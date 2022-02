Fussball FCL kann vor Spiel aufatmen: Servette-Stürmer Dimitri Oberlin ist doch kein zweiter Salah Der FC Luzern spielt am Sonntag (16.30 Uhr) in Genf. Servette-Stürmer Dimitri Oberlin (24) ist so etwas wie ein Edelreservist. Nicola Berger Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Dimitri Oberlin galt als eines der hoffnungsvollsten Sturmtalente Europas, mit 21 debütierte er für die Schweizer Nationalmannschaft. Doch nach dreieinhalb diffizilen Jahren kommt er auch im Servette FC nicht vom Fleck. Ist die Rakete verglüht?

Am 27. September 2017 erzielt Dimitri Oberlin beim 5:0-Heimsieg des FC Basel gegen Benfica Lissabon ein Tor für die Ewigkeit. Nach einem Sprint über den ganzen Platz schliesst er eine Vorlage von Renato Steffen zum 2:0 ab; der Boulevard feiert ihn als «Usain Oberlin». Und Bernhard Burgener, der FCB-Präsident, sagt, er sehe in ihm «den nächsten Mohamed Salah».

Dimitri Oberlin will die Freude am Fussball zurückgewinnen. Bild: Pascal Muller/freshfocus (Genf, 5. Februar 2022)

Im März 2018 debütiert er für die Schweizer Nationalmannschaft. Wenige Monate später überweist der FCB für Oberlin fünf Millionen an Salzburg. In der Hoffnung, der Stürmer stehe vor einer ähnlichen Marktwertentwicklung wie einst Salah, der Ägypter, der heute 100 Millionen Euro wert ist.

Vier Jahre später: die Desillusionierung

Jetzt, fast vier Jahre später, ist die Realität eine andere. Im Sommer hat sich Oberlin, 24, ablösefrei dem Servette FC angeschlossen. Seither plagte er sich mit Verletzungen herum und hat einen einzigen Treffer erzielt, im August im Cup gegen den FC Saint-Prex aus der 2. Liga interregional. In der Super League stand er kein einziges Mal in der Startformation, neun Einsätze, 112 Minuten und null Tore, das ist die nackte Bilanz. Sie hat etwas Desillusionierendes.

Es gab die Hoffnung, dass Oberlin nach schwierigen Jahren mit der Vertragsauflösung in Basel und einem wenig erbaulichen Intermezzo in der zweiten Mannschaft von Bayern München in Genf wieder auf die Beine finden würde. In der Romandie, jenem Landstrich, in dem einst alles begann für diesen schüchternen jungen Mann, der mit neun Jahren aus Kamerun in die Schweiz fand. Und dann erst einmal abgewiesen wurde, als er mittrainieren wollte beim FC Etoile-Broye – mit der Begründung, es habe keinen Platz. Oberlin ging wieder hin und durfte doch mal mitspielen, es waren seine ersten Gehversuche im organisierten Fussball. Sein damaliger Trainer Michel Gurtner sagte später: «Er war so gut. Ich dachte, ich halluziniere. Er war ein Geschenk des Himmels.»

Erster Nationalstürmer bei Servette seit Alex Frei

Warme Worte für Oberlin hatten die verschiedensten Exponenten aus dieser Branche bereit, schon in jungen Jahren – der Hype war grenzenlos, als er 15 war, versuchte ihn Manchester United nach England zu holen. Georg Zellhofer, der Sportchef von Altach, wo Oberlin einst auf Leihbasis für ordentlich Furore sorgte, sagte einst: «Oberlin ist sehr sensibel, ein aussergewöhnlicher Spieler, der eine aussergewöhnliche Betreuung braucht. Er benötigt Zuneigung und Raum. Wenn man ihm viel gibt, erhält man sehr viel zurück.»

Auf diesen Effekt haben sie auch bei Servette gehofft, wo schon andere spezielle Charaktere, etwa Miroslav Stevanovic, der König des Understatements, wieder in die Spur fanden, nachdem sie bei Grossklubs nicht glücklich geworden waren. Auch Oberlin sagte:

«Ich wollte zurück in die Schweiz, in die Nähe meiner Familie, zurück in ein Umfeld, das ich kenne. Ich wünsche mir Stabilität. Und will wieder Freude am Fussball finden.»

Doch bisher gibt es keine Anzeichen für eine Renaissance. Bei seinen Einwechslungen hat Oberlin kaum etwas bewirkt, es fehlt an Dynamik und vor allem auch am Selbstvertrauen. In der Stürmerhierarchie bei Servette ist Oberlin hinter dem Winterzuzug Chris Bedia und dem Niederländer Alex Schalk nur die dritte Wahl. Er, der erste Nationalstürmer im Klub seit Alex Frei vor mehr als 20 Jahren.

Doch Oberlin ist noch immer erst 24 Jahre alt, man vergisst das, weil er schon so viel erlebt hat. Der Vertrag in Genf läuft bis 2024. Es wäre verfrüht und unfair, ihn jetzt schon abzuschreiben. Schliesslich ist er das beste Beispiel dafür, wie schnelllebig der Fussball sein kann – auf der Achterbahnfahrt seiner Karriere kann es durchaus bald auch wieder aufwärtsgehen.

Grosser Stürmer als Ersatz für Schürpf beim FCL Marko Kvasina hat gestern Donnerstag und am Mittwoch seine ersten Trainings mit der Mannschaft von Mario Frick absolviert. Der 1,95 Meter grosse und 88 Kilo schwere Stürmer bringt mit seinem Körper tatsächlich «ein zusätzliches Element in unsere Mannschaft», wie sich Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zum fünften und abschliessenden Luzerner Wintertransfer zitieren liess. Der 25-jährige Wiener ist von der Statur und wohl seiner Kopfballstärke her am ehesten mit dem langzeitverletzten Pascal Schürpf zu vergleichen. Man kann davon ausgehen, dass Kvasina denn auch für Schürpf bis zum Saisonende vom KV Oostende ausgeliehen worden ist. Anschliessend hat der FCL eine Kaufoption. Kvasina hat keine überragende Torjäger- oder Skorerbilanz, seine erste Aufgabe ist es, lange Bälle im Spiel zu halten. Am Sonntag ist er gegen Servette spielberechtigt. (dw)

