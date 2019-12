Nun bezwingt der EV Zug auch noch die Rapperswil-Jona Lakers Der EVZ bezwingt die Rapperswil-Jona Lakers auswärts mit 4:1. Dies ist der erste Sieg gegen die Sankt Galler im vierten Anlauf (inklusive Cup). René Barmettler 21.12.2019, 21.29 Uhr

Yannick-Lennart Albrecht (Zug) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 für den EV Zug. Freshfocus, Thomas Oswald

Der EV Zug ist derzeit fleissig daran, seine Pendenzenliste abzutragen. Am Freitag hatte er erstmals diese Saison den HC Davos bezwungen (4:2), am Samstag folgte der nächste Gegner, gegen den es bislang noch keine Siege zu feiern gab. Im vierten Anlauf gelang es den Zentralschweizern erstmals, die Rapperswil-Jona Lakers zu bezwingen. Nun befindet sich nur noch ein Team auf der Liste, das es für die Zuger zu schlagen gilt: Fribourg-Gottéron.

Wie zu erwarten war, benötigte es gegen die gewohnt aufsässigen Sankt Galler eine Fleissleistung. Diese lieferte der EVZ ab und ging bereits in der dritten Minute 1:0 in Führung. Yannick-Lennart Albrecht brauchte den Puck nur noch über die Linie zu schieben, weil Rapperswil-Goalie Noël Bader einen harmlosen Schuss von EVZ-Captain Raphael Diaz unter den Schonern passieren liess. Zwar schlug Rapperswil zurück, als Carl Klingberg auf der Strafbank Platz nehmen musste: Casey Wellman glich in der 7. Minute aus. Kurz vor Drittelspause traf auch Zug im ersten Überzahlspiel: Grégory Hoffmann erzielte seinen 18. Meisterschaftstreffer. Gerade er musste sich trotz dieses Tores an der Nase nehmen: Der Topstürmer verpasste es vor der zweiten Sirene, die Vorentscheidung herbeizuführen. Fünf gute Gelegenheiten liess er ungenutzt, ehe Carl Klingberg 68 Sekunden vor der zweiten Pause einen Schuss von Johann Morant ins Netz zum 3:1 ablenkte. Hofmann hätte dafür sorgen können, dass der EVZ für einmal einen geruhsameren Abend hätte einziehen können.

Leonardo Genoni rückt der 90-Prozent-Hürde immer näher

26 ihrer insgesamt 32 Punkte hatten die Rapperswiler im heimischen Stadion erspielt, diesmal waren sie gegen Zug erstmals überfordert. Dank konsequenter Verteidigungsarbeit lief Zug kaum einmal Gefahr, dieses Spiel zu verlieren. Auch dank Leonardo Genoni: Der Goalie, der Zug zum Meistertitel «hexen» soll, kommt immer besser in Fahrt. Hatte er zu Saisonbeginn eine desaströse Fangquote von 84 Prozent zu gewärtigen, schaffte er es nach seiner 21. Meisterschaftspartie, dank 26 von 27 gehaltenen Schüssen der 90-Prozent-Hürde immer näher zu rücken (89,69 Prozent).

Im Schlussabschnitt brachte Zug den Sieg ins Trockene, Klingberg doppelte mit einem weiteren Ablenker nach zum 4:1 (51.). In der Tabelle hatte dieser Sieg ebenfalls Auswirkungen. Die Zuger rückten bis auf einen Punkt auf Leader ZSC Lions auf - mit zwei ausgetragenen Spielen weniger, notabene. «Diese drei Punkte geben uns ein gutes Gefühl», sagte EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf nach der Partie. «Nicht alles war rosig. Doch es gelang uns dank konsequenter Defensivarbeit, das Tempo aus dem Spiel der Rapperswiler zu nehmen.»

Am Montag spielt der EV Zug noch das letzte Spiel dieses Kalenderjahres. Es wäre zu diesem Abschluss die Krönung eines gelungenen Jahres. Ausserdem lautet die bisherige Siegbilanz gegen den Meister 2:0 für Zug. Trotzdem erwartet Schlumpf auch gegen diesen Gegner ein weiteres hartes Spiel: «Da kommt sicher was auf uns zu. Wenn wir erneut so kompakt spielen wie zuletzt, sehe ich diesem Spiel positiv entgegen.»

Rapperswil-Jona Lakers - Zug 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

4121 Zuschauer. - SR Lemelin/Fluri, Altmann/Dreyfus. - Tore: 3. Albrecht (Diaz) 0:1. 7. Wellman (Clark/Ausschluss Klingberg) 1:1. 20. (19:11) Hofmann (Thorell, Alatalo/Ausschluss Schmuckli) 1:2. 39. Klingberg (Morant) 1:3. 51. Klingberg (Schlumpf, Kovar) 1:4. - Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Rapperswil-Jona Lakers: Bader; Egli, Randegger; Vukovic, Schmuckli; Hächler, Maier; Gurtner, Dufner; Clark, Cervenka, Forrer; Wellman, Rowe, Schlagenhauf; Loosli, Dünner, Rehak; Hüsler, Ness, Eggenberger.

Zug: Genoni; Schlumpf, Geisser; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder; Langenegger, Albrecht, Leuenberger.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Schneeberger (gesperrt), Casutt, Mosimann, Profico, Simek, Fabio Hollenstein, Schweri (alle verletzt), Nyffeler und Kristo (beide krank), Zug ohne Bachofner, Stadler, Schnyder, Zgraggen, Bougro (alle verletzt), Stoffel und Luca Hollenstein (U20-WM).