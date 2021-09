Handball: So will Spono-Trainer Madia den Neustart schaffen

Handball Neustart bei den Spono Eagles: So will der neue Trainer Erfolge einfahren Die Spono Eagles treffen zum Auftakt der SPL1-Saison auf Yellow Winterthur. Der neue Trainer Fabio Madia erklärt, wie Nottwil zum Erfolg zurückfinden soll. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 03.09.2021, 17.03 Uhr

Sponos neuer Trainer Fabio Madia im Training. Bild Jakob Ineichen (Nottwil, 1. September 2021)

Niederlage im Cupfinal, Aus im Playoff-Halbfinal der Meisterschaft, vorzeitige Trennung vom Trainer und später auch vom Sportchef: Die Spono Eagles blicken auf ein missratenes Jahr zurück. Wenn am Sonntag die neue Saison in der SPL 1 mit dem Heimspiel gegen Yellow Winterthur (18 Uhr, Kirchmatte) beginnt, soll alles besser werden, die Nottwilerinnen streben nach einem Neustart. Der neue Mann an der Seitenlinie heisst Fabio Madia, ist 42-jährig und wohnt mit seiner Familie in Rothenburg. Der beruflich im Baumanagement tätige Aargauer soll gemeinsam mit der neuen Assistenztrainerin Angela Dolder das Team wieder auf Kurs bringen, sprich zu neuen Titeln führen. «Wenn wir als Team etwas entwickeln, dann können wir sehr weit kommen», sagt Madia, doch er betont auch: «Wir müssen an uns arbeiten.»

Im Kader kommt es nämlich wie bei Doublegewinner LK Zug (siehe Kasten) zu einem Umbruch. Ivana Ljubas, Neli Irman, Judith Matter, Laila Troxler, Kristina Ukaj und Flavia Kashani sind nicht mehr dabei.

«In der Vergangenheit konnten Leistungsschwankungen durch Ausländerinnen wie Ljubas kompensiert werden. Das ist nun nicht mehr möglich. Nun muss das Team lernen, gemeinsam für den Erfolg zu kämpfen»,

erklärt Madia. Dass er dies als Chance sieht, lässt er nicht unerwähnt. «In Zukunft sollen auch die Nummern acht, neun und zehn eine Rolle spielen und nicht nur die Stammsechs. Dafür nehme ich zu Beginn auch Schwankungen in unserem Spiel in Kauf. In der Vergangenheit fehlte Spono nämlich die Breite.»

Der Lead liegt bei Hodel, Zumstein und Boesen

Die Hauptverantwortung auf dem Platz liegt fortan bei der Schweizer Nationalspielerin Xenia Hodel sowie den beiden Neuzuzügen Kira Zumstein und Thilde Boesen. Hodel, letzte Saison Nottwils Topskorerin, wird im Rückraum die einzige Linkshänderin sein und in der Deckung noch mehr Verantwortung übernehmen. Zumstein kam im Sommer von RW Thun und ist als Spielmacherin vorgesehen. Boesen stammt aus Dänemark, soll Ljubas als Abwehrchefin ersetzen und vorne ein altes Nottwiler Manko heben – das Spiel über den Kreis. «Spono spielte gefühlte zehn Jahre nicht mehr mit einer gelernten Kreisläuferin. Ich sagte Thilde, dass sie zunächst nicht mehr als vier, fünf Pässe pro Spiel bekommen wird. Das ist viel zu wenig, doch daran arbeiten wir», so Madia.

LK Zug: Doublegewinnerinnen mit Umbruch Der LK Zug steigt am Sonntag auswärts gegen Herzogenbuchsee (18 Uhr, Mittelholz) in die neue SPL1-Saison. Als Meister und Cupsieger werden die Zugerinnen die Gejagten sein. Ein erstes Mal zu spüren, bekamen sie die Entschlossenheit der Konkurrenz am vergangenen Wochenende, als sie den Super Cup gegen den LC Brühl deutlich mit 24:30 verloren. «Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns», befand Trainer Christoph Sahli. Beim LKZ kam es nach dem Doublegewinn zu einem Umbruch. Mit Rückraumspielerin Charlotte Kähr (Wechsel zu Buxtehude in die Bundesliga), dem linken Flügel Dimitra Hess (LC Brühl) und der Rechtsaussen Simona Cavallari (Rücktritt) ging viel Klasse verloren. Kompensiert werden die Abgänge mit Talenten aus der eigenen Nachwuchsschmiede (Emma Bächtiger, Norma Goldmann, Svenja Steinmann, Alina Gwerder, Sina Hess) und von GC Amicitia Zürich (Alessia Riner). Zudem konnte mit der Rumänin Andreea Taivan für den rechten Flügel eine frühere U17-Junioren-Weltmeisterin verpflichtet werden. (ss)

Letzte Saison half Alina Stähelin mangels Alternativen am Kreis aus, sie wird in den linken Rückraum zurückkehren und sich dort die Spielzeit mit Catherine Csebits, Ana Emmenegger und einem weiteren Neuzuzug, Mareike Müller, teilen.

«Eine Spielerin mit den Shooter-Qualitäten von Alina darf man eigentlich nicht für den Kreis opfern»,

findet Madia. Neu ist die Konkurrenzsituation auch im Tor, wo die formstarke U20-Nationalspielerin Soraya Schaller zur Nummer eins aufsteigt, sekundiert von Marion Ort (neu aus Leimental) und Aline Strebel (aus dem eigenen Nachwuchs).

Spono-Trainer Madia: «Mit vier Mal Training pro Woche wird man nicht Meister»

Fabio Madia lancierte seine Karriere in Klingnau im Kanton Aargau, spielte in der 1. Liga als Kreisläufer, wechselte verletzungsbedingt aber früh ins Trainermetier. Er betreute die NLB-Männer von Zofingen und Siggenthal/Vom Stein und führte 2017 den BSV Stans in Zusammenarbeit mit Spielertrainer Thomas Mohenski zurück in die NLB. Auch wenn er im Frauenhandball erstmals ein Aktivteam trainiert, hat er die Entwicklung in der SPL 1 mitverfolgt. «Mit vier Mal Training pro Woche wird man nicht mehr Schweizer Meister. Dazu muss es auch im Umfeld stimmen. Diesbezüglich hatte ich mir bei Spono mehr erhofft», gesteht Madia und spricht Themen an wie die Einzelbetreuung im Athletiktraining, die Leistungsdiagnostik oder das Mentaltraining. «Der Vorstand in Nottwil ist jedoch sehr gewillt, dies zu ändern. Es wird einiges organisiert.» Damit die Adler vom Sempachersee bald wieder mit besseren Gefühlen Saisonbilanz ziehen können.

Spono Eagles. Neuzuzüge: Kira Zumstein (Rückraum Mitte, RW Thun), Mareike Müller (Rückraum links, Herzogenbuchsee), Thilde Boesen (Kreis, Skanderborg/DEN), Livia Amrein (Kreis, Willisau), Marion Ort (Tor, Leimental), Aline Strebel (Tor, eigener Nachwuchs). - Abgänge: Ivana Ljubas, Neli Irman, Judith Matter, Laila Troxler (alle Rücktritt), Kristina Ukaj (?), Flavia Kashani (HC Dübendorf).