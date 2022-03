Kriens-Luzern verliert auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen

QHL-Handball «Wir sollten schlauer spielen»: Ordentlicher Auftritt reicht Kriens-Luzern in Schaffhausen nicht Die Handballer von Kriens-Luzern verlieren auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen 29:33. Für mehr Frust sorgt das Verhalten des nächsten Gegners. Stephan Santschi 27.03.2022, 16.50 Uhr

Der Krienser Domen Sikosek Pelko in Aktion. Bild: Boris Bürgisser

Es war Spiel eins nach der Ankündigung, sich Ende Saison von Trainer Goran Perkovac zu trennen und die Neugier deshalb gross, wie sich die Krienser Handballer bei den Kadetten Schaffhausen präsentieren würden. An Einsatzbereitschaft liessen sie sich nichts zu Schulden kommen, «die Mannschaft lebt», konstatierte Perkovac, auch die Leistung war ordentlich. Am Ende vermochten sie den souveränen Tabellenführer aber nicht in grössere Bedrängnis zu bringen. «Dazu müssten wir hier aggressiver auftreten und den Sieg mehr wollen als der Gegner. Dafür hatten wir aber nicht die nötige Energie.»

Das vermag einigermassen zu erstaunen, könnten sich doch vielmehr die Schaffhauser auf mangelnde Kraftreserven berufen. Erst zwei Tage davor hatten sie den Cup-Halbfinal auswärts gegen Pfadi Winterthur bestritten und diesen mit 23:25 verloren. Mit Blick auf das morgige Hinspiel im Achtelfinal der European League gegen Sävehof schonten sie überdies einige Akteure, wie etwa Spielmacher Jonas Schelker, den linken Aufbauer Joan Cañellas, Abwehrhaudegen Lukas Herburger oder Stammkeeper Kristian Pilipovic.

Krienser sind dran – und machen Fehler

Die Auswahl, welche die Orangen auf den Platz schickten, war indes immer noch von höchster Güte. In der Startformation standen mit Lier, Maros, Kusio, Gerbl und Novak fünf Akteure mit Einsätzen im Schweizer Nationalteam – komplettiert mit den Ausländern Schmidt, Matzken und Biosca. «Überragend», befand Perkovac bezüglich des Schaffhauser Kaders, betonte aber auch: «Es ist nicht eine Frage des Gegners. Wir sollten schlauer spielen, doch dieses Problem haben wir nicht erst seit gestern.» Angesprochen sind jene Phasen, in denen Kriens-Luzern die Oberhand gewinnt, dem Spiel den Stempel aufdrückt, um sich dann mit Eigenfehlern den Schwung selbst wieder zu nehmen.

In Schaffhausen taten sich die Zentralschweizer in der Abwehr schwer, auch die Goalieleistung stimmte nicht und so lagen sie nach einer Viertelstunde mit 6:11 im Rückstand. Dank einem Zwischenhoch kamen sie auf 9:11 heran, ehe sie mit haarsträubenden Fehlpässen aus dem Tritt gerieten – zur Pause stand es 11:16 zurück. Dasselbe Malheur ereignete sich nach dem Seitenwechsel, nach 38 Minuten hatten die Gäste auf 17:19 verkürzt. In Unterzahl angreifend, warf Milos Orbovic den Ball in die Hände von Max Gerbl, der sich mit einem Treffer ins leere Tor bedankte.

Am Ende war es darum weniger die physische, sondern vielmehr der Mangel an mentaler Energie, welche den Kriensern die nächste Niederlage einhandelte. Sie hielten zwar bis zum Schluss dagegen, spannend machten sie das Spiel aber nicht mehr. Drei Spieltage vor Schluss stehen sie damit noch immer auf dem achten Platz und die Zeit, sich vor den Playoff-Viertelfinals in eine bessere Position zu bringen, wird immer knapper. Zumal auch abseits des eigenen Geschehens Ungemach aufzog.

Ärger über Forfait von Winterthur

Pfadi Winterthur trat am letzten Dienstag zwecks Schonung der Kräfte nicht zum Meisterschaftsspiel gegen Suhr Aarau an, verlor 0:10-Forfait und schenkte damit einem direkten Konkurrenten der Krienser zwei Punkte. «Das sollte mehr als eine Busse nach sich ziehen – den NLB-Abstieg oder 15 Punkte Abzug», enervierte sich Perkovac. «Der Verband ist dazu aber zu schwach.» Nun hofft er, dass sein Team das Heimspiel am Mittwoch gegen eben jenes Winterthur mit einer Portion Extra-Aggressivität angeht, um sich für diese Unsportlichkeit zu revanchieren.

Schaffhausen – Kriens-Luzern 33:29 (16:11)

BBC-Arena. – 268 Zuschauer. – SR Keiser/Rottmeier. – Strafen: je 5-mal 2 Minuten.

Schaffhausen: Biosca (9 Paraden)/Pilipovic (1); Gerbl (2 Tore), Kusio (1), Matzken (4), Maros (2), Lier (4), Schmidt (1), Novak (1); Schopper (4), Zehnder (7/5), Waldvogel (3), Markovic, Bartok (2), Küttel (2).

Kriens-Luzern: Zaponsek (8 Paraden)/Eicher (2); Wanner, Orbovic (7 Tore), Lapajne (4/3), Harbuz (2), Schlumpf, Sikosek Pelko (5), Delchiappo, Lavric; Oertli (1), Rellstab (2), Buob, Idrizi (3), Langenick (5).

Bemerkungen: Schaffhausen u.a. ohne Schelker, Cañellas und Herburger (alle geschont). Kriens-Luzern komplett. Pilipovic pariert Penalty von Lapajne (45./23:18).