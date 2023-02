Siri Wiggers Leidensweg vom Langlauf-Juwel zur Dauerpatientin

Nordische Ski-WM Ein Jahrzehnt-Talent verschwindet vom Radar: Was ist los mit Siri Wigger? Nach dem totalen Triumph an der Jugend-Olympiade 2020 wurde die heute 19-Jährige als nächster Schweizer Langlaufstar nach Dario Cologna gehypt. Doch seither gab es anstatt Siege vor allem viele Gerüchte. Jetzt spricht die Athletin. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.27 Uhr

Siri Wigger als Schweizer Fahnenträgerin an der Jugend-Olympiade im Januar 2020 in Lausanne. Keystone

Nordische Ski-WM in Planica. Wenn alles optimal funktioniert hätte, dann würde Siri Wigger am Sonntag vielleicht gemeinsam mit Nadine Fähndrich um die Medaillen im Teamsprint laufen. Aber es hat nicht alles optimal funktioniert. Längst nicht alles.

Rückblende. Im Jahr 2019 wird Nordisch-Direktor Hippolyt Kempf gefragt, ob es im Schweizer Langlauf eigentlich ein Ausnahmetalent gibt, das dereinst eine ähnliche Karriere hinlegen könnte wie Dario Cologna. Kempf muss nicht lange überlegen, sagt «Siri Wigger» und einige Sätze später «Jahrzehnttalent». Siri wer?

Ein Jahr später kennt der Sportfan den Namen der damals 16-Jährigen. Zweimal Gold und einmal Silber bei der Jugend-Olympiade in Lausanne gewinnt die Langläuferin. Im gleichen Winter auch Gold und zweimal Bronze an der Nachwuchs-Weltmeisterschaft. Ein neuer Stern geht auf im Schweizer Wintersport.

Lange Absenz und viele Gerüchte

Das Potenzial hat Siri Wigger quasi in die Wiege gelegt erhalten. Vater Jeremias Wigger war in den Achtziger- und Neunzigerjahren dreimal als Langläufer bei Olympischen Spielen dabei. Ebenso seine Ehefrau Sylvia Honegger. Wenn diese Gene nicht Erfolg garantieren!

Drei Jahre später ist Siri Wigger immer noch Langläuferin und zweifellos immer noch ein Ausnahmetalent. Aber die 19-Jährige hat nicht jene Entwicklung genommen, die einige prognostiziert und viele erhofft hatten. Sie bestreitet wenig Rennen und die Resultate korrespondieren nicht mit den Erwartungen.

Siri Wiggers aktuelles Porträt des Verbandes. Swiss-Ski

Wenn man sich in der Langlauf-Szene über Siri Wigger erkundigt, hört man viel Gerede und so manche Gerüchte. Corona habe sie voll erwischt. Ihr Körper zeige immer wieder neue Entzündungsreaktionen. Auch von von pubertären und mentalen Problemen, von Übertraining und von viel zu ehrgeizigen Eltern ist die Rede.

Gebremst und nicht forciert

Siri Wigger kennt die meisten dieser Geschichten. Über einige muss sie den Kopf schütteln oder sich ärgern, über andere lachen. Etwa, dass die Spitzensport-Eltern sie viel zu früh verheizt hätten. «Meine Mutter hat mich als Trainerin viel mehr gebremst als gepusht», sagt die 19-Jährige, die seit dem Abschluss der Sportmittelschule Engelberg in Davos lebt und trainiert.

Was ist naheliegender, als die von der Bildfläche der öffentlichen Wahrnehmung verschwundene Athletin persönlich zu fragen. Wie geht es ihr und was genau war in den vergangenen zweieinhalb Jahren los? Siri Wigger hat viel zu erzählen. «Im November 2020 hatte ich das erste Mal Corona. Die Folgen davon beschäftigen mich bis heute. So bin ich mehr als eineinhalb Jahre lang praktisch jeden Morgen mit Halsweh aufgewacht.»

