Fussball Nidwaldner Schülerinnen schaffen im Cup den Fussball-Coup Erstmals überhaupt gewinnen Nidwaldnerinnen am Credit-Suisse-Cup den Schweizer-Meister-Titel im Schülerfussball. Die Erfolgreichen kommen vom Kollegium St. Fidelis in Stans. Jörg Greb 12.06.2022, 19.04 Uhr

Das Team aus Nidwalden, Siegerinnen in der Kategorie M7 am Credit Suisse Cup. Severin Bigler/ Keystone

Der Jubel war riesig – und das Staunen ebenso. Die Siebt­klässlerinnen des Gymnasium Stans gewannen am grossen ­Finaltag des Credit-Suisse-Cup auf der St.-Jakob-Anlage in Basel den Schweizer-Meister-Titel. «Wir sind perplex und voller Freude», sagten die begeisterten Schülerinnen. Die Aussage ist untermauert: Noch nie ­kehrten Nidwaldner oder Nidwaldnerinnen mit einem Pokal vom langen Tag nach Hause. «Wir kommen aus einem kleinen Kanton und hatten auf dem Weg in den Final wenig Konkurrenz», begründeten sie die (erhärtete) Annahme. Und so war es grösstenteils. Vor allem die Equipen aus dem Kanton Zürich feierten diverse Triumphe in den insgesamt 13 Kate­gorien.