Oan Djorkaeff wechselt zum SC Kriens Der SC Kriens verpflichtet den französischen Mittelfeldspieler Oan Djorkaeff (23). In der letzten Saison spielte er beim schottischen Verein St. Mirren FC. 07.10.2020, 12.53 Uhr

(dvm) Der SC Kriens reagiert auf den Abgang von Omer Dzonlagic und verpflichtet Oan Djorkaeff für das linke Mittelfeld, wie der Verein mitteilt. Der 23-jährige Djorkaeff unterschrieb im Kleinfeld einen Vertrag bis im Sommer 2022.

In der vergangenen Saison stand Djorkaeff beim St. Mirren FC in der höchsten schottischen Liga unter Vertrag. Das Fussball-ABC erlernte der Franzose im Nachwuchs von Saint-Étienne und spielte unter anderem in den Nachwuchsteams von Montpellier und Nantes.

«Wir sind froh, dass wir mit Oan einen robusten Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Oan bringt zusätzliche Erfahrung ins Team, die wir mit unseren vielen jungen Talenten gut gebrauchen können», so SCK-Sportchef Bruno Galliker.