Ihr Körper und das Immunsystem spielen seitdem regelmässig verrückt. Sie habe zwar stets weitertrainiert, aber nie jene Leistungen erbringen können, die sie auch selbst von sich erwartet. Kopfweh, eine schmerzende Lunge, verschiedenste Infekte – «wenn man krank ist, wird es schwierig», sagt die junge Frau aus Gibswil.

Seit zwei Jahren kein Tag gesund gefühlt

Derzeit sei die körperliche Verfassung okay, «aber ich habe bis heute nie mehr einen Tag erlebt, an dem ich mich wirklich gesund fühlte». Die Betreuer und Ärzte haben in all den Monaten verschiedenste Therapie-Ansätze gewählt, nachhaltig geholfen hat es nicht. Trotzdem wurde bei Siri Wigger nie offiziell «Long Covid» diagnostiziert.

Wiggers Trainer Marco Isenschmid sagt, man könne nicht alles auf Corona zurückführen. Der langjährige Langlauf-Nachwuchstrainer bei Swiss Ski – er betreute in frühen Jahren etwa auch Nadine Fähndrich – gibt zu bedenken, dass gerade bei Frauen in dieser Altersperiode immer wieder leistungsmässige Rückschläge zu beobachten sind. «Kaum eine Karriere verläuft hier linear. Man ist mit Problemen der Pubertät, mit einem sich deutlich verändernden Körper und damit auch Körpergefühl konfrontiert.»

Auch seien bei Siri Wigger die Erwartungen aus vielerlei Perspektive früh sehr hoch gewesen. So etwas könne eine junge Athletin im Unterbewusstsein stärker beschäftigen, als dass sie selbst glaubt. Isenschmid verneint klipp und klar, dass die junge Athletin in frühen Jahren falsch trainiert worden sei. «Siri steht aussergewöhnlich gut auf den Ski. Sie hat technisch genau das auf den Weg mitbekommen, was es braucht.»

Auch Demut muss erlernt werden

Isenschmid wertet Wiggers 22. Rang über 10 km Freistil an der Junioren-WM von Anfang Februar in Kanada als ersten Schritt zurück. Nun soll sie in den verbleibenden Wochen der Saison möglichst viele Rennen bestreiten, «denn punkto Wettkämpfe hat sie einen riesigen Aufholbedarf».

Ein anderer Experte sagt, Siri Wigger habe in dieser Zeit auch lernen müssen, Demut zu zeigen. Denn wie hoch ihr eigener Ehrgeiz trotz dieser andauernden Krankheitsakte nach wie vor ist, zeigt sich, als die 19-Jährige auf die WM in Kanada zu sprechen kommt. «Schlechter kann man keine Rennen laufen», bilanziert sie ihren Auftritt um Welten kritischer als ihr Trainer.

Was aber hat sie in den vergangenen zwei Jahren gelernt? Was vielleicht auch verändert? Siri Wigger sagt, sie sei doch recht stolz darauf, dass sie nie lockergelassen und ihr Programm so gut wie möglich durchgezogen habe. «Und ich weiss noch immer, was ich kann, wenn ich gesund bin.» Bis es wieder so weit ist, musste und muss sie sich in Geduld üben. Kein leichtes Unterfangen für ein Teenager, der früh in der Karriere einen sportlichen Höhepunkt erlebte.

Siri Wigger will ehrlicher mit sich sein

Erst auf konkrete Nachfrage gibt die 19-Jährige zu, dass diese Monate «mental schon noch schwierig waren, wenn die Leistungen einfach nicht besser werden.» Aus dem Umfeld habe sie unzählige Ratschläge erhalten, was sie machen solle. «Aber ich habe während dieser Zeit gelernt, mehr auf mich selbst zu hören und ehrlich zu mir zu sein».

Es ist Siri Wiggers letzte Saison als Juniorin. Danach muss sie sich mit der Elite messen. Dieser Sprung ist auch ohne gesundheitliche Probleme schon schwierig genug. Endliche eine längere Phase ohne Rückschläge käme im kommenden Sommer also genau richtig. Die Zuversicht zumindest hat Siri Wigger noch nicht verloren: «Irgendwann bin ich wieder gesund und melde mich sportlich zurück».