Das Attentat von 1972 und die Fröhlichkeit von München

Olympia 1972 Eine freiwillige Helferin erinnert sich an das Attentat von München und erklärt, wieso sie sich 50 Jahre später wieder engagiert Die Britin Christina Crowther betreute bei den Sommerspielen von 1972 unter anderem Prinz Charles. Jetzt freut sich die 74-Jährige über die ausgelassene Stimmung im Olympiapark. «Mehr geht nicht», lautet ihr Fazit. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.00 Uhr

Die 74-jährige Christina Crowther ist eine von 6000 Freiwilligen Helferinnen und Helfern bei den European Championships. Das tat sie bereits vor 50 Jahren bei den schicksalshaften Sommerspielen. Rainer Sommerhalder

Volunteer ist sie in dieser Woche, Hostess hiess sie vor 50 Jahren. Die gebürtige Britin Christina Crowther war 1972 bei den schicksalhaften Sommerspielen als freiwillige Helferin im Einsatz und ist es nun mit 74 Jahren erneut. Welche Erinnerungen hat sie an damals, was verbindet die beiden Anlässe?

Was angesichts der Tragödie mit dem Attentat von palästinensischen Extremisten auf die israelische Olympia-Mannschaft und der Ermordung von elf Geiseln kaum im Gedächtnis bleibt: Auch damals begann der Megaevent als «heitere Spiele». Die Gastgeber wollten sich bei der Olympischen Rückkehr nach dem Krieg rehabilitieren. «Deutschland hatte etwas gut zu machen. Man versuchte, die Leichtigkeit in den Vordergrund zu stellen und der Welt zu zeigen, dass auch die Deutschen Spiel, Spass und Freude zeigen können», sagt Crowther.

Diese Bilder blieben von Olympia 1972 in München: Ein Terrorist erscheint mit einer Kapuze über dem Gesicht auf dem Balkon des Gebäudes, wo er und seine Mittäter mehrere Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln festhielten.

Sie erinnert sich an die hellblaue Hostessen-Uniform im Dirndl-Look und an ihren Einsatz im Haus der Kunst, wo als Rahmenprogramm eine bedeutende Ausstellung gezeigt wurde. Weil die 1970 aus England nach München umgezogene Britin mehrsprachig war, durfte sie die prominenten Besucher betreuen. «Prinz Charles war da und viele Mitglieder des englischen Königshauses.» Auch an Adlige aus Skandinavien erinnert sie sich vage. «Und sonst noch viele Prominente. Aber wie es so ist: als 24-Jährige lebt man nicht so promi-orientiert.»

Dabei sein, wenn die Welt nach München kommt

Das Attentat bedeutete das abrupte Ende aller Fröhlichkeit. «Die Stadt stand unter Schock. Es war furchtbar, es war überall ein Riesenchaos, es war der GAU», sagt sie. Sie selber als neu hier wohnhafte Ausländerin war persönlich weniger in dieser Emotionalität gefangen. «Vielleicht auch, weil ich mich mit dem Anlass nicht derart identifiziert habe wie die Münchner.» Im Rückblick findet es die 74-Jährige richtig, dass die Olympischen Spiele nicht abgebrochen wurden.

Ihre Motivation für den Freiwilligeneinsatz sei damals wie heute der Gleiche gewesen. Ich mag Menschen, ich mag es, die Welt zu entdecken und ich habe mein ganzes Leben im Bereich der Kommunikation gearbeitet. Normalerweise bin ich oft auf Reisen, aber wenn die Welt schon mal zu uns kommt und sich in einem Mikrokosmos trifft, will ich dabei sein», sagt die Doppelbürgerin, die als passionierte Skifahrerin wegen der Nähe zu den Bergen in Bayern landete.

1968 war die Germanistik-Studentin bereits für ein Auslandsjahr an der Uni in München eingeschrieben, «wobei wir damals mehr demonstriert als studiert haben.» Das ganze Umfeld rund um Olympia 1972 empfand sie als «weitaus konservativer als heute».

EM ist toll, von Olympia in der Stadt hält sie nichts

Bei den European Championships leistet Christina Crowther als eine von 6000 Volunteers Einsätze beim Triathlon und bei der Leichtathletik. Die tolle Stimmung, die Fröhlichkeit der Menschen, die vielen Kinder im Park und das formidable Rahmenprogramm haben es ihr angetan. «Ich denke, es hatte noch überhaupt nie so viele Menschen im Olympiapark wie am vergangenen Sonntag», sagt die Tochter eines Briten und einer Österreicherin.

Sie findet das auf Nachhaltigkeit und bestehende Infrastruktur ausgerichtete Konzept des Events gerade im Vergleich zum Gigantismus von Olympia hervorragend. «Und besser umsetzen als hier in München geht gar nicht», ist sie überzeugt. Selbst die Polizei schwärme von der Atmosphäre, die viel entspannter als beim Oktoberfest oder bei einem Spiel der Bayern sei.

Skeptisch steht sie einer Olympiabewerbung gegenüber, wie sie derzeit auch in München diskutiert wird. Der Gigantismus der Spiele passe nicht hierher. Und eines geht aus ihrer Sicht gar nicht: «Eine Bewerbung für 2036 genau 100 Jahre nach den Sommerspielen während des Kriegs in Berlin.»

