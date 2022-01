FC luzern Steigt der FCL mit einer Hypothek in den Abstiegskampf? Neun Profis mit ungewisser Zukunft Schlusslicht FC Luzern startet in dreieinhalb Wochen zur Rückrunde – es gibt noch andere Pendenzen als nur Spielerverpflichtungen: Bei fast der Hälfte des Kaders laufen Ende Saison die Verträge aus. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 05.01.2022, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rückhalt und Cupsieger-Held Marius Müller könnte vor seiner letzten Halbsaison beim FC Luzern stehen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. September 2021)

Über vier Wochen hatte die Suche nach dem neuen Trainer Mario Frick gedauert. Seit Montag läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde. Am Mittwoch ist mit Denis Simani der erste Wintertransfer auf der Allmend angekommen.

Simani, ein «Eisenfuss», für die Luzerner Abwehr «Stand jetzt wechselt kein Vaduz-Spieler zu uns», sagte Mario Frick am Montag. Zwei Tage später wurde beim FCL nicht wie erwartet der Ex-Luzerner Yannick Schmid als neuer Innenverteidiger vorgestellt, sondern Denis Simani, der mit Schmid und unter Frick die letzten zweieinhalb Saisons bei Vaduz spielte. Simani ist 30-jährig, hat albanische Wurzeln und kommt aus St. Gallen. Er erhält einen Vertrag bis Sommer 2024. Simani steht im Ruf, ein Eisenfuss zu sein. In der Challenge-League-Vorrunde mit Vaduz holte er in 14 Spielen je einmal Rot und Gelb-Rot plus vier gelbe Karten. Gegen Basel ist er gesperrt, muss zum Start aufs FCL-Début warten.

Ein zweiter Innenverteidiger sollte noch vor dem Trainingscamp in Marbella (11. bis 18. Januar) beim FC Luzern vorgestellt werden. Gemäss Frick stösst eventuell noch ein Mittelstürmer zu den Luzernern.

Allerdings existieren noch andere Pendenzen, die schon länger hätten abgearbeitet werden können: Neun FCL-Profis haben auslaufende Verträge. Auf dieser Liste befinden sich Leistungsträger wie die beiden Torhüter Marius Müller und Vaso Vasic, Allrounder Marvin Schulz, Linksverteidiger Martin Frydek und der aktuelle Captain Christian Gentner. Aber auch die beiden Aussenverteidiger Silvan Sidler und Simon Grether sowie Leihstürmer Nikola Cumic spielten regelmässig unter dem am 22. November freigestellten Fabio Celestini sowie unter Sandro Chieffo. Eine Ausnahme besteht bei Sidler, der für Interimscoach Chieffo nur einmal spielte, als Frydek im letzten Match gegen Servette krank war.

Auch der polyvalent einsetzbare Marvin Schulz weiss noch immer nicht, wie seine Zukunft ab Sommer aussehen wird. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. Februar 2021)

Sidler bald weg? Neuanläufe für Ndenge und Alabi?

Das könnte ein negatives Zeichen für das FCL-Eigengewächs Sidler sein. Sportchef Remo Meyer hatte bestätigt, dass er in den vier Partien unter Chieffo bei der Aufstellung mitredete. Zu Teileinsätzen zwischen 30 und 70 Minuten kam dagegen der lange Zeit ausgefallene Tsiy Ndenge. Den Mittelfeldspieler hatte Meyer Ende August 2018 für 650 000 Euro von Gladbach verpflichtet. Gravierende Verletzungen warfen Ndenge immer wieder zurück, in der Super League hat er in dreieinhalb Saisons deshalb nur 39 Einsätze bestritten. Ähnlich unbefriedigend ist die Situation von Samuel Alabi: Der ghanaische Offensivmann wechselte im September 2020 für 1 Million Franken aus Ashdod (Israel), spielte hier zusammengezählt erst drei Spiele (270 Pflichtspielminuten).

Zurück zu den neun Profis mit auslaufenden Kontrakten. Im Hinblick auf die am 30. Januar mit dem Heimspiel gegen Basel beginnende Rückrunde ist das eine heikle Ausgangslage. Bekanntlich muss der FCL einen enormen Effort leisten, um sich aus der misslichen Lage am Tabellenende mit nur elf Punkten in 18 Partien zu befreien. Besser wäre es, wenn die Spieler den Kopf frei hätten, ihre Energie nicht zusätzlich durch die offene Vertragssituation verschwenden. Speziell im Abstiegskampf ist es unvorteilhaft, wenn fast die Hälfte des Kaders nicht weiss, ob für sie nächste Saison noch eine Zukunft im Klub sein wird.

Auch der tschechische Linksverteidiger Martin Frydek hat einen Ende Saison auslaufenden Kontrakt beim FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 12. Dezember 2021)

Einsilbiger Sportchef – und Rupp muss auch in Isolation

Gemäss Frick soll das Ziel sein, mit den wichtigen Spielern zu verlängern. Sportchef Meyer hält sich einmal mehr bedeckt, bestätigt bloss die auslaufenden Verträge der Spieler:

«Natürlich befinden wir uns in der mittelfristigen Kaderplanung.»

Sobald sie dazu etwas zu verkünden hätten, «werden wir dies umgehend tun», so Meyer.

Übrigens: Mit Noah Rupp ist bereits der fünfte FCL-Profi in Isolation. «Viel mehr darf es nicht erwischen», hofft Frick.

1 Kommentar Philippe Gerber vor 13 Minuten Die heute verkündete Neuverpflichtung hat 14 SL-Partien bestritten und sich in jedem zweiten Spiel eine Karte abgeholt. Wird das eine Verstärkung? Nur Vertragsverlängerungen mt den beiden Torhütern sowie Marvin Schulz und Martin Frydek machen aus meiner Optik Sinn. Alle Kommentare anzeigen