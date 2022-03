In St. Gallen grassiert das Fussballfieber. Die Ostschweizer sind hinter dem klaren Leader FC Zürich das zweitbeste Rückrundenteam. Noch ungeschlagen in der zweiten Saisonhälfte hat die Mannschaft von Peter Zeidler in acht Spielen 18 Punkte geholt. Letzten Samstag bezwangen die St. Galler (6.) sogar den FCZ mit 3:0. Für die Zürcher war es die erste Niederlage nach 17 Spielen der Ungeschlagenheit.

St.-Gallen-Coach Zeidler machte an der Medienkonferenz vom Freitag auf Understatement: «Es war klar, dass die FCZ-Serie früher oder später enden wird. Wir spielten mit Teamgeist, uns kam aber entgegen, die Tore im richtigen Moment erzielt zu haben.» Nun müsse er eine Phrase zum Besten geben, weil sie zutreffe: «Wir wissen, wo wir herkommen. An Weihnachten befanden wir uns in einer ganz anderen Situation.»

Tatsächlich waren die St. Galler Ende Vorrunde mit 16 Zählern auf dem drittletzten Platz, nur Lausanne (12) und das damalige Schlusslicht FCL (11) standen noch schlechter da.

Für Frick ist Quintillà entscheidend bei St. Gallen

Für Luzern-Coach Mario Frick hat der Aufschwung beim heutigen Gegner einen Namen: «Jordi Quintillà.» Seit der Rückkehr des zentralen Mittelfeldspielers aus Basel kann St. Gallen wieder auf «seinen sehr spielintelligenten Taktgeber setzen», wie sich Frick ausdrückt. Der Liechtensteiner seinerseits hat Luzern klar besser gemacht. «Mit elf Punkten aus den letzten sechs Partien ist auch bei uns eine Aufwärtstendenz zu erkennen», macht Frick seinem Team Mut.

Frick erwartet ein interessantes und offenes Spiel. Beide Trainer versuchen, den Match mit ihren Teams zu gewinnen. Zeidler ist sicher: «Das wird ein Fussballfest.» Schon im Vorverkauf wurden knapp 16 000 Tickets abgesetzt. Das Fussballfieber grassiert in der Ostschweiz.