FC Luzern Der frischgebackene Opa Mario Frick freut sich auf den FCL-Match in St. Gallen Zwei torgefährliche Stürmer sind zurück im Training des FC Luzern, Mario Frick überrascht die Zurückhaltung von Denis Simani beim Kartensammeln – und der 20-jährige Sohn Noah und dessen Partnerin haben den FCL-Coach mit 47 zum Grossvater gemacht. Daniel Wyrsch 18.03.2022, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick schwärmt: «Das vergangene Wochenende war schön; zuerst die Geburt der Enkelin, dann der Sieg gegen GC.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Im Donnerstag-Training des FC Luzern waren die zuletzt angeschlagenen Stürmer Asumah Abubakar und Dejan Sorgic fleissig am Toreschiessen. In dieser Disziplin muss sich der FCL verbessern: In acht Ligaspielen unter Mario Frick haben die Luzerner lediglich acht Treffer erzielt.