Alles zum Rücktritt von Tennisstar Roger Federer

Roger Federer verkündet Rücktritt

Roger Federer verkündet im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt vom Tennis Nach 25 Jahren an der Weltspitze, in denen er Geschichte schrieb. Er gewann 20 Grand-Slam-Titel, wurde Olympiasieger im Doppel, gewann Silber im Einzel, führte während 310 Wochen die Weltrangliste an. Hier finden Sie alles rund um den Rücktritt der Schweizer Sportikone.