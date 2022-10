On markiert mit Pilotprojekt Präsenz in der Leichtathletik

Pilot-Projekt Schweizer Schuhmarke On geht in der Leichtathletik andere Wege Während bei anderen Sportartikelherstellern die Tendenz erkennbar ist, sich als Individualausrüster in der Schweizer Leichtathletik zurückzuziehen, macht der Platzhirsch aus Zürich mit neuen Formen von Sponsoring von sich reden. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 20.10.2022, 06.00 Uhr

Eine spätere Profikarriere vor Augen - insgesamt acht Nachwuchsläuferinnen und -läufer schnupperten zwei Wochen lang im einzigen europäischen Profiteam im Bahnlaufