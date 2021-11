Mix aus Tennis und Squash Trendsport mit Gastrokonzept: Pioniere eröffnen in Rothenburg eine Padel-Halle Die erste Padel-Halle der Zentralschweiz öffnete am Wochenende ihre Tore. Am Eröffnungstag zeigten internationale Top-Athleten ihr Können. Wir waren dabei und lernten die Sportart kennen. Jule Seifert Jetzt kommentieren 15.11.2021, 18.46 Uhr

Vier Freunde spielen Padel-Tennis. Sie sind sich einig: Noch nie hat ihnen eine Sportart so viel Spass gemacht. «Die Zeit beim Padelspielen verging wie im Flug, am liebsten hätten wir weitergespielt. Das haben wir noch bei keinem anderen Sport erlebt», erzählen die Amateurfussballer des FC Sarmenstorf. Doch die nächste Padel-Halle ist weit weg. Der Aufwand, dort hinzugehen, ist zu gross, um den Sport regelmässig auszuüben. Die spontane Idee beim Bier: Es braucht eine Pedal-Halle in der Zentralschweiz. Die Freunde sehen Potenzial in der Sportart.

Die vier Gründer Philipp Strebel, Kusi Wyss, Michi Stutz und Yannick Moser (v.l.n.r). Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 13. November 2021)

Knapp ein Jahr später haben es die Gründer Philipp Strebel, Yannick Moser, Kusi Wyss und Michi Stutz geschafft. Das «Padelta» wird eröffnet. Aus einer ehemaligen Industriehalle in Rothenburg ist eine moderne Sportanlage mit Gastrobereich geworden. Neben dem Sport sollen Bar und Location weitere Highlights sein. «Wir finden den sozialen Aspekt interessant, deswegen haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, sich nach dem Spiel zusammenzusetzen», so die Jungunternehmer.

«In der Halle kann man sich mit den Kolleginnen und Kollegen zum Sport treffen, aber auch neue Leute kennen lernen.»

Einblick in das Spiel der Padel-Profis in Rothenburg. Video: Janick Wetterwald

Die Plätze werden gerade noch rechtzeitig geliefert

Bei dem Projekt brachte jeder der vier Freunde sein Fachwissen aus den unterschiedlichen Berufsgebieten mit. Sportlehrer Strebel (29) deckt den sportlichen Bereich ab, Betriebsökonom Moser (30) kümmert sich um die Finanzen, Geomatiktechniker Wyss (27) übernimmt das Marketing und Elektro-Projektleiter Stutz (28) ist für den Baubereich verantwortlich. Die Halle realisierten sie neben ihren 100-Prozent-Jobs. Aus Kostengründen lief ­vieles in Eigenregie, ob Businessplan, Logo-Design, Umbau oder Werbung.

Das ist Padel-Tennis Die Trendsportart wird zu viert mit Padel-Schlägern und Padel-Ball gespielt. Das Spielfeld befindet sich in einer Glasbox, die Wände werden mitbenützt. Das führt zu langen und spektakulären Ballwechseln. Gezählt wird wie beim Tennis. Das Spiel hat seinen Ursprung in Mexiko und ist im spanischen Sprachraum sehr beliebt. «Padelta» beim Bahnhof Rothenburg Station ist die erste Padelhalle der Zentralschweiz. Sie ist täglich geöffnet und bietet drei Spielfelder sowie einen Gastrobereich. Tennis-Erfahrung ist beim Padel zwar von Vorteil, aber kein Muss. Das Spiel ist einfach zu lernen und für jedes Niveau und Altersgruppe geeignet. Bei Bedarf ist Einzel- oder Gruppenunterricht möglich. Schläger (5 Franken) können vor Ort ausgeliehen werden. Die Platzmiete für vier Personen startet bei 46 Franken pro Stunde. (js)

Hinweis: Online-Buchungssystem und weitere Infos: padelta.ch



Schnell fanden die Zentralschweizer Padel-Pioniere Sponsoren, Partner und die geeignete Immobilie. Für die Firmengründung investierten sie Eigenkapital und nahmen einen Kredit auf. Vier Monate dauerte der Umbau der Halle. Mit viel Unterstützung der Familien und Freunden wurde gestrichen, geputzt, Paletten geräumt und um die Lieferung der Padelplätze gebangt.

In der Padel-Halle in Rothenburg kann man nach dem Spielen noch zusammensitzen.

Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 13. November 2021)

Diese kommen gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung am vergangenen Samstag. Die ersten Spiele auf dem blauen Kunstrasen und das Schnuppertraining können stattfinden. Wo früher ein Industriekran die Waren sortiert hat, fliegen jetzt die gelben Bälle durch die Luft. Am Abend findet auf dem Center-Court ein Freundschaftsspiel mit spanischen und argentinischen Profis statt. Noch nie haben Top-80-Akteure der Padel-Worldtour in der Schweiz gespielt. Sie begeistern mit ihren spektakulären Ballwechseln das Publikum.

Spektakuläre Ballwechsel der Profi- Athleten

Das Sicherheitsglas scheppert einige Male. Die Profis jagen dem Ball hinterher, knallen in die Wände und beeindrucken, wenn sie den scheinbar unerreichbaren Ball doch noch retten. Dazu wird auch mal der Ball ausserhalb des Spielfelds angenommen oder durch die Beine gespielt. Wie auf jedem neuen Kunstrasen seien die Ballwechsel noch langsam, sagt der 22-jährige Profispieler Jaime Muñoz Enrile aus Madrid. Das sei normal und werde sich mit der Zeit ändern. Er meint lachend:

«Ein Vorteil für diejenigen, die neu mit dem Padel spielen anfangen.»

Mehr Bilder von der Eröffnung:

Das Exhibition-Match der Profispieler aus Spanien und Argentinien. Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 13. November 2021) Das Exhibition-Match der Profispieler aus Spanien und Argentinien. Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021) Das Exhibition-Match der Profispieler aus Spanien und Argentinien. Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021) Blick auf den Platz 1 der Padel-Halle.

Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021) Blick auf die Plätz 2 und 3 der Padel-Halle.

Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021) Die Bar der Padel-Halle. Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021) Blick über die Gastrofläche auf den Platz 1.

Bild: Boris Bürgisser (rothenburg, 13. November 2021)

Auf der kleinen Tribüne, an den Tischen im Gastrobereich und auf den zusätzlich aufgestellten Bänken sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauern hinter der Glasscheibe und doch mittendrin. Sie seien der coolste Padel-Club in der Schweiz, sagen die Gründer selbstbewusst. Nirgends sonst gäbe es eine Halle mit diesem Konzept.

Das Besondere beim Padel ist die Einfachheit des Spiels und der grosse Spassfaktor, sind sich Profis, Aktive und Gründer einig. Mit «Padelta» soll es auch den Menschen in der Region einfach gemacht werden, den Sport auszuprobieren.

