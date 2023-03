Leichtathletik Julia Niederberger und das grosse Lernen an der Hallen-EM An den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften im türkischen Istanbul kam die Nidwaldnerin Julia Niederberger über 400 m zu einer Premiere auf dieser Ebene – und einer prägenden Erfahrung. Jörg Greb Jetzt kommentieren 05.03.2023, 20.19 Uhr

Julia Niederberger weiss, was es heisst, die 400 m erfolgreich zu laufen. Im letzten Sommer profilierte sie sich über die eine Bahnrunde etwa darin, dass sie an den Schweizer Meisterschaften die Bronzemedaille gewann. Und sich zeitlich markant auf starke 52,93 Sekunden steigerte.

Julia Niederberger aus Buochs startet für die LA Nidwalden. Michael Buholzer / Keystone (Istanbul, 3. März 2023)

Sie ist zum unverzichtbaren Wert in der erfolgreichen 4x400-m-Frauenstaffel geworden, gerade nach dem Rücktritt von Rekordhalterin Léa Sprunger. Auch dank Julia Niederberger verfügt diese Staffel über weiteres Potenzial. Die EM (7.) und WM-Platzierungen (8.) stehen dafür. Sie bildeten zu Recht Ausrufezeichen.

Die 400 m sind hart. Sie verlangen ein Loslaufen nahe dem eigenen Limit und «ein Überleben mit übersäuerter Muskulatur» auf der Zielgeraden. Laufen und kämpfen bis zur Ziellinie, auch wenn die Schritte immer schwerer werden. In der Halle kommt eine weitere Komponente hinzu: das Taktische. Bei Indoor-Rennen ziehen die Läufer und Läuferinnen nach der zweiten Kurve der halb so langen 200-m-Bahn an die Innenkante. Das sorgt für etwas, was 400-m-Spezialisten wie Julia Niederberger kaum kennen: um ihre Position kämpfen und taktisch herausgefordert werden. Wie viel sich zu trauen? Wie schnell anlaufen? Was riskieren?

Auf nationaler Ebene stellte dies für Julia Niederberger in diesem Winter keine allzu grosse Herausforderung dar. Mit Ausnahme von Schweizer Meisterin Yasmin Giger kann ihr niemand das Wasser reichen, zumal die Zugerin Silke Lemmens in diesem Jahr keine Hallensaison bestritt. International ist das ganz anders. Da zählt Niederberger noch nicht zu den Arrivierten.

Niederberger zeigt mutige Offensivstrategie

Doch verunsichern oder gar bremsen liess sich die 23-Jährige nicht. Vielmehr setzte sie um, was sie sich für den Vorlauf an dieser Hallen-EM am frühen Morgen vorgenommen hatte: Sie startete schnell. «Ich wollte das Rennen selber in die Hand nehmen und mutig laufen», sagte sie zu ihrer Offensivstrategie.

Und sie erreichte, was die Absicht hinter dieser Taktik war: an zweiter Position in die zweite Runde gehen. Sie wusste: Um die (kaum realistische) Möglichkeit für die Halbfinalqualifikation benötigte sie Rang 2 (Direktqualifikation).

Die formidable Position aber vermochte sie nicht zu verteidigen. Am Schluss übersprinteten sie die Norwegerin Henriette Leger und die Irländerin Sophie Becker knapp. 25 Hundertstel fehlten zu Platz 2, 9 zu Platz 3. «Ich versuchte alles und am Schluss ging leider die Kraft aus», sagte sie. Ebenfalls als «nicht ganz so schön» schätzt sie ihre Zeit ein: Um sechs Zehntel verpasste sie ihre persönliche Bestmarke von Ende Januar. «Auch das zeigt, woran ich arbeiten muss», folgert sie.

Das Fazit dieser Hallen-Europameisterschaften ist dennoch klar: Das Erfreuliche überwiegt. Julia Niederberger sagt: «Die Hallensaison hat ja nicht den Stellenwert einer Freiluftsaison.» Vielmehr stellt sie eine wichtige Basis dar. Und diesbezüglich sind die erbrachten Leistungen hervorragend. Im Vergleich zum letzten Winter steigerte sie sich massiv (94 Hundertstel).

Niederberger ist die saisonschnellste Schweizerin über die Distanz und bereits viertschnellste je. «Das gibt Sicherheit und sorgt für innere Überzeugung», sagt sie. Darauf wollen sie (und ihr Trainer Thomy Rymann aufbauen. So können sie beruhigt weiterarbeiten – in Richtung internationaler Spitze.