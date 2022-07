Der Thurgauer Bergläufer Patrick Wieser ist auch Renndirektor

Leichtathletik Der Thurgauer Patrick Wieser ist nicht nur ein starker Läufer – er macht auch Werbung für den Jungfrau-Marathon Der in Aadorf geborene Bergläufer muss im Berner Oberland als Renndirektor einige Herausforderungen meistern. Denn es droht ein Teilnehmerrückgang am Jungfraujoch. Peter Birrer Jetzt kommentieren 08.07.2022, 11.48 Uhr

Patrick Wieser enteilt als Läufer der Konkurrenz.

Die Vorbereitung verlief nicht nach Plan. Ein Haarriss am Schienbein verunmöglichte den üblichen Trainingsumfang, und darum zögerte Patrick Wieser: Soll er den Bergmarathon in Zermatt bestreiten? Oder lieber darauf verzichten und die Verletzung auskurieren?

Er entschied sich, ins Wallis zu reisen und am vergangenen Samstag an den Start zu gehen. «Eigentlich unvernünftig», wie er sagt, «aber der Reiz, diese Herausforderung in einer wunderbaren Umgebung zu meistern, war eben grösser.»

Der 42-Jährige, der in Aadorf aufgewachsen ist, liess sich nichts anmerken und erreichte das Ziel auf der Riffelalp nach 3:18:04 Stunden. Das reichte dem dreifachen Zermatt-Gewinner zu Rang sechs im Gesamtklassement. Und es löste in ihm Glücksgefühle aus, die für ihn auch nach vielen Jahren noch einen grossen Reiz des Sports ausmachen. Er sagt:

«Diese Emotionen, die beim Zieleinlauf freigesetzt werden, sind unbezahlbar.»

Wieser will sie weiterhin erleben – aber er will sie auch anderen ermöglichen. Seit 2019 amtiert er beim traditionellen Jungfrau-Marathon als Renndirektor. Er trägt also die Verantwortung für das Feld der Teilnehmenden und setzt sich in dieser Funktion auch mit diversen Fragen auseinander, vor allem die: Welche Massnahmen sind erforderlich, um die Attraktivität dieses so populären Laufanlasses zu wahren?

Gezwungen, neue Wege zu gehen

Fakt ist, dass Volksläufe um Läuferinnen und Läufer ringen. Viele von ihnen kämpfen mit sinkenden Teilnehmerzahlen – und um die Gunst von jüngeren Generationen. «Die Statistik belegt, dass die Mehrheit jener, die sich für solche Läufe einschreiben, 35 oder älter sind», sagt Wieser und fügt an, dass sich Organisatoren gezwungen sehen, neue Wege zu gehen. «Wir stellen fest, dass die Zahl der Konkurrenzveranstaltungen zunimmt und gerade die Laufevents im Trailbereich über unterschiedliche Distanzen bei einem jüngeren Publikum gut ankommen.»

Der Jungfrau-Marathon hat in der Szene so etwas wie eine Ausnahmestellung, die Zahlen brechen nicht ein wie bei anderen Veranstaltungen. Vieles deutet darauf hin, dass sämtliche 4000 Startplätze verkauft werden. Allerdings spürt auch Wieser eine Zurückhaltung gegenüber anderen Jahren. Vor Corona etwa gehörte es zur Normalität, dass innert Kürze gemeldet wurde: «Ausverkauft!» 36 Stunden dauerte es jeweils, bis die Plätze weg waren. Wieser sagt:

«Wir kämpfen um jede Sportlerin und jeden Sportler.»

Es sollen mehr Jüngere am Jungfrau-Marathon teilnehmen. Bild: Stefan Wermuth / swiss-image.ch

Und: «Gerade bei den Gästen aus dem Ausland beobachten wir eine gewisse Zurückhaltung. Sie zögern mit der Anmeldung, weil sie Zweifel haben, ob die Corona-Situation auch wirklich eine Reise in die Schweiz zulässt.» Allerdings will er sich nicht beklagen: «Beim Jungfrau-Marathon befinden wir uns im Vergleich mit anderen Events in einer komfortablen Situation und geniessen einen sehr guten Ruf.»

Je 6000 Franken für die Siegerin und den Sieger

Als Renndirektor macht er nun aber die Erfahrung, wie schwierig es ist, Spitzenleute für den 10. September zu verpflichten. Weil das eben auch mit Kosten verbunden ist. Das Geld ist nicht vorhanden, um Startgagen zu bezahlen, ausserdem verweist Wieser auf die Prämien, die den Besten winken: Je 14'800 Franken stehen für die Top Ten der Frauen und Männer bereit. Die Siegerin und der Sieger erhalten je 6000 Franken, dazu eine wertvolle Uhr eines Sponsors. Wieser sagt:

«Das sollte Anreiz genug für die Elite sein, um am schönsten Marathon der Welt teilzunehmen.»

Klar ist aber auch für ihn, dass ein Veranstalter offen sein und innovativ denken muss. Dass er bereit sein sollte, alte Strukturen aufzubrechen und darüber nachzudenken, wie sich etwa ein attraktives Rahmenprogramm zusammenstellen lässt. In Interlaken steht der Marathon am 10. September natürlich im Zentrum, aber das Angebot umfasst viel mehr.

Am Freitag schon findet das Harder Run Race von der Höhematte in Interlaken auf den Harder Kulm statt – über 4,4 Kilometer und 750 Höhenmeter. Der Wettkampf ist einer von mehreren, die im Rahmen der Freitagsrennen ausgetragen werden.

Wenn Wieser Werbung macht für anspruchsvolle Bergläufe wie den Marathon im Berner Oberland, tut er das nicht wie ein Verkäufer, sondern mit der Überzeugung eines Athleten. Er spricht von der Schönheit der Natur und der prächtigen Kulisse, und eben: Für ihn sind die Emotionen der Lohn für alle, die nach 42,195 Kilometern ins Ziel laufen. Wieser sagt:

«Und davon kann man eigentlich nicht genug bekommen.»

