Russland: IOC-Präsident Bach macht Bückling vor Putin

Olympische Spiele Rückkehr russischer Athleten? Wie IOC-Präsident Thomas Bach mit einer Lüge den Bückling vor Kriegstreiber Putin macht Das internationale Olympische Komitee bereitet das Feld für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen in den Sport. IOC-Präsident Thomas Bach argumentiert mit der immer gleichen Lüge. Simon Häring 23.03.2023, 18.26 Uhr

Am Dienstag beschliesst das internationale Olympische Komitee IOC wohl die Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten bei internationalen Sportwettkämpfen – wenn auch unter neutraler Flagge. Seit Wochen bereitet Olympia-Präsident Thomas Bach das Feld für diese Entscheidung, deren Fortsetzung absehbar ist: Im Sommer 2024 in Paris werden Sportlerinnen und Sportler aus jenen Ländern um Medaillen kämpfen, deren Regierende seit 2022 Krieg gegen die Ukraine führen.

Der Herr der Ringe: IOC-Präsident Thomas Bach stellt sich unverrückbar auf den Standpunkt, Sport und Politik seien zu trennen. Thais Llorca / EPA

Dabei ist längst klar: Der Westen will Russinnen und Belarussen nicht in Paris. Niemand will Szenen sehen, wie sie sich zum Beispiel im Tennis im Wochentakt abspielen: Ukrainerinnen, die von den Geschehnissen in der Heimat überwältigt kollabieren, dazu konfrontiert mit Gegnerinnen aus Russland. Verweigerte Handschläge, Provokationen wie jene der Russin Anastasia Potapowa, die in einem Shirt von Spartak Moskau einlief.

Sport als Grundpfeiler der Staatspropaganda

Bach aber macht den Bückling vor Wladimir Putin und dessen Junior-Partner Alexander Lukaschenko. Er zieht sich zurück auf die Neutralität des Sports. Der ehemalige Fechter Thomas Bach argumentiert schamlos mit einer Lüge, die nicht wahrer wird, je öfter er sie wiederholt.

Denn Sport und Politik sind nicht zu trennen. Schon gar nicht im Fall von Russland, das den internationalen Sport und den globalen Westen fest in Geiselhaft hält. Ob Zarenreich, Sowjetunion oder Russische Föderation: Der Sport hat seit über einem Jahrhundert eine Identität stiftende Wirkung, und ist historisch ein zentraler Grundpfeiler der Staatspropaganda.

Thomas Bach und Wladimir Putin 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Keystone

Es bedarf einer besonderen Dreistigkeit, wie Bach zu behaupten, es mache den Sport einzigartig, dass überall und für alle die gleichen Regel gelten. In Russland ist die Armee wichtigster Sponsor des Sports. Nirgendwo wurde und wird wohl noch immer so systematisch gedopt wie dort – inzwischen ohne Kontrolle. Russinnen und Russen bleiben Russinnen und Russen, auch wenn die Hymne bei einer Siegerehrung nicht mehr gespielt wird. Die neutrale Flagge ist nicht mehr als ein olympisches Feigenblatt.

Bach: «Das IOC ist keine Weltregierung»

Natürlich wären Sportlerinnen und Sportler aus Russland leidtragende eines Ausschlusses, natürlich sind sie nicht Täter und Mittäter, ausser jenen, die sich mit Kriegstreiber Putin solidarisieren. Sie aber als Opfer zu bezeichnen, ist indessen blanker Hohn gegenüber den Ukrainern. Seit über einem Jahr sind sie im Training eingeschränkt. Einige von ihnen, die davon träumten, an den Olympischen Spielen in Paris die Ukraine zu vertreten, leben nicht mehr. Sie haben im Krieg ihr Leben verloren. Wegen Russland.

«Das IOC ist keine Weltregierung, die Länder in Gut und Böse einteilt», sagte Bach einmal. Sich aber in dieser Frage auf die Neutralität des Sports zurückzuziehen, ist Augenwischerei. Sollten Russinnen und Belarussen in Paris antreten können, gibt das IOC den Kriegstreibern ein tragendes Element ihrer Staatspropaganda zurück - neutrale Flagge hin oder her.