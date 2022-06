Schwingen: Vor dem Gigantenduell Giger gegen Armon Orlik

Schwingen Samuel Giger gegen Armon Orlik: Am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest kommt es zum Aufeinandertreffen der Giganten In Untervaz begegnen sich am Sonntag mit dem Thurgauer Samuel Giger und dem Bündner Armon Orlik zwei der aktuell stärksten Schwinger im ersten Gang. Die Paarung wird auch deshalb mit Spannung erwartet, weil sie seit 2017 nicht mehr an einen Kranzfest stattfand. Ives Bruggmann 10.06.2022, 10.40 Uhr

Giger Samuel jubelt nach seinem Sieg am Baselstädtischen Schwingertag. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Rückblende. Im Juni 2017 findet im Eisstadion von Davos das Nordostschweizer Schwingfest statt. Im Schlussgang begegnen sich Armon Orlik und Samuel Giger. Der Bündner und der Thurgauer sind zu diesem frühen Zeitpunkt ihrer Karriere bereits die dominanten Figuren im östlichen Teilverband, auch die nationale Schwingerwelt scheint ihnen offen zu stehen.

Weshalb, das zeigen sie im Endkampf. Während 13 Minuten liefern sich Orlik und Giger einen Schlagabtausch voller Spektakel. Am Ende siegt Giger dank seines Kurzschwungs und sagt:

«Es ist grossartig, hier gegen Armon zu gewinnen.»

Für den damals 19-jährigen Thurgauer war es der erste Sieg überhaupt im fünften Anlauf gegen Orlik. Es gab nichts, wovor sich der Zimmermannlehrling noch fürchten musste.

Genauso Orlik, der ein Jahr zuvor bereits im Schlussgang des Eidgenössischen gestanden war und schon sieben Kranzfestsiege auf dem Konto hatte. Wer hätte damals gedacht, dass es fünf Jahre dauert, bis die beiden Dominatoren erneut in einem Ernstkampf aufeinandertreffen.

Zwar begegneten sich Giger und Orlik noch viermal an Verbandsschwingfesten, doch diese Anlässe sind mit Vorbereitungsspielen im Fussball gleichzusetzen und deshalb wenig aussagekräftig. Dennoch: Insgesamt hat Orlik dennoch die Nase vorn.

Veränderte Rollen

In der Direktbegegnung zwischen Orlik und Giger an Kranzfesten steht es 2:1 für den Bündner. Zudem stellten die Kontrahenten zweimal. In der Zwischenzeit haben sich die Rollen des Bündners und des Thurgauers verändert. Giger hat sich zum absoluten Dominator und Kilchbergsieger entwickelt, während Orlik von mehreren Verletzungen zurückgeworfen wurde. Kaum einmal eine Saison, die er ohne Beschwerden absolvieren konnte.

Ganz anders Giger, der sowohl in Sachen Kranzfestsiege (24) als auch bei den Kränzen (49) kurz vor einem Jubiläum steht. Eindrückliche Zahlen für einen 24-Jährigen. In diesem Jahr scheint Giger sich nochmals weiterentwickelt zu haben. Wie er kürzlich in Basel als Gast triumphierte, war allerhöchste Schwingkunst. Vielseitig, explosiv, selbstbewusst.

Orlik wie zu besten Zeiten

Doch in diesem Jahr hat sich auch der 27-jährige Orlik zurückgemeldet. Am vergangenen Sonntag legte der Bündner Flankenschwungspezialist am Glarner-Bündner Schwingfest in Netstal die beiden aufstrebenden Toggenburger Damian Ott und Werner Schlegel ins Sägemehl. Die Nachricht ist angekommen: Orlik ist zurück. Für den Nordostschweizer Teilverband könnte das im Hinblick auf das Eidgenössische in Pratteln Gold wert sein. Notabene auch für Giger, dem ein starkes Team im Rücken auch weiterhilft.

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs in Untervaz: Orlik Armon*** (GR) – Giger Samuel*** (TG)

Orlik Curdin*** (BO) – Bless Michael*** (AP)

Rychen Roger*** (GL) – Hersche Martin*** (AP)

Roth Martin*** (AP) – Kindlimann Fabian*** (ZH)

Zwyssig Raphael*** (AP) – Odermatt Christian** (ONSV)

Neben dem viel beachteten Zusammentreffen der beiden Favoriten auf den Tagessieg kommt es im ersten Gang zu weiteren spannenden Paarungen. Der Bündner Armon Orlik erhält an seinem Heimfest Unterstützung von seinem Bruder Curdin, der seit einigen Jahren für die Berner Oberländer am Start ist. Insgesamt nehmen in Untervaz neun Eidgenossen teil.