Spono und LK Zug vor dem ersten handball-Derby der Saison

Handball Enges Duell: Spono und Zug vor dem ersten Derby der Saison Die Spono Eagles empfangen am Mittwoch den LK Zug zum ersten Derby der laufenden SPL1-Saison. Die Co-Trainer der beiden Spitzenteams erwarten ein enges Spiel. Stephan Santschi 12.10.2021, 17.34 Uhr

Ria Estermann vom LK Zug versucht sich gegen die Spono-Verteidigung durchzusetzen. Am Mittwoch kommt es zum ersten Zentralschweizer Derby der laufenden Saison. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2021)

Im Fokus stehen sie selten, ihre Arbeit schmälert dies aber nicht. Und so sei der Blick für einmal auf das Schaffen jener Akteure gerichtet, die mit ihren Chefcoaches ein kongeniales Duo bilden sollen. Die Rede ist von Angela Dolder (38) und Tobias Scheuteri (34), die Co-Trainer der Spono Eagles und des LK Zug, die am Mittwoch in Nottwil (20 Uhr, SPZ) aufeinandertreffen. «Mir ist es egal, wie man mich nennt, doch Christoph hasst den Begriff Assistent», erzählt Scheuteri und lacht. «Unterstellt bin ich ihm nämlich nicht. Mittlerweile ist aus der Zusammenarbeit eine Freundschaft entstanden.»