entwickelt hat, zeigen die Szenen rund um die legendäre Leichtathletik-Rundbahn in Zürich. Da werden die neuen, exklusiv präsentierten Bahnlaufschuhe von den Gästen dutzendfach im besten Licht und in Grossformat gefilmt, fotografiert oder beschrieben. Die Fragen im Anschluss an die Präsentation des Projekts richten sich genau so um Stellenwert und Entwicklung der Produkte wie um sportliche Ambitionen des auffällig jungen Sextetts im neuen Leichtathletik-Firmenteam.

Tom Elmer ist mit 25 Jahren der Älteste im Team

Der älteste Athlet im eben erst gegründeten «On Athletics Club Europe» ist der 25-jährige Glarner Tom Elmer. Er wechselte auf den 1. Januar Schuhe und Trainer. Anstatt mit «New Balance» läuft er neu mit On-Schuhen. Und anstatt vom Schweizer Nationaltrainer Louis Heyer wird er nun vom ehemaligen deutschen Cheftrainer Thomas Dreissigacker betreut.

Der 34-Jährige, der von deutschen Medien auch schon als «Julian Nagelsmann der Leichtathletik» bezeichnet wurde, ist nun der verantwortliche Coach beim On-Team, Elmer der einzige Schweizer Vertreter. Louis Heyer sagt, er unterstütze Tom Elmers Schritt. «Er hat dort die Chance, sich in einer kompetitiven Gruppe mit einem hervorragenden Trainer unter professionellen Bedingungen weiter zu entwickeln.»

Derzeit weilt Elmer in Los Angeles, wo er am Freitag einen ersten Anlauf auf die WM-Limite über 1500 m von 3.35,00 unternimmt. Seine aktuelle Bestzeit liegt bei 3.37,84. Auf den ersten Blick ein grosser Schritt, welchen ihm sein neuer Trainer aber durchaus zutraut.

Dreissigacker sagt, neben zwei rund fünfwöchigen Trainingslagern in Südafrika sei die Gruppe um Elmer bislang oft in Leipzig stationiert gewesen. Man habe gut und intensiv trainiert. Von Juni bis Ende September verlegt das On-Firmenteam, das mit der Vision von Podiumsplätzen an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles aufgebaut wird, seine Basis wie so viele andere Laufgruppen nach St. Moritz. Man hat dort für mehrere Monate ein Haus gemietet, welches im Winter von der Skischule benutzt wird.

Podestplatz 2028 in LA auch für den Schuh als Marke

On-CEO Marc Maurer sagt über das Team, dass es um mehr gehe, als einfach nur Medaillen zu gewinnen. «Unsere Athletinnen und Athleten sollen Menschen inspirieren, sich zu bewegen.» Zudem arbeiten Elmer und Co. aktiv mit bei der Entwicklung von neuen Laufschuhen. On hat sich vorgenommen, in der Leichtathletik bei den Sommerspielen 2028 in LA zu den Top-3-Marken zu gehören.

Flavio Calligaris ist für die sportliche Strategie verantwortlich. Er sagt, dass Tom Elmer und die fünf anderen Teammitglieder Angestellte von On mit Lohn und Erfolgsprämien sind. Ein Model, das an den Radsport angelehnt ist und in dem er viel Potenzial für die Zukunft sieht. Als Sportler erhalten die Mitglieder des Firmenteams quasi einen Rundum-Komplettservice mit Betreuung in allen relevanten Bereichen und der Aussicht, nach der Karriere im Unternehmen bleiben zu können.