Und immer diese Deutschen

Pfiat Di Und immer wieder diese Deutschen Die tägliche Kolumne von den European Championships in München handelt vom Sportlerleben am grössten Multisportanlass Europas neben Medaillen und Rekorden. Rainer Sommerhalder 17.08.2022, 16.00 Uhr

Drei Sprinterinnen innerhalb einiger Tausendstelsekunden. Gina Lückenkemper (links) macht den längsten Hals. Martin Meissner / AP

Im Sport weiss man: Deutschland ist erst geschlagen, wenn die Lichter im Stadion löschen. Das ist im Fussball so, das ist im Eishockey so und das ist seit neustem auch in der Leichtathletik so. Die Schweizer Sportwelt hat diese Feststellung bei mancherlei Aufeinandertreffen mit dem grossen Nachbarn anschaulich erklärt bekommen.