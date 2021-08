Paralympics «Wenn du zögerst, bist du zu spät»: So schaffte es Nalani Buob aus Baar an die Weltspitze im Rollstuhltennis Nalani Buob kam mit einem offenen Rücken zur Welt. Ihr Selbstvertrauen hat sie im Sport gefunden. Nächste Woche steht die 20-Jährige bei den Paralympics in Tokio im Einsatz. Claudio Zanini 18.08.2021, 16.30 Uhr

Leichtathletin Sofia Gonzalez (links) mit Nalani Buob bei der Kleiderabgabe für die Paralympics in Luterbach. Ennio Leanza/Keystone

Die Momente auf dem Pausenplatz waren schwierig. Wenn alle anderen Kinder herumsprangen und wilde Dinge machten, sass Nalani Buob in ihrem Rollstuhl, als Einzige. Die Erkenntnis traf sie jeweils mit voller Wucht. Was die anderen Kinder können, wird sie nie können. «Ich habe lange gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte», sagt sie. Mittlerweile ist sie 20-jährig, die Krise hat sie längst hinter sich. Sie spekuliert nicht mehr, dass sie eines Tages vielleicht doch auf ihren Beinen stehen kann. Früher gab es diese leise Hoffnung, doch das habe sie nur runtergezogen. «Ich stell mir schon manchmal die Frage, wie es wäre, wenn ich gehen könnte, aber das ist bloss ein Gedankenspiel, ‹Hoffnung› würde ich es nicht nennen», sagt Nalani, die hier bei ihrem Vornamen genannt werden möchte.



Nalani kam im Februar 2001 zur Welt. Mit einem offenen Rücken, spina bifida genannt. Je nach Schweregrad sind Betroffene kaum bis sehr stark beeinträchtig. Bei Nalani ist die Beinfunktion betroffen, der Oberkörper nicht. Ihre Mutter erzählte einmal in einem Fernsehbeitrag, wie sie am Tag nach der Geburt aufgewacht sei und realisierte, dass der offene Rücken ihrer Tochter doch nicht nur ein böser Traum war. Sie war geschockt. Doch dann habe sie das Kind angeschaut und zu sich gesagt: «Das packen wir.»



«Ich sehe mich nicht als behinderte Person»: Nalani Buob. Gabriel Monnet/Swiss Paralympic

Mutter Cecilia stammt aus Indien, Vater Urs aus Willisau. Die beiden haben sich mit ihrer Familie in Baar niedergelassen. Nalani hat einen Bruder, Dario. Als sie zehn Jahre alt war, begann sie mit Rollstuhltennis. Der Sport gab ihr ein Gefühl, das sie nicht kannte. Sie sagt: «Beim Sport war ich plötzlich nicht mehr die Einzige mit einem Rollstuhl. Die Behinderung rückte in den Hintergrund. Ich konnte Erfolge feiern. Und ich habe gelernt, an etwas dranzubleiben.» Heute sei die Behinderung kein Thema mehr im Alltag. Sie pendelt selbstständig zwischen ihrem Zuhause Baar und ihren Trainingsorten Nottwil und Sursee, mit dem ÖV und dem Handbike. «Ich sehe mich nicht als behinderte Person an», sagt sie.



Auf dem Feld passiert alles gleichzeitig

Beim Rollstuhltennis ist der Rollstuhl ununterbrochen in Bewegung, weil man sonst immer wieder anfahren müsste, was sehr kräfteraubend wäre. Nach jedem Schlag fährt man ein Stück zurück, um sich wieder in Position zu bringen. Die Ballwechsel müssen antizipiert werden, man muss immer schon zuvor erahnen, was auf dem Court zu tun ist. «Wenn du zögerst, bist du zu spät», sagt Nalani. Die koordinativen Anforderungen sind enorm. Der Stuhl wird mit beiden Händen manövriert, eine Hand hält zusätzlich das Racket. «Es gibt so viel, dass man gleichzeitig machen muss», sagt sie. Der Ball darf vor dem Schlag zweimal aufspringen, das zweite Mal auch ausserhalb des Feldes. Ansonsten gelten die üblichen Tennis-Regeln.



Es braucht viel koordinatives Geschick: Nalani Buob bei den Swiss Open in Genf Mitte Juli.

Bastien Gallay/Freshfocus

Nalani ist in der Weltrangliste immer weiter aufgestiegen, aktuell ist sie die Nummer 25. Sie gehört zur erweiterten Weltspitze, auch wenn sie das von sich selbst nicht sagen würde. Erfolgreich war sie bereits als Juniorin. Mit 16 wurde sie Junioren-Weltmeisterin im Einzel und Doppel, zwei Jahre später holte sie sich die beiden Titel nochmals. Die vergangenen Jahre hat sie auf die Paralympics-Teilnahme ausgerichtet. Ihre KV-Ausbildung absolviert sie deshalb in einer sportoptimierten Version. Die Lehre dauert vier statt nur drei Jahre, dafür hat sie mehr Zeit für den Sport. Ihr Lehrbetrieb ist das Geschäft ihres Vaters, ein Möbelhaus in Steinhausen.



Es braucht etwas Losglück

Bei den Paralympics (24. August bis 5. September) geht es für Nalani zuerst einmal darum, die erste Runde zu überstehen, die am 27. August stattfindet. Weil sie nicht gesetzt ist, könnte sie schon zum Auftakt auf eine Spielerin der Top 8 treffen. Am Donnerstagabend wird sie gemeinsam mit Nationaltrainerin Eva Stutzki, einst selbst eine Weltklasse-Spielerin, nach Tokio fliegen. Sie sagt: «Für mich geht es auch um die Erfahrung. Ich will diese Paralympics geniessen können.» Doch es soll nicht nur beim Erlebnis fürs eigene Archiv bleiben, sondern auch eine Vorbereitung für Paris 2024 sein, bis dann will sie eine Medaillenkandidatin sein.



Edelmetall hin oder her. Es scheint, als wäre Nalani schon eine Gewinnerin, bevor die Spiele beginnen.