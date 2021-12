Der SC Kriens verliert 1:2 gegen den FC Aarau.

Fussball Nichts Neues aus Kriens: Niederlage auf Augenhöhe Der SC Kriens verliert das Challenge-League-Nachtragsspiel gegen den FC Aarau 1:2 (1:1) und verharrt bei sechs Punkten. Shkelzen Gashi trifft doppelt. Turi Bucher Jetzt kommentieren 14.12.2021, 23.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aaraus Captain Shkelzen Gashi ist gegen den SC Kriens zweimal erfolgreich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 14. Dezember 2021)

Beim 0:1 gegen Xamax Neuchâtel agiert Kriens mindestens ebenbürtig; beim 1:3 gegen Vaduz kämpft Kriens auf Augenhöhe. Und an diesem Dienstagabend im Nachtragsspiel gegen Aarau? Der SCK spielt gut mit, ist nicht schlechter als das Gästeteam ... und verliert nur mit einem Tor Differenz.

«Ja, wir haben wieder verloren, und trotzdem habe ich viele Verbesserungen gesehen», sagte Kriens-Trainer René van Eck nach der Niederlage gegen Aarau. Doch: Nur mit Verbesserungen kann sich Kriens nichts «kaufen», der Abstieg rückt immer näher.

Kriens geht nach einer Viertelstunde in Führung

Kriens bot im vernebelten Kleinfeld eine gute erste Halbzeit. Die Van-Eck-Mannschaft sah nicht wirklich wie der kommende Absteiger aus. Nein, sie spielte mit dem Spitzenteam Aarau auf der berühmten «Augenhöhe» mit, bot dem Aufstiegsaspiranten Paroli. Der SCK hatte insgesamt ein Chancenplus und ging schon in der 16. Minute durch Liridon Mulaj in Führung. Mulaj versenkte eine Hereingabe von Marijan Urtic unhaltbar im Aarau-Tor.

Lange hielt die Krienser Führung allerdings nicht. Sieben Minuten später hatten die Gäste durch Shkelzen Gashi ausgeglichen, Randy Schneider hatte den Aarau-Star vor dem 1:1-Schuss bedient. Der SCK bestritt diese Halbzeit mit viel Kampfkraft und Vorwärtsdrang, so, wie es der neue Trainer seit seinem Antritt verlangt und einfordert. Die Krienser hatten bereits nach 60 Sekunden zweimal aufs Aarau-Tor geschossen, danach waren Balaruban (15.), Lang (22.) und Avdijaj gefährlich vor dem Krienser Tor. Vor allem Mittelstürmer Albion Avdijaj hatte in der 39. Minute die grosse Chance zum 2:1-Führungstreffer. Es war wohl Avdijajs beste Aktion in dieser Krienser Vorrunde, doch Aarau-Torhüter Simon Enzler vereitelte seinen Torschuss.

Gashi zweifacher Torschütze für die Aarauer

Avdijaj war in der zweiten Halbzeit aber auch Ausgangspunkt des zweiten Krienser Gegentreffers. Mit seinem missglückten Rückpass leitete er den Aarauer Angriff ein, den Ex-Super-League-Spieler Gashi mit dem 2:1 für den FCA abschliessen konnte. Es war miserabel vom SC Kriens verteidigt, Gashi hatte einfaches Spiel. «Unglaublich,», sagte Van Eck hinterher, «wie wir im Mittelfeld den Ball verlieren.» Die Verzweiflung war derweil dem holländischen Kriens-Trainer anzusehen, denn die Partie kippte erneut auf die Seite des Gegners: Aarau tat nur noch das Nötigste, Kriens lief die Zeit davon, Kriens bemühte sich, vermochte aber nicht mehr auszugleichen. «Niemand kann uns vorwerfen, katastrophal gespielt zu haben. Van Eck bilanzierte ganz zum Schluss:

«Aber wir belohnen uns für unsere guten Leistungen nicht.»

Kriens hat vor der Weihnachtspause noch eine Chance, die schwer angeschlagene Moral ein klein wenig zu stärken. Am Freitag steht bei Aufsteiger Yverdon das letzte Vorrundenspiel auf dem Programm. Kriens hat mit dem neuen Trainer noch keinen Punktgewinn erzielt. Augenhöhe hin oder her – nun muss endlich einmal etwas Zählbares her.

Kriens – Aarau 1:2 (1:1)

Kleinfeld. – 1000 Zuschauer. – SR Wolfensberger.

Kriens: Brügger; Urtic, Isufi, Busset, Balarruban (86. Yesilçayir); Mistrafovic (68. Selasi); Lang, Sessolo (46. Bürgisser), Aliu, Mulaj (68. Sukacev), Lang; Avdijaj (68. Marleku).

Aarau: Enzler; Thiesson (65. Hasani), Thaler, Bergsma, Kronig; Njie (86. Schwegler), Bunjaku, Spadanuda (92. Qollaku); Schneider; Rrudhani (65. Balaj), Gashi (65. Almeida).

Bemerkungen: Kriens ohne Goelzer, Alessandrini, Maloku (alle verletzt) und Costa (krank). Aarau ohne Aratore, Conus (beide verletzt) und Jäckle (krank). 55. Tor von Gashi wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 3. Thiesson, 36. Lang, 39. Urtic, 46. Mistrafovic, 56. Njie, 83. Hasani (Fouls).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen