Fabian Durrer triumphiert am Kantonalschwingfest in Kerns

Ob- und Nidwaldner Kantonales «Ich will noch etwas erreichen im Schwingen»: Überraschungssieger Fabian Durrer stand kurz vor dem Karrierenende Der Zuger Fabian Durrer wird zum überraschenden Sieger am Ob- und Nidwaldner Kantonalen in Kerns. Zusammen mit Schlussgang-Gegner Christian Zemp sorgt er für ein denkwürdiges Schwingfest. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 08.05.2022, 20.02 Uhr

Fabian Durrer (links) und Christian Zemp im Schlussgang. Urs Flüeler/Keystone

Für den Schlusspunkt sorgte Fabian Durrer. Dem 22-jährigen Turnerschwinger aus Edlibach gelang der grosse Triumph an einem denkwürdigen Kantonalen in Kerns. Wie viele Kränze er denn gewonnen habe, wurde er zwischen Fototermin mit Siegermuni und Rangverkündigung gefragt. «Heute habe ich den zweiten gewonnen … ääh, ja», sagte er und lächelte verlegen. Durrer kommt aus einer langen Verletzungspause. Seit 2019 und dem Innerschweizer Schwingfest in Flüelen kämpfte er mit Rückenproblemen, eigentlich wollte er die Karriere beenden. «Doch ich habe mich gegen den Rücktritt entschieden. Ich habe gemerkt, dass ich noch viel Leidenschaft.»

Der Sieg von Durrer folgte der eigentümlichen Logik dieses Schwingfestes. Denn irgendwann am Nachmittag entwickelte der Wettkampf ein Eigenleben, das kaum mehr zu kontrollieren war. Egal welche Stellschrauben die Einteilung betätigte, egal wie euphorisch das Publikum mitging: In den Sägemehlringen wurde munter an überraschenden Geschichten geschrieben.

Christian Zemp schafft Wunderdinge

Für die erste Episode des Tages sorgte der Nidwaldner Andreas Odermatt, der Sven Schurtenberger im dritten Gang eine Niederlage zufügte. Der Topfavorit suchte sogleich mit Kreuzgriff die Entscheidung, Odermatt nutzte den Angriff zum Konter und siegte. Schurtenberger sagte später: «Wenn du auf Biegen und Brechen angreifst wie ich, kommst du schnell einmal in einen Konter. Jetzt muss ich am Nachmittag alle drei gewinnen für den Kranz.» Er hielt Wort, siegte dreimal und kam ungefährdet zum Kranzgewinn.

Er demonstrierte immer wieder seine starke Brücke: Christian Zemp. Urs Flüeler/Keystone

Als Schurtenberger seine Enttäuschung verarbeiten musste, stand an der Ranglistenspitze der Name von Christian Zemp. Das war zwar bemerkenswert, aber längst nicht ein Wunder. Immer wieder kommt es vor, dass sich Nichtkranzer dank verhältnismässig leichter Gegnerschaft und einem guten Tag vorne halten können. Spätestens im 4. Gang werden sie in der Regel in die Realität zurückgeholt. Dafür genügt meist schon ein erfahrener Berg- beziehungsweise Teilverbandskranzer.

Zemp bekam Werner Suppiger, den Turnerschwinger aus Wauwil, geschmückt mit 40 Kränzen, zugeteilt. Wenn dieses Schwingfest einen gewöhnlichen Verlauf genommen hätte, wäre Zemp von Suppiger im Sägemehl vergraben worden und man hätte nach diesem Fest kaum mehr von Zemp geredet. Doch jetzt schaffte der 17-jährige tatsächlich Wunderdinge. Obwohl er immer wieder am Rand einer Niederlage war, konnte er sich spektakulär befreien. Zemp, mit einer starken Brücke ausgestattet, drehte und wendete sich. Der Coup gelang ihm schliesslich, als er einen Konter nutzen konnte und tatsächlich den Sieg schaffte. «Ich wollte einfach nicht nachlassen und ich merkte, dass Suppiger etwas verzweifelte», sagte Zemp rückblickend.

«Ich sass in der Garderobe und realisierte plötzlich, dass es für den Schlussgang reicht», erzählte Durrer Urs Flüeler/Keystone

Die sieben angetretenen Eidgenossen hatten nach vier Gängen keine Chancen mehr auf eine Schlussgang-Teilnahme. Auch die beiden Berner Gäste Kilian von Weissenfluh und Christian Gerber nicht. Zemp musste noch mit beiden zusammengreifen. Unter normalen Umständen hätten sie dafür gesorgt, dass es Zemp nicht bis in den Schlussgang schafft. Gerber verletzte sich aber im Duell mit Zemp und schied aus. Der junge Obwaldner bekam nun Von Weissenfluh zugeteilt. Nun konnte er die Naturgesetze aber nicht nochmals aushebeln. Gegen den Berner verlor Zemp diskussionslos. Den Schlussgang musste er dennoch nicht abschreiben, weil er bei seiner Niederlage mit der Note 8,75 belohnt wurde. Das reichte ihm, um in die Endausmarchung zu kommen.

Durrer rutscht plötzlich nach oben

Nebst Zemp schaffte es auch Fabian Durrer in den Schlussgang. Er profitierte davon, dass viele topklassierte Schwinger im

5. Gang patzten. Also rutschte Durrer mehrere Ranglistenpositionen hoch. «Ich sass in der Garderobe und realisierte plötzlich, dass es für den Schlussgang reicht», erzählte Durrer. So richtig wohl sei ihm dabei nicht gewesen. Zu sehen war davon nichts. Noch vor Ablauf der vierten Minute sorgte er mit Kurz für die Entscheidung.

Zemp sagte: «Ich mag es ihm gönnen.» Durrer sagte: «Ich will noch etwas erreichen im Schwingsport, darum setzte ich meine Karriere fort.» Dass er in seiner Comebacksaison auf Anhieb so viel erreicht, hätte er sich wahrscheinlich nicht zu träumen gewagt.

Fabian Durrer feiert seinen Festsieg beim 117. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Fabian Durrer (oben) gewinnt mit Kurz und Nachdrücken gegen Christian Zemp. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Stefan Arnold (rechts) gegen Roman Wandeler im 5. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Jonas Burch (rechts) gegen Erich Fankhauser im 5. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Kilian von Weissenfluh (oben) gewinnt im 5. Gang gegen Christian Zemp. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Schwinger Fans geniessen die Stimmung. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Sven Schurtenberger (hinten) und Kilian von Weissenfluh (vorne) im 1. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Damian Egli (oben) und Adrian Steinauer (unten) im 1. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Ueli Rohrer (oben) und Roman Fellmann (unten) im 1. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Sven Schurtenberger (hinten) und Kevin Steudler (vorne) im 2. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Reto Fankhauser (rechts) und Christian Bucher im 1. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Samuel Giger (Dritter von links) verfolgt den Wettkampf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Kilian von Weissenfluh (oben) und Damian Egli (unten) im 2. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Andi Imhof (rechts) gegen Christian Gerber. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Benji von Ah (rechts) und Silvio Wyrsch (links) im 2. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Andreas Odermatt (oben) und Sven Schurtenberger (unten) im 3. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Dominik Gasser (oben) und Erich Fankhauser (unten) im 3. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Sven Schurtenberger nach seiner Niederlage im 3. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Jonas Burch (links) gegen Reto Fankhauser Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Christian Zemp (unten) und Werner Suppiger (oben) im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Christian Zemp feiert seinen Sieg gegen Werner Suppiger, es ist für den 18-Jährigen der vierte Sieg in vier Gängen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Benji von Ah (unten) und Kilian von Weissenfluh (oben) im 4. Gang. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Das 117. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest zieht viele Besucher an. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022) Sämi Giger kam mit Freundin Michelle von Weissenfluh. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022) Benji von Ah (links) und Jonas Durrer. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022) Sarah (links) und Victoria Ettlin erscheinen in besonderer Tracht. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022) Beat von Deschwanden, Gemeindepräsident von Kerns (links) und Regierungsrat Christian Schäli. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022) Daniel Reinhard, zuständig fürs Sponsoring (links) und OK-Präsident Paul Bucher. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022) Nadja Riebli (links) und Sybille von Moos am Grill. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

