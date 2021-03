Handball-NLA «So etwas habe ich noch nie erlebt»: Der Luzerner Handballer Nik Tominec bestreitet 13 Spiele in 31 Tagen Die Handballer von Kriens-Luzern gastieren heute in Schaffhausen. Dort ist mit Nik Tominec ein Luzerner der dienstälteste Akteur. Stephan Santschi 04.03.2021, 05.00 Uhr

Nik Tominec sorgt im Dress der Kadetten Schaffhausen auch europäisch für Highlights. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Nacht auf Mittwoch war kurz, auch mit der Routine eines bald 30-Jährigen findet Nik Tominec nach Spielen wie gegen Pelister nicht den schnellen Schlaf. «Bis ich all das Adrenalin runtergefahren hatte, war es sicher 3 Uhr morgens», erzählt er und lacht. Gelohnt hat es sich allerdings, die Kadetten Schaffhausen schlugen die Nordmazedonier mit 29:26 und beendeten die Gruppenphase der European League auf dem hervorragenden zweiten Platz. Im Achtelfinal des zweithöchsten europäischen Klubwettbewerbs werden sie auf Montpellier treffen.

Eine beeindruckende Leistung, denn wenn die Schaffhauser am Donnerstag Kriens-Luzern zum Spitzenkampf der QHL empfangen (19 Uhr, live auf Sport1), werden sie innert 31 Tagen bereits das 13. Spiel bestreiten. «Ich bin seit einigen Jahren im Profigeschäft. Doch so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Tominec. Ende des letzten Jahres waren die Kadetten während rund eines Monats in Quarantäne gewesen, deshalb ist ihr Spielplan nun mit Nachholspielen dicht gedrängt.

Tominec versucht sich zunächst als Fussballprofi

Der Megger Nik Tominec ist der dienstälteste Schaffhauser, derzeit bestreitet er bereits die neunte Saison im orangen Dress. Am rechten Flügel ist der 1,88 Meter grosse Linkshänder gesetzt, zudem ist er als Vize-Captain mit seiner offenen und kommunikativen Art für eine gute Atmosphäre innerhalb des Teams besorgt. «Ich will für die Jungen eine Stütze und für die ausländischen Spieler ein Bindeglied zum Verein sein.» Speziell: Tominec spielte lange Fussball, war neben seinem Engagement im Nachwuchs von Borba Luzern auch Junior beim FC Luzern – gemeinsam mit Akteuren wie Alain Wiss, Lior Etter oder seinem guten Freund Nico Siegrist. Als sein Vater Matjaz, der frühere Borba-Trainer, ein Jobangebot in Koper erhielt, folgte er ihm als 16-Jähriger nach Slowenien. Trotz Erfolg im Handball, mit Sloweniens Junioren-Nationalteam schaffte er es an der EM ins Allstar-Team, versuchte er sein Glück zunächst im Profifussball. «Eine Schnapsidee», wie er heute schmunzelnd zugibt. Zwar hatte er als zweikampfstarker Innenverteidiger Talent, mehr als zehn Minuten für Ljubljana lagen in der höchsten slowenischen Liga aber nicht drin.

Tominec kehrte zurück zum Handball, wechselte 2011 zu den Kadetten, die er seither nur noch einmal verliess – für ein einjähriges, etwas unglückliches Gastspiel bei Kriens-Luzern (2014/15). Selbst einen Wechsel zu Göppingen in die Bundesliga schlug er zu Gunsten der Schaffhauser aus. «Bereut habe ich dies nie, im Gegenteil. Bei den Kadetten bin ich sehr glücklich», betont Tominec, der bisher fünf Meistertitel, zwei Cups und einige Highlights in der Champions League feierte. Darüber hinaus lief er 23-mal für die Schweiz auf, zuletzt als Nummer zwei am rechten Flügel an der WM in Ägypten.

Krebserkrankung des Captains schockt das Team

Mittlerweile scheint es, als ob Schaffhausen neben herausragender individueller Qualität auch den Teamspirit verbessert hätte. Im Jahr 2017 übernahm David Graubner die Geschäftsführung, er habe Ruhe und Klarheit reingebracht, erklärt Tominec, «davor war es bei uns eine Zeit lang turbulenter». Eine Hiobsbotschaft ereilte das Team Ende 2020, als Captain Dimitrij Küttel an Lymphdrüsenkrebs erkrankte. «Für uns alle war es ein riesiger Schock, der wochenlang in den Köpfen und in der Kabine verankert war.» Einige Spieler liessen sich aus Solidarität zum Teamkollegen, der in der Chemotherapie die Haare verlor, die Köpfe kahl rasieren. «Dimi ist psychisch sehr stark, ein unglaublicher Kämpfer. Seine grosse Zuversicht, dass er den Krebs besiegt, wirkt für uns wie eine Zusatzmotivation.»

Am Donnerstag soll Kriens-Luzern die Stärke der Schaffhauser zu spüren bekommen. «Die Krienser gehören zur Spitze der Liga, für ihre Entwicklung möchte ich ihnen ein Lob aussprechen», sagt Tominec. Trotz starker Belastung hält er aber fest: «Für uns ist das ein extrem wichtiges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen.»