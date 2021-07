Die Moderne Fünfkämpferin Anna Jurt verpasst Medaille

Moderner Fünfkampf Die Nidwaldnerin Anna Jurt verpasst eine Medaille nur knapp An der EM der Modernen Fünfkämpfer in Bern gelingt den Schweizern der ganz grosse Effort nicht. Jurt steht dem Podest am nächsten. Franz Hess 05.07.2021, 18.05 Uhr

Anna Jurt schafft den Disziplinensieg beim Springreiten. Bild: Franz Hess (Bern, 4. Juli 2021)

In der letzten Woche wurden in Bern mit 120 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen die diesjährigen Junioren-Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf durchgeführt. Nachdem der Auftakt für das Schweizer Team in den Team-Wettkämpfen nicht ganz nach Wunsch verlief, wendete sich das Blatt bei den Einzelwettbewerben und es erkämpfte sich mit soliden Leistungen schöne Achtungserfolge.

Zum Auftakt wurde am Dienstag und Mittwoch die Mixed- und Frauen-Staffel durchgeführt, wobei sich die Schweizer Vertreter einen sechsten und siebten Rang gutschreiben konnten. In beiden Staffelwettkämpfen war die Beckenriederin Anna Jurt mit von der Partie. Im Mixed-Wettkampf mit Vital Müller (Bern) und im Frauen-Wettkampf mit Lea Egloff (Güttingen TG). Dominiert wurden diese Staffelwettkämpfe von Russland mit Julia Sergejewa/Egor Gromandkil (Mixed-Staffel) und von Deutschland mit Annika Schneider/Dona Fernandez in der Frauen-Staffel.

Am Ende fehlt Anna Jurt die Kraft für das Podest

Zum Abschluss EM standen am Wochenende die Finals zur Austragung, wobei Anna Jurt (1. Rang Gruppe A) und Lea Egloff (3. Rang Gruppe B) souverän den Einzug schafften. Katharina und Florina Jurt, die jüngsten Teilnehmerinnen mit Jahrgang 2005, schafften den Sprung als 19. und 23. nicht in den Finalwettkampf.

Mit den Schweizer Meisterschaften zuvor und einer EM-Woche mit vier Wettkämpfen in acht Tagen spürte Anna Jurt am Finaltag vom Sonntag die Strapazen. Zum Auftakt gelang ihr das Schwimmen nicht optimal (Rang 33), konnte sich dann aber mit einem neunten Rang beim Fechten und einem Disziplinensieg im Reiten vor der abschliessenden Spezialdisziplin, dem Laserrun, auf Rang acht vorarbeiten. Trotz einem Effort konnte die Nidwaldnerin den Rückstand von 57 Sekunden im Laserrun nicht mehr aufholen und so blieb ihr am Ende der vierte Rang – die angestrebte Medaille knapp verpasst. In der abschliessenden Disziplin erreichte den fünften Disziplinenrang. Gesiegt hatte die Italienerin Alice Rinaudo vor der Russin Julia Sergejewa und Elzbieta Adomaityte aus Litauen.

Nächste Gelegenheit ist die WM in Ägypten

Lea Egloff klassierte sich im hochkarätigen Feld von 20 Nationen auf dem 14. Schlussrang. Hinterher bemerkte Anna Jurt:

«Ich bin etwas über die verpasste Medaille enttäuscht. Leider hatte ich am Ende nicht mehr genügend Kraft für einen Effort. Insbesondere wegen der vielen anwesenden Freunde, die extra nach Bern gekommen sind und mich unterstützten, hätte ich gerne eine Medaille gewonnen.»

Die Beckenriederin hat bereits in zwei Wochen in ägyptischen Alexandria die Gelegenheit, sich an den Junioren-Weltmeisterschaften auszuzeichnen.