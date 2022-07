Einzelkritik: Das sind die Schweizer Noten nach dem EM-Out

Einzelkritik Zwei Spielerinnen holen fast eine 6 ab, sieben sind ungenügend: Das sind die Nati-Noten nach dem EM-Out Die Schweizer Fussballerinnen scheiden an den EM in England in der Gruppenphase aus. Zum Abschluss kassieren sie ein 1:4 gegen die Niederlande. So fallen ihre Bewertungen im Einzelnen aus. Raphael Gutzwiller, Sheffield Jetzt kommentieren 17.07.2022, 22.36 Uhr

Gaëlle Thalmann 3,5

Sie muss das entscheidende 1:2 auf ihre Kappe nehmen. Die Torhüterin verlässt ihr Goal bei einem Flankenball, ohne ihn zu erreichen. Leuchter köpfelt zum Siegtor für die Niederländerinnen ein. Ansonsten hält sie aber mehrfach ausgezeichnet. Im Spielaufbau hat sie jedoch zum erneuten Mal mal ihre liebe Mühe.

Hält lange stark, leistet sich dann aber einen folgenschweren Fehler: Torhüterin Gaëlle Thalmann. EPA

Noelle Maritz 4,5

Die Aussenverteidigerin ist solide wie immer. Defensiv gefordert im Duell mit der ehemaligen Weltfussballerin Lieke Martens macht sie ihre Sache jedoch gut. Nach vorne kann sie sich derweil nur selten einschalten.

Viola Calligaris 3,5

Die Innenverteidigerin macht defensiv ihre Sache lange abgeklärt und gut. Im Spielaufbau spielt sie jedoch manchmal einen Pall zu viel lang, nur selten finden diese Bälle Abnehmerinnen. Beim 0:1 verliert sie Gegenspielerin Van de Gragt aus den Augen.

Luana Bühler 4,5

Der Luzernerin ist wenig vorzuwerfen. In der ersten Halbzeit geht sie kurz zu Boden, weil sie vom Ball getroffen wird. Kurz vor der Pause lässt sie eine Schussmöglichkeit verstreichen. Ansonsten ohne gröbere Fehler. Sie macht in der 58. Minute aus taktischen Gründen der kopfballstarken Rahel Kiwic Platz.

Spielt knapp eine Stunde und erledigt ihre Aufgaben gut: Luana Bühler. Keystone

Eseosa Aigbogun 4

Defensiv macht die Linksverteidigerin ihre Sache meistens gut. Im Spielaufbau unterläuft ihr in der 27. Minute zunächst ein Ballverlust, woraufhin sie ein unnötiges Foul begeht. Ansonsten fällt sie weder offensiv noch defensiv grösser auf und muss danach in der 58. Minute vom Feld.

Lia Wälti 5

Die Regisseurin ist auch in diesem Spiel eine Klasse im Schweizer Spiel. Die Langnauerin erobert viele Bälle, verteilt diese gekonnt. Doch auch in diesem letzten EM-Gruppenspiel ist ihr anzumerken, dass sie noch nicht ganz in Topform ist. Sie muss zum Ende angeschlagen raus.

Sandy Maendly 5

In ihrem allerletzten Spiel ihrer Karriere zeigt sich die 34-jährige Genferin nochmals von ihrer besten Seite. In der 13. Minute prüft sie die niederländische Torhüterin mit einem guten Schuss aus der zweiten Reihe. Vor der Kopfballchance Reutelers (36.) spielt sie einen klugen Pass zu Bachmann, die flanken kann.

Ihr letzter Auftritt der Karriere war sehr gut: Sandy Maendly. Keystone

Ana-Maria Crnogorcevic 3

Ihr Klärungsversuch gegen den Kopfball von Van de Gragt landet im eigenen Netz zum 0:1. Es ist eine unglückliche, fast unerklärliche Aktion. Nach vorne ist die Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams viel zu selten sichtbar. Die Probleme in der Vorbereitung kann sie auch im letzten Spiel der EM nicht ablegen. Sie ist aus Schweizer Sicht die Enttäuschung des Turniers.

Coumba Sow 3

Hätte sie in der 57. Minute den 2:1-Führungstreffer erzielt, vielleicht wäre die Schweiz noch im Turnier. Doch sie scheitert aus kürzester Distanz gleich doppelt. Auch sonst ist es ein enttäuschender Auftritt der Zürcherin. Sie hat kaum Einfluss auf das Schweizer Offensivspiel. Immerhin kann Sow kämpferisch wenig vorgeworfen werden.

Géraldine Reuteler 5,5

Gegen Schweden war ihr Auftritt noch mittelmässig, doch was sie gegen die Niederlande auf den Platz zaubert, ist richtig stark. Nach 36 Minuten kommt die Nidwaldnerin zu einer guten Kopfballchance und dreht nach der Pause auf. Sie trifft nach einem Doppelpass mit Ramona Bachmann zum Ausgleich und initiiert auch in der Folge mehrere gute Offensivaktionen für die Schweiz.

Géraldine Reuteler (rechts) jubelt mit Vorlagengeberin Ramona Bachmann über den zwischenzeitlichen Ausgleich. Keystone

Ramona Bachmann 5,5

Bachmann ist erneut die offensiv beste Schweizerin. Wenn sie den Ball am Fuss hat, kann sie davon fast nicht getrennt werden. Sie spielt zudem mehrere tolle Bälle. Den Ausgleichstreffer durch Reuteler bereitet sie stark vor. Bei einer Konterchance (37.) hätte sie jedoch den direkten Weg auf das Tor suchen sollen.

Julia Stierli 3

Sie kommt in der 58. Minute als Aussenverteidigerin in die Partie, weil sie als kopfballstark und als gute Standard-Schützin gilt. Doch stattdessen rutscht sie bei einem Eckball (77.) aus und steht danach mehrfach in der Defensive im Schilf, unter anderem beim 1:4.

Julia Stierli (links) zieht nicht den besten Abend ein. Keystone

Svenja Fölmli 3,5

Sie soll für Schwung sorgen, als sie in der 58. Minute auf den Platz kommt. Doch der jungen Stürmerin gelingt fast nichts.

Rahel Kiwic 3,5

Die grossgewachsene Innenverteidigerin soll dank ihrer Kopfballstärke ein neues Element ins Spiel bringen. Tatsächlich kommt sie in der 69. Minute zu einer Kopfball-Möglichkeit. Sie offenbart aber fussballerische Mängel, etwa mit dem schlimmen Ballverlust in der 63. Minute.

Ohne Bewertung: Riola Xhemaili (72. für Coumba Sow) und Sandrine Mauron (83. für Lia Wälti).

