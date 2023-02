Hallenhockey Grosse Enttäuschung für den Luzerner SC: Nur Platz 4 für den Titelverteidiger Am NLA-Hallenhockey-Finalturnier in Zürich gehen die Männer und Frauen des Luzerner SC leer aus. Peter Birrer Jetzt kommentieren 06.02.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner mit Nick Schwehr (rechts) verlieren auch das Bronzespiel gegen Olten. Bild: Fredi Wälti (Zürich, 5. Februar 2023)

Sebastian Schneider gehört beim Luzerner SC zu den Routiniers und treuen Seelen. 30 Jahre alt ist der Wirtschaftsprüfer inzwischen, und er verliess den LSC nur einmal kurz, um bei Nürnberg Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Im Dezember endete seine Karriere als Nationalspieler mit dem vierten Platz der Schweizer an der Hallen-EM in Hamburg, aber die Zeit beim LSC ist für ihn noch längst nicht abgelaufen: «Ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei.»

Am Wochenende wollte er mit den Luzernern den NLA-Titel in der Halle verteidigen. Vor der Reise ans Finalturnier in Zürich erklärte Schneider: «Wir treten als amtierender Meister an und tun das mit dem Ehrgeiz, den Pokal erneut zu holen.»

Bittere Niederlage im Halbfinal gegen GC

Allerdings blieb es beim Vorhaben. Im Halbfinal am Samstag gegen GC tat sich der LSC schwer, auf Touren zu kommen, und lag nach drei Vierteln der Partie 0:4 zurück. «Es war seltsam und bitter», sagte Schneider, «wir spielten irgendwie mit angezogener Handbremse. Vielleicht setzten wir uns selber zu sehr unter Druck.» Erst im letzten Abschnitt zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht, startete zu einer Aufholjagd und kam tatsächlich auf 3:4 heran. Zu mehr reichte es aber nicht, weil günstige Möglichkeiten, die Partie doch noch auszugleichen, vergeben wurden. Und das gegen eine Mannschaft, die man eine Woche zuvor in der letzten Meisterschaftsrunde noch 3:1 bezwungen hatte.

Der LSC war entthront. Was blieb, war die Chance auf Platz 3. Aber am Sonntag gab es die nächste Enttäuschung: 2:4 verlor das Team gegen den HC Olten und kehrte ohne Medaille in die Zentralschweiz zurück. «Wir agierten im Abschluss zu wenig kaltschnäuzig und leisteten uns den einen oder anderen Fehler in der Defensive», bilanzierte Schneider, «aber wir präsentierten uns doch deutlich besser als am Samstag gegen GC.»

Das Finalturnier in Zürich diente dem LSC auch als Vorbereitung für einen Anlass, der vom 17. bis 19. Februar in Mannheim stattfindet: An der EuroHockey Indoor Club Trophy werden die Luzerner als Schweizer Vertreter dabei sein. Sebastian Schneiders Zuversicht ist trotz des misslungenen Wochenendes in Zürich ungebrochen:

«Wenn wir in den kommenden zwei Wochen im Training gut arbeiten, sind wir in der Lage, in den Halbfinal vorzustossen. Das ist unser erklärtes Ziel.»

LSC-Frauen: 0:1 im Spiel um Platz 3

Auch die Frauen des Luzerner SC hatten sich für das Finalturnier qualifiziert, bekamen es aber in ihrem Halbfinal mit Rotweiss Wettingen zu tun – die Aargauerinnen hatten die zehn Meisterschaftsrunden mit dem Punktemaximum hinter sich gebracht. Und doch reisten die ­Luzernerinnen mit Zuversicht nach Zürich. Ihr Trainer Wouter Bosmans sagte: «Natürlich ist Wettingen der grosse Favorit. Aber wenn wir nicht an uns glauben würden, müssten wir gar nicht erst antreten.»

Bosmans bemühte sich da­rum, seinen Optimismus auf das Team zu übertragen. Aber das allein half nicht, um einen veritablen Coup zu landen. Die LSC-Frauen, die vor einem Jahr gegen denselben Gegner im ­Final erst im Penaltyschiessen verloren hatten, mussten sich mit 1:6 geschlagen geben. Mit dem Auftritt war Trainer Bosmans gleichwohl zufrieden: «Wir lieferten eine starke Leistung ab und riskierten alles, als es darum ging, den 1:3-Rückstand wettzumachen.»

Im Duell um Rang 3 warteten am Sonntag die Konkurrentinnen des Black Boys HC aus Genf. Und diese Partie wurde zu einer umkämpften Angelegenheit mit einem bitteren Ende für die Luzernerinnen. Sie verloren mit 0:1 und mussten sich wie die LSC-Männer mit Platz 4 begnügen. Entsprechend gedämpft war die Stimmung bei Wouter Bosmans: «Wir zeigten im Abschluss Schwächen und konnten unser Potenzial nicht abrufen – schade.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen