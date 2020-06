Nun wartet die «Hölle»: Pascale Wyder wechselt von Spono Nottwil in die Handball-Bundesliga Pascale Wyder führte die Spono Eagles zu vier Titeln. Bald wechselt Nottwils Topskorerin nach Göppingen – dort warten heissblütige Fans. Stephan Santschi 03.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Hölle Süd». Nur schon der Spitzname von Göppingens Heimhalle macht neugierig. «Der Krach dort ist riesig», weiss Pascale Wyder aus eigener Erfahrung. Vor Jahren war sie bei einem Spiel als Zuschauerin vor Ort.

«Ich war erstaunt, wie günstig die Tickets sind. In der Halle hatte es einen Fanshop, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.»

Es war sozusagen eine neue Handballwelt, die sich ihr auftat. Eine Welt, die sie nun als Spielerin betreten wird. Wyder unterschrieb bei Bundesligist Frisch Auf Göppingen einen Zweijahresvertrag und wechselt erstmals ins Ausland.

Pascale Wyder am Ufer des Sempachersees – in Zukunft wird sie in Deutschland Handball spielen. Bild: Manuela Jans-Koch (Nottwil, 29. Mai 2020)

Damit geht sie den gleichen Weg wie Nicole Dinkel, die sie damals in Göppingen spielen sah. Dinkel rüstete sich ebenfalls in Nottwil für den Auslandtransfer und wirkte sechs Jahre lang für Frisch Auf. «Wenn es passt, kann es auch bei mir länger dauern», sagt Wyder. In Göppingen wird sie neben dem Handball zu 50 Prozent als Primarlehrerin arbeiten. Vor kurzem hat sie an der Pädagogischen Fachhochschule in Brugg die Ausbildung abgeschlossen. «In mir reifte schon länger der Gedanke, dass ich dann etwas Neues anfangen könnte. Ich möchte einen Schritt nach oben machen und schauen, ob es mir dort reicht.»

Pascale Wyder sorgt mit Nottwil für einen Rekord

Fünf Jahre lang spielte die Aargauerin für die Spono Eagles. Als sie als 20-Jährige an den Sempachersee stiess, hatte sie Rückenprobleme und eine Nebenrolle. In der Folge entwickelte sich die Rückraumspielerin zu einer Leistungsträgerin, die mit Nottwil zwei Meistertitel und zwei Cups gewann. In den letzten beiden Saisons war Wyder Nottwils Toptorschützin. Unvergessen ist ihr Auftritt im Oktober 2018, als sie im Cup-Achtelfinal gegen Leimental (45:42-Sieg nach Verlängerung) 21 Tore erzielte und einen Schweizer Rekord realisierte. «Ich dachte, die Zahl sei falsch, also zählte ich nochmals nach», erinnert sie sich schmunzelnd. Tatsächlich war alles korrekt eingetragen.

Pascale Wyder war bei Spono Nottwil eine regelmässige Torschützin. Bild: Philipp Schmidli (Nottwil, Oktober 2018

Mit ihren Stärken in der Organisation und im Abschluss kann die Rechtshänderin im Aufbau variabel eingesetzt werden. Ihre angestammte Position ist aber die Zentrale. Wyder sieht sich nur schon wegen ihrer eher geringen Körpergrösse von 1,72 Metern nicht als klassische Shooterin, sondern als Lenkerin des Spiels. Im Nationalteam ist die 42-fache Internationale hinter Kerstin Kündig die Regisseurin Nummer zwei. In Göppingen wird sie sich mit der ebenfalls neu verpflichteten Tschechin Sarka Marcikova einen offenen Konkurrenzkampf liefern. Wyder sagt:

«Ich werde ins kalte Wasser geworden. Das Spiel in Deutschland ist hart und schnell.»

Sie fügt an, dass sie in der Abwehr und im Gegenstossspiel Steigerungspotenzial habe.

Umzug beginnt an ihrem Geburtstag

Am vergangenen Freitag hat sie letztmals mit den Spono Eagles trainiert, Mitte Juni ist ein Abschiedsevent geplant. Just an ihrem 25. Geburtstag am 25. Juni wird sie mit dem Umzug beginnen. Der viral bedingte Saisonabbruch hat ihr dabei nicht nur einen weiteren Titelgewinn im Cupfinal mit den Spono Eagles verwehrt, sondern erschwerte auch die Wechselmodalitäten. Die Vertragsgespräche erfolgten telefonisch, die Drei-Zimmer-Dachwohnung fand der Verein. «Mit dem Velo werde ich nur zehn Minuten ins Training haben. Das bin ich mich nicht mehr gewohnt, von meinem Wohnort Suhr nach Nottwil war ich mit dem Auto jeweils 45 Minuten unterwegs.»

Ihre Vorfreude auf die neue Herausforderung ist jedenfalls riesig. Göppingen werde zwar kaum an der Spitze mitspielen, einen Platz im gesicherten Mittelfeld setze man sich aber schon zum Ziel. Pascale Wyder möchte ihren Teil zum Erfolg beitragen – in der verheissungsvollen «Hölle Süd».