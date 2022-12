Der Papi in der Halfpipe: Wie Jan Scherrer die neue Saison angeht

Olympia-Bronzegewinner Der Papi in der Halfpipe: Wie Olympiaheld Jan Scherrer die neue Saison unter veränderten Voraussetzungen in Angriff nimmt Olympiabronze, Vaterfreuden und verlorene Tattoo- und Haarwetten: Für Snowboarder Jan Scherrer war 2022 ein verrücktes Jahr. Nun fliegt der Olympiaheld weiter, kommende Woche beginnt in den USA die Saison der Bestätigung. Auch als junger Vater will der Toggenburger das Podest an der WM und im Weltcup wieder voll ins Visier nehmen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Jan Scherrer: Was folgt auf den Höhenflug von Peking? Bild: KEY (Zhangjiakou, 11. Februar 2022)

Zehn Monate ist es her, als ein Toggenburger, für viele überraschend, in Peking auf das Olympiapodest stieg. Als Dritter in der hochstehenden Halfpipe-Konkurrenz katapultierte sich der Snowboarder Jan Scherrer ins Rampenlicht – und gleichzeitig aus dem Schatten von Iouri Podladtchikov, dem Halfpipe-Olympiasieger von 2014. Was im Februar die Sportschweiz fast mehr verblüffte als Scherrers Sprung-Eigenkreation «Jantonic», war sein erfrischendes, langes und emotionales Interview nach dem Bronze-Run, als er vertieften Einblick in seine Gedankenwelt gab.

Seit 13 Jahren ist er im Weltcup dabei, seine Wesensart lernten viele Sportinteressierte dennoch erst mit dem olympischen Erfolg kennen: Er ist einerseits ein Mann mit Kreativität sowie einem Hang zu Spässen und Flausen, was dem althergebrachten Bild des Snowboarders entspricht. Anderseits aber eben ein akribischer Schaffer, der keine übertriebenen Risiken eingeht und sich nicht als Draufgänger bezeichnet.

Der Jubelschrei nach geschaffter Darbietung im Olympiafinal. Bild: Francisco Seco / AP

Der Hunger auf Erfolg und Podestplätze bleibt gross

Diese Mischung hat der 28-Jährige auch über den Sommer hinweg konserviert – diesen Eindruck erhält zumindest, wer vor dem Saisonstart in Colorado von kommender Woche mit Scherrer spricht. Er redet emotional und gleichzeitig geerdet von einem «verrückten Jahr», das nebst dem Olympia-Erfolg ein weiteres persönliches Grossereignis mit sich brachte. Im Mai wurde Scherrer zum ersten Mal Vater, und manch eine Karriere hätte darob eine neue Richtung erhalten, gerade bei einem Athleten aus einer risikoreichen Sportart. Scherrer aber – der Mann des kalkulierten Risikos – sieht keine Veränderung, was Hunger auf Erfolg und weitere Podestplätze angeht.

«Die Prioritäten haben sich verschoben, ja», sagt er zwar.

«Die Trainings im Sommer habe ich oft den Schlafgewohnheiten der Tochter angepasst.»

Und nach fast schlaflosen Nächten interpretierte er den harten Trainingsplan eher gutmütig. Bevor es im September zum Schneetraining nach Saas Fee ging, absolvierte er zudem einen grossen Teil seines Pensums alleine zu Hause, ohne seine Teamkollegen. Trainingsrückstand verspüre er trotz alldem keinen. Er sei genügend fit, um auch in diesem Winter vorne mitzutun, sagt er. Zwar sei nicht auf die Schnelle mit einem weiteren neuen Sprung zu rechnen – doch er geht davon aus, dass sein Olympia-Run noch mehr Punkte abwerfen könnte, wenn die Sprünge nebst dem «Jantonic» noch mehr Dynamik und Höhe erhalten würden.

Sportliche Höhepunkte der Halfpipe-Snowboarder werden in dieser Saison der Weltcup in Laax und die X-Games Ende Januar in Aspen sein, aber vor allem die WM im Februar in Georgien. Scherrer gilt dabei als grösste Schweizer Hoffnung, zumindest ist er jener Athlet mit der grössten Konstanz in den vergangenen Jahren, nach WM-Bronze 2021 und Olympia-Bronze. Teamkollegen wie Pat Burgener oder David Hablützel kämpfen derweil vorerst noch mit Knieproblemen.

Ein neuer Kopfsponsor –und zwei eingelöste Wetten

Scherrers Erfolg schlägt sich inzwischen auch in Sachen Sponsoring nieder. Es sei nicht so, dass Geldgeber Schlange stehen würden. Aber Scherrer hat einen Energy-Drink-Hersteller als Kopfsponsor für sich gewinnen können. «Für mehrere Jahre», wie Scherrer sagt. Womit auch gesagt ist: Mindestens zwei Saisons will er noch auf höchstem Niveau dabei sein. Und, wer weiss? Vielleicht sogar bis zu den Winterspielen 2026.

Das Leben als junge Familie habe sich jedenfalls gut eingependelt. Die drei sind kurz nach der Geburt der Kleinen von Zürich nach Jona gezogen – unter anderem auch, um Scherrers Eltern in Ebnat-Kappel näher zu sein. Diese übernehmen gerne hin und wieder Hütedienst, wie Scherrer sagt. Und so blieb ihm sogar Zeit, sein Wirtschaftsstudium vorwärtszutreiben – eine Aufgabe, die er als guten Ausgleich zum Spitzensport empfindet. Bis Ende Jahr soll die Bachelor-Arbeit fertig sein.

Verantwortungsvoller Vater, fokussierter Student – dennoch lässt Scherrer humorvolle Ideen sein Leben bereichern. So war er vor Olympia mit dem «Blick» eine Wette eingegangen, die Haare in der Farbe des allfällig gewonnenen Edelmetalls zu färben – was er nach der Rückkehr aus Peking dann auch tat. Später löste er auch noch eine Tattoo-Wette mit seiner Frau ein. Seit August prangt auf Jan Scherrers Oberschenkel deshalb ein aussergewöhnliches Bild aus der Feder seiner Frau Sasha.

Herrlich rudimentär ist dabei nicht nur die Zeichnung selbst, sondern auch der Spruch: «Gut, aber nicht der Beste», steht darauf. In Zeiten von positivem Denken und optimierten Leitsprüchen tönt das erfrischend. «Ich bin ja keiner, der sich Olympiaringe oder Motivationssprüche tätowieren würde», sagt er mit einem Lachen. Inspiriert ist die Zeichnung (und der Spruch) vom US-Illustrator Hiller Goodspeed – es ist Kunst mit Augenzwinkern. Die Aktion zeigt vor allem eines: Dass der ironische Humor in der jungen Familie Scherrer viel Raum einnimmt, was auf Sozialen Medien immer wieder durchscheint.

Besser geht immer: Die Erinnerungszeichnung an einen grossen Erfolg prangt auf Scherrers Bein. Bild: Jan Scherrer

Doch was, wenn Jan Scherrer an der WM zuoberst stehen sollte und der Spruch nicht mehr passt? Auf dem zweiten Oberschenkel hat es noch Platz.

