Odermatt auf den Spuren von Maier und Miller

Ski Alpin Nur Maier und Miller waren besser als Odermatt, die Schweizer holen so viele Podestplätze wie seit den 1980ern nicht mehr: der Super-Saisonstart in Zahlen Die Schweizer Skifahrer sind herausragend in den Winter gestartet. Marco Odermatt wandelt auf den Spuren von Miller und Maier, das Team war zuletzt zu Zeiten von Pirmin Zurbriggen und Vreni Schneider so erfolgreich. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Marco Odermatt in Jubelpose. Freshfocus

Der Winter ist noch jung, doch allmählich nehmen die Klassemente Form an - und eine Bilanz zu Weihnachten zeigt: So gut wie aktuell waren die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer zu diesem Zeitpunkt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr.

Odermatt wird einfach immer besser

Natürlich muss man bei ihm anfangen, weil die Schweizer Erfolge eng mit ihm zusammenhängen: Marco Odermatt, das 25-jährige Ski-Phänomen. Über den Nidwaldner lässt sich vor allem eines sagen: Er wird einfach immer besser, auch diese Saison ist das so.

Zehn Mal ist Odermatt in diesem Winter bisher zu einem Rennen angetreten, hat in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom alle Rennen bestritten - auch die Abfahrt in Val Gardena stand dieses Jahr erstmals in seiner Agenda. Und auch da hat Odermatt geschafft, was ihm diese Saison fast immer gelungen ist: Podestplatz, gleich beim ersten Anlauf überhaupt.

Insgesamt hat der 25-Jährige jetzt schon neun Podestplätze auf seinem Konto. Nur einmal, bei der zweiten Abfahrt in Val Gardena, landete er ausserhalb der Top 3. Odermatt setzt damit seinen Steigerungslauf fort: In der Saison 20/21 stand er bei Weihnachten bei drei Podestplätzen, im letzten Jahr waren es sechs - und nun bereits neun.

Odermatt ist nichts weniger als ein Traumstart gelungen. Insbesondere in der Abfahrt hat er sich noch einmal gesteigert und ist gleich auf allen drei Strecken, die der Weltcup-Zirkus zum Saisonstart traditionellerweise besucht, erstmals in seiner Karriere aufs Podest gefahren: in Lake Louise, Beaver Creek und Val Gardena. Der erste Abfahrtssieg fehlt zwar noch, scheint aber nur eine Frage der Zeit.

Nur Maier und Miller sammelten mehr Punkte

Wer so oft aufs Podest fährt, der sammelt auch Weltcup-Punkte en masse. Derzeit steht Odermatt bei 796. Nach seinem Sieg im Gesamtweltcup im letzten Jahr hat er bereits wieder einen beruhigenden Vorsprung auf die Konkurrenz angehäuft. Odermatt liegt derzeit 271 Punkte vor dem zweitplatzierten Aleksander Kilde.

796 Punkte noch vor Weihnachten: Das ist für Odermatt ein Rekord, natürlich, aber die Marke steht noch für mehr. Sie verdeutlicht, in welchen Sphären sich der Nidwaldner bewegt. Es sind die der grossen Dominatoren des Ski-Weltcups. Nur zwei Fahrer standen seit dem Jahr 2000 zu diesem Zeitpunkt bei mehr Punkten: Bode Miller und Herrmann Maier.

Er hat den Punkterekord an Weihnachten inne: Bode Miller, der damals, in der Saison 2004/05, sogar im Slalom siegte. EPA

Den Rekord hat der Amerikaner Miller inne. In der Saison 2004/05 raste er zum Saisonstart von Triumph zu Triumph. Bis Weihnachten hatte Miller schon sechs Siege auf seinem Konto, und er schaffte sogar das Kunststück, in allen vier Disziplinen zu siegen, vom Slalom bis zur Abfahrt.

858 Punkte häufte der brillante Allrounder bis Weihnachten an. Nicht einmal Hermann Maier schaffte diese Marke in der Saison 99/00. Damals fuhr der Österreicher bis zum Saisonsende 2000 Punkte ein, mehr als jeder andere Skifahrer, seit das aktuelle Punktesystem in Kraft ist. Dieses wurde auf die Saison 1991/92 eingeführt.

