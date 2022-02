Peking 2022 «Es laufen dir immer drei Menschen hinterher»: Das spezielle Olympiaerlebnis eines Curlingtrainers aus Zug Stefan Meienberg ist Nationaltrainer des Curling-Duos Perret/Rios. In China betreut der 33-jährige Zuger das Team, das sich eine Medaille zum Ziel gesetzt hat. Von Peking wird er aber kaum etwas sehen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 04.02.2022, 19.00 Uhr

«Wir befinden uns in einem komplett geschlossenen System», sagt Stefan Meienberg. Swiss Olympic (Peking, 3. Februar 2022)

Beim Anflug auf Peking sah Stefan Meienberg die beeindruckende Metropolregion von oben. Die Bilder sind ihm geblieben. Viel mehr wird er in den nächsten Tagen aber nicht mehr sehen von dieser Grossstadt. Meienberg, 33-jährig, ist als Nationaltrainer des Curling Mixed-Doppels vor Ort. Er sagt: «Wir befinden uns in einem komplett geschlossenen System.» Die Olympia-Bubble existiert wie eine Parallel-Welt neben Stadt und Bevölkerung. Vom Flughafen ging es via Shuttlebus ins Olympische Dorf, wo er wohnt. Von dort in die Dining Hall, wo die Mahlzeiten eingenommen werden. Und dann gibt es noch die Curlinghalle. Das ist in etwa der abgesteckte Rahmen, in dem er sich bewegen wird. «Und es ist wohl kaum eine gute Idee, dieses System zu verlassen», bemerkt er trocken.

Die Anreise haben sie überstanden. Jenny Perret und Martin Rios sassen im Flugzeug in der Business Class, Verbandscoach Stefan Meienberg und Teamcoach Peter Hartmann, in der Economy Class. Die Athletinnen und Athleten sollen sich ja bestenfalls schon auf der Anreise regenerieren können.

Ein Coronafall bereits im Flugzeug

Snowboarder Nicolas Huber konnte die Isolation mittlerweile wieder verlassen. Keystone

Im Flugzeug befanden sich lauter Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer. Direkt neben Jenny Perret sass Mikaela Shiffrin, der Skistar aus den USA flog ebenfalls ab Zürich. Auch an Bord war der Schweizer Snowboarder Nicolas Huber. Er hatte bei der Ankunft einen positiven Coronatest. Also musste auch das Curlingteam befürchten, dass es möglicherweise in Quarantäne müsste. Es folgten ungewisse Stunden. Doch letztlich hatte der Coronafall keine Konsequenzen für Meienberg und seine Equipe.

Die Anreise war selbstredend mit Stress verbunden. Der positive Coronatest ist das tagtägliche Damoklesschwert. Meienberg sagt:

«Ich konnte mich lange nicht auf diese Reise freuen. Aber am Ende war alles super organisiert, alles hat geklappt.»

Nach der Ankunft wurden sie am Flughafen von Chinesinnen und Chinesen «in Mondanzügen» empfangen, wie es Meienberg nennt. Das Einreise-Prozedere am Flughafen war aufwendig. Es folgten zwei PCR-Tests (Nasen- und Rachenabstrich), diverse auszufüllende Formulare sowie genügend Wartezeit. «Nach zwei Jahren Pandemie erstaunen solche Dinge aber eigentlich nicht mehr. Es dauerte aber schon drei Stunden, bis wir im Bus sassen», sagt er. Weiter ging es ins Olympische Dorf, wo sie zwei Wohnungen bezogen und jeder ein Einzelzimmer hat. Vor der Wohnung werden sie täglich getestet, aber das sei höchstens eine Sache von 40 Sekunden.

Die Nahrungsaufnahme in der Dining Hall

In der Dining Hall sitzt jeder in einer Plexiglas-Box, die hinten geöffnet ist. Die Kommunikation mit dem Gegenüber ist schwierig. Das Essen scheint auf die Nahrungsaufnahme heruntergebrochen zu sein:

Die Kommunikation sei schwierig während dem Essen, sagt Stefan Meienberg. Dieses Bild zeigt, warum. PD

Warme Küche gibt es aber durchgehend. Die Auswahl ist gross, aber wechselt kaum. «Es gibt natürlich viele asiatische Speisen, Dumplings und Eintöpfe, aber auch nordafrikanische-arabische Küche», sagt er. Und wer drinnen nichts finde, werde vielleicht draussen bei den Fast-Food-Ketten Pizza Hut oder Kentucky Fried Chicken fündig. Die Schweizer Equipe hat auch Raclette-Käse mitgenommen. Schon in den ersten Tagen haben sie ein Raclette-Essen veranstaltet. «Kam bei allen sehr gut an», meint Meienberg.

Das Raclette lassen sie sich nicht nehmen: Teamcoach Peter Hartmann, Curler Martin Rios und Stefan Meienberg (von links). PD

Der Zuger, der in Steinhausen aufgewachsen ist, arbeitet nebst der Anstellung bei Swiss Curling bei einem Versicherungsbroker in der Buchhaltung. In Peking erlebt er seine ersten Olympischen Spiele. Doch das Erlebnis wird von den Bedingungen der Pandemie geschmälert.

«Es ist halt nicht möglich, sich mit Einheimischen auszutauschen oder die Stadt zu erkunden.»

Die Einschränkungen sind zu gross, ausserdem wird man ständig sekundiert.

«Eigentlich laufen dir immer drei Menschen hinterher.»

Nach dem Fehlstart brauchen sie ein Wunder

Doch sie sind ja auch nicht wegen dem touristischen Vergnügen gekommen. Perret und Rios – die sich in Pyeongchang auch einen Namen gemacht hatten, weil sie einen rauen Umgang miteinander pflegten – haben 2018 die Silbermedaille gewonnen. Das Curling-Turnier startet traditionell vor allen anderen Disziplinen. Perret und Rios erlebten in Peking einen Fehlstart. Sie haben von den ersten vier Spielen nur eines gewonnen; gegen den amtierenden Weltmeister Grossbritannien.

Stefan Meienberg (ganz links) neben Teamcoach Peter Hartmann und dem Duo Jenny Perret und Martin Rios während des Startspiels gegen China. Salvatore Di Nolfi /Keystone

Um es doch noch in die Halbfinals zu schaffen, braucht es in der Round Robin einen fulminanten Schlussspurt. Die fünfte Partie bestreiten sie in der Nacht auf Samstag.

Trotz des ungünstigen Auftakts sagt Meienberg: «Wir haben den Traum von Olympiagold.» Auch wenn es sportlich nicht blendend laufen sollte. Diese Reise dürfte er für immer in Erinnerung behalten.

