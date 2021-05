Lucerne Regatta Neuseeländer schwärmen von Sursee: Wo sich Rudernationen in der Region auf den Weltcup vorbereiten Im Vorfeld der Lucerne Regatta bauen viele Ruderteams in der Region ihre Trainingscamps auf. Die Pandemie hat die Organisation solcher Trainingslager verkompliziert, wie das Beispiel des Seeclubs Sursee zeigt. Claudio Zanini 21.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Achter der Neuseeländer mit Spitzenruderer Hamish Bond (Zweiter von links). Bild: Seeclub Sursee

Wenn das Trainingslager vorbei ist, kommt der gemütliche Teil vor dem Haus des Seeclubs Sursee. Dann sitzen Neuseeländer, Australier und die Schweizer Gastgeber beisammen. Bei Grillwürsten, Brot und kühlen Getränken tauschen sie ihre Geschichten aus, ein grosses Feuer im Garten hat ebenfalls Tradition. In diesem Jahr fand das natürlich alles nicht statt, das Ansteckungsrisiko wäre zu gross gewesen. Hamish Bond, der neuseeländische Spitzenruderer und zweifache Olympiasieger, war trotzdem begeistert: «Die Infrastruktur in Sursee ist hervorragend, die Bedingungen auf dem Sempachersee auch. Ausserdem ist das Essen hier extrem gut.»



Bond sagt das nicht aus Höflichkeit. Die Neuseeländer und Australier scheinen sich in die Region verliebt zu haben. 2014 kamen sie erstmals hierher. Trainingscamps in der Nähe von Weltcup-Destinationen sind üblich bei den Nationen aus Übersee. So können sie den Jetlag auskurieren und sich akklimatisieren. Nicht nur der Seeclub Sursee beherbergte in den letzten Wochen ausländische Teams. China trainierte beim Seeclub Sempach, Südafrika in Cham, Kanada etwa auf dem Schiffenensee im Kanton Freiburg.



Direkt nach der Ankunft absolvierten die Neuseeländer bereits ein erstes Training. Bild: Seeclub Sursee

Hugo Ziswiler ist der Präsident des Seeclubs Sursee. Er ist ein Pragmatiker, einer der Nägel mit Köpfen machen will. Als die ausländischen Ruderer 13 Rennvelos benötigten, organisierte er 13 Rennvelos. Während der Olympia-Qualifikationsregatta am letzten Wochenende desinfizierte er am Rotsee Stühle. An diesem Wochenende wird er beim Weltcup neben einem Absperrgitter stehen und für Ordnung sorgen. Als die Australier und Neuseeländer mitten in der Pandemie für das Trainingslager anfragten, sagte er zu seinen Leuten nur: «Das schaffen wir.»



Hugo Ziswiler, Präsident des Seeclubs Sursee

In den letzten Monaten hat Ziswiler gemeinsam mit Vorstandskollege Tobias Wolf unzählige E-Mails verschickt. Wegen der Pandemie musste vieles angepasst werden. Sein Schutzkonzept hat Ziswiler 13-mal abgeändert, er hat mitgezählt. Er musste dafür sorgen, dass sich die beiden Trainingsgruppen – 13 Australier und 13 Neuseeländer – isoliert voneinander bewegen können. Und vor allem auch, dass die eigenen Athleten des Seeclubs trotz des Besuchs trainieren konnten. «Wir haben eigentlich eine virtuelle Linie durch den Seeclub Sursee gezogen und gesagt, rechts trainiert die eine Gruppe, links die andere», sagt er.



Bananen kurz vor Ladenschluss

Untergebracht wurden die Athleten im Hotel Sempachersee in Nottwil. Beim Seeclub bezahlen sie nicht viel für die Trainingsmöglichkeit. Wenn Ziswiler über die Australier und Neuseeländer spricht, schwingt Ehrfurcht mit, er ist ein Fan:

«Das sind Stars in ihren Heimatländern. Es ist doch super, wenn ich sagen kann: Auf diesen Ergometern haben Neuseeländer und Australier trainiert und geschwitzt.»

Der Aufenthalt für die Gäste soll perfekt sein. Jeder einzelne bekam ein Sackmesser mit eingraviertem Seeclub-Logo geschenkt.



Bevor die Athletinnen und Athleten ankamen, wurden die Boote aus ihren europäischen Depots in Deutschland und Italien angeliefert. Das erforderte viel Koordination. Und manchmal auch Improvisation. Einmal benötigte der australische Teammanager kiloweise Bananen, wusste aber nicht, dass die Läden am Samstagabend zu sind. Wenn ein Athlet Schleifpapier brauchte, ging Ziswiler im eigenen Keller auf die Suche.



Der Austausch mit den Gästen fand in diesem Jahr wegen der Sicherheitsbestimmungen kaum statt. Die Ruderer waren sehr strikt. Eine vorgeschlagene Sightseeingtour in Luzern mit einem Restaurantbesuch draussen an der Reuss, schlugen sie aus. Das gemütliche Beisammensein, das «Get together», wollen sie beim nächsten Besuch nachholen. Dass sie kommen werden, steht bereits fest.