Mehr Punkte als er hat nie ein Skifahrer in einer Saison gewonnen: Hermann Maier. EPA

Der grosse Dominator dieses Jahrtausends im Gesamtweltcup heisst Marcel Hirscher. Acht Mal in Folge gewann der Österreicher zwischen 2013 und 2019 die Gesamtwertung. Zu Weihnachten stand er indes nie bei 796 Punkten wie nun Odermatt. Sein Bestwert waren 633 Punkte im Jahr 2016. Allerdings muss man sagen, dass Hirschers stärkste Disziplin der Slalom war - und da stehen die meisten Rennen traditionell erst nach dem Jahreswechsel an.

Das Team in den Sphären der 1980er-Jahre

Nicht nur Odermatt steht vor Weihnachten herausragend gut da. Das gilt auch für das gesamte Schweizer Skiteam, wenn man die Zahl der herausgefahrenen Siege und Podestplätze vor Weihnachten vergleicht mit anderen Jahren.

Am Donnerstagabend triumphierte Daniel Yule im Nachtslalom von Madonna di Campiglio. Es war für das Schweizer Team bereits der neunte Sieg der Saison. Insgesamt steht es nun bei 19 Podestplätzen. Das ist eine Marke, wie sie die Schweiz schon lange nicht mehr erreicht hat. Man muss bis zu den Zeiten von Vreni Schneider und Pirmin Zurbriggen zurückgehen, bis man ein Jahr findet, in dem die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer besser waren.

In der Saison 1988/89 hat das Schweizer Team letztmals bis Weihnachten mehr Siege als in diesem Jahr angehäuft. Damals waren es elf, was vor allem mit einer geradezu unheimlichen Erfolgsserie der Frauen zusammenhing. Sieben Siege reihten sie damals in Folge aneinander, dank Michaela Figini, Maria Walliser und Vreni Schneider, vor allem ihr. Die Glarnerin war fünf Mal die Schnellste.

Vreni Schneider in der Saison 1988/89. AP

Podestplätze fuhr ein Schweizer Team vor Weihnachten letztmals in der Saison 1987/88 mehr ein. Ein Jahr zuvor waren es zu diesem Zeitpunkt bereits sage und schreibe 29 - 13 davon Siege. Es war die goldene Zeit des helvetischen Skisports, die Zeit von Pirmin Zurbriggen, Joel Gaspoz, Peter Müller, von Vreni Schneider, Erika Hess und Maria Walliser.

Ein Blick auf die Zahlen der letzten Jahre legt übrigens auch offen, welche Talsohle Swiss Ski noch vor ein paar Jahren durchschreiten musste. So standen in der Saison 2014/15 zu Weihnachten erst zwei Podestplätze zu Buche. Noch schlimmer sah es in den Nullerjahren aus, etwa 2003/04, der schlechtesten Saison der letzten 30 Jahre. Damals hatte es nur Sonja Nef auf ein Podest geschafft, als Zweite im Slalom von Park City.

Im Nationencup wieder auf Siegeskurs

Der Ski-Weltcup, das ist auch das ewige Duell zwischen Österreich und der Schweiz. Ausgetragen wird es den ganzen Winter lang auf den Skipisten dieser Welt. Und am Ende wird in der Nationenwertung abgerechnet. Dort fliessen alle Punkte des Winters mit ein, von Slalom bis Abfahrt, von Rang 30 bis 1.

Lange gab es in dieser Wertung nur einen Sieger: Österreich. Von 1990 bis 2019 war für die Schweiz gegen den östlichen Nachbarn nichts zu holen; nicht selten wurde sie regelrecht deklassiert und landete in manchen Jahre nicht einmal in den Top 3. Viele Jahre war ein Rückstand von mehreren tausend Punkten zum Saisonende die Regel.

Doch jüngst hat sich das Blatt gewendet. 2020 und 2021 triumphierte die Schweiz im Nationencup nach langer Durststrecke wieder. Im letzten Jahr schwang zwar wieder Österreich obenaus, aber nur knapp. Und heuer liegt die Schweiz zu Weihnachten bereits komfortabel in Führung, mit einem Vorsprung von 546 Punkten.

Die 3525 Zähler, welche das Team von Swiss Ski bisher bereits herausgefahren hat, sind zudem mehr als in jeder anderen Saison in den vergangenen 20 Jahren zu diesem Zeitpunkt.

