Invasion von Landesflaggen auf Sportlerschultern

Pfiat di Seh ich dich im Fahnenmeer Die tägliche Kolumne von den European Championships in München handelt vom Sportlerleben am grössten Multisportanlass Europas neben Medaillen und Rekorden. Rainer Sommerhalder 22.08.2022, 05.00 Uhr

Die Fahnen werden jedes Jahr grösser. Und überhaupt: die Flaggen von Dänemark und der Schweiz wurden bei offiziellen Veranstaltungen auch schon verwechselt. Leonhard Simon / EPA

Wer im Sport Erfolg hat, zeigt seit kurzem zwingend Flagge. Was da in München während elf Tagen alles mit der Landesfahne über die Schultern gehängt in den Stadien auf und ab flanierte! Gefühlte 90 Prozent der Bilder über den Anlass in den europäischen Medien zeigten eine Athletin oder einen Athleten eingehüllt in die Landesfarben.