Das Dilemma der Sportlerinnen und Sportler bei Olympia

Olympia-Kolumne Das Dilemma der Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen Eisschnellläufer Livio Wenger aus Schenkon erzählt in seiner Kolumne aus dem Olympia-Alltag in Peking. Bei diesen Winterspiele mache er sich mehr Druck als vor vier Jahren, schreibt Wenger. Auf das internationale Schaufenster sei er angewiesen - auch wenn er gewisse Dinge des Gastgeberlandes verurteile. Livio Wenger 02.02.2022, 21.18 Uhr

Eisschnelllauf steht nur alle vier Jahre im Scheinwerferlicht - bei Olympia. Sue Ogrocki/AP

Nach harten Einheiten im bayrischen Inzell bin ich seit Donnerstag in Peking. Es werden meine zweiten Olympischen Spiele sein und es ist klar, dass ich meinen 4. Rang von 2018 im Massenstart-Rennen verbessern will. Im olympischen Dorf ist alles bestens, nur die optische Präsentation des Essensbuffets ist etwas weniger aufwändig als in Pyeongchang. Die tägliche Covid-Testerei ist auch schon Routine.

Genervt haben die unzähligen Formulare vor dem Abflug. In China selber hatten wir dann eine ziemlich stressfreie Ankunft. Wir sind hier relativ stark abgeschottet. Das Training findet aber mit den Teams aus anderen Nationen statt und wir fahren im gleichen Bus zusammen zur Eishalle. Es zählt die Eigenverantwortung und niemand will eine Infektion riskieren. Ergo halten sich alle strikte an die Schutzmassnahmen. Kontakt mit anderen Athletinnen und Athleten aus der Schweiz hat man in der Cafebar von Swiss Olympic.

Ich mache mir für diese Spiele mehr Druck als noch vor vier Jahren. Denn inzwischen bin ich nicht mehr der Nobody aus der Schweiz und habe vier Jahre hart für eine Medaille gearbeitet. Wie gut ich meine Covid-Infektion vom Dezember überwunden habe, wird sich am Mittwoch in einem Testrennen über 3000m zeigen. Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich am 19. Februar zuschlagen kann. Allerdings kann im Massenstart immer etwas passieren, Stürze und taktische Manöver. Aber ich bin extrem positiv und freue mich auf das Rennen. Toll ist zudem, dass meine Schwester Nadja auch in Peking starten kann.

Ich wurde immer wieder auf die Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen. Natürlich verurteile ich das. Es ist für mich ein Dilemma. Ich bin Sportler und lebe davon. Speedskating ist in der Schweiz eine Randsportart, die nur alle vier Jahre etwas Scheinwerferlicht erhascht. Wir Eisschnellläufer sind also auf dieses internationale Schaufenster angewiesen. Über die Situation in China sollten sich primär die Politikerinnen und Politiker unterhalten, nicht die Sportlerinnen und Sportler.

Eisschnellläufer Livio Wenger (29) stammt aus Schenkon. Im Januar hat er an der EM Silber im Massenstart gewonnen – die erste Schweizer Medaille bei einem Grossanlass.