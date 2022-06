Manfred Jauch feiert Tagessieg bei Berglauf-Klassiker

Berglauf «Oldie» Manfred Jauch landet Coup in Seelisberg Nach mehreren Podestplätzen holt der Urner beim Rütlischwur-Gedenklauf erstmals den Tagessieg – mit 47. Urs Hanhart 06.06.2022, 13.46 Uhr

Manfred Jauch zeigt eine taktische Meisterleistung. Bild: Urs Hanhart

Die am Pfingstsonntag ausgetragene 43. Auflage des traditionsreichsten Urner Berglaufs, zu dem jeweils auf dem Rütli gestartet wird, war gleich in mehrfacher Hinsicht speziell. Einerseits fand das Rennen nach den coronabedingten Absagen von 2020 und 2021 nach dreijähriger Pause endlich wieder statt, andererseits musste die Strecke wegen einer drohenden Gewitterfront aus Sicherheitsgründen massiv verkürzt werden. Das Ziel befand sich nicht wie gewohnt auf der Alp Laueli, sondern in Seelisberg. Dadurch hatten die Akteure «nur» noch 6,1 Kilometer und 482 Höhenmeter zu bewältigen. Auf der Originalstecke sind es 9,5 Kilometer und 1115 Meter Höhendifferenz.

Am speziellsten war jedoch die Tatsache, dass sich mit Manfred Jauch ein Athlet aus der Kategorie Senioren 2 den Tagessieg sichern konnte, was es in der langen Geschichte dieses Laufsportanlasses noch nie gab.

Jauch profitiert von Streckenkürzung

Der 47-jährige Altdorfer landete diesen Coup mit einer taktischen Meisterleistung. Dazu verriet er: «Die Jungen sind sehr schnell gestartet. Ich habe mich bewusst zurückgehalten, aber stets Sichtkontakt zur Spitze bewahrt. Kurz vor der Streckenhälfte ist es mir dann gelungen, zum Führenden aufzuschliessen. Wenig später im flacheren Teil konnte ich dann wegziehen und den Abstand kontinuierlich vergrössern.» Der schnelle Banker siegte schliesslich nach 27:06 Minuten Laufzeit überlegen mit 36 Sekunden Vorsprung auf Hauptklasse-Sieger Santiago Gerez, ein 26-jähriger Mexikaner, der in Kriens wohnt und sich als eigentlicher Rennanimator in Szene setzte. «Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, ich freue mich riesig. Nach mehreren Podestplätzen in den letzten Jahren ist es mir nun endlich gelungen, diesen Berglauf-Klassiker zu gewinnen», sagte Jauch. «Die Streckenverkürzung ist mir sicherlich entgegengekommen. Sonst wäre ich wohl kaum ganz vorne gelandet, da mir die gestrichenen ganz steilen Partien auf der Originalstrecke nicht sonderlich liegen.» Dass sich der Routinier durchsetzen konnte, kam jedoch keineswegs überraschend. In dieser Saison wartete er bereits mit einigen starken Leistungen auf. So holte er sich unter anderem den Schweizer Meistertitel der Senioren im Halbmarathon.

Jauch entscheidet in der Regel sehr kurzfristig, welche Rennen er bestreitet. Klar ist für ihn, dass er am kommenden Sonntag auch beim Haldi-Berglauf antreten wird. Bei diesem zweiten Urner Klassiker stand er vor einigen Jahren bereits einmal zuoberst auf dem Podest. In der aktuellen Verfassung ist ihm ein erneuter Coup durchaus zuzutrauen. «Ich habe keinen Trainingsplan und verlasse mich bei der Gestaltung der Einheiten auf mein Gefühl und meine Erfahrung», verriet Jauch, der pro Woche zwischen 60 und 80 Laufkilometer abspult, sein Erfolgsrezept. In seiner ebenso langen wie erstaunlichen Karriere hat der unverwüstliche Urner so ziemlich alles mitgenommen, was der Laufsport zu bieten hat, von Bahn-Mittelstreckenläufen bis hin zum Marathon und zu Bergläufen. Sein vor 26 Jahren aufgestellter Urner Rekord über 1500 Meter (3:53,38) ist noch immer gültig.

Giswilerin Selina Burch siegt bei den Frauen

Bei den Frauen war Selina Burch aus Giswil eine Klasse für sich. Die 25-jährige Obwaldnerin setzte sich schon früh vom Feld ab und siegte schliesslich mit über 2 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Urnerin Bernadette Betschart. Burch zeigte eine starke Leistung, erzielte sie doch 16.-schnellste Zeit unter den 112 Teilnehmenden.

Resultate: berglauf-seelisberg.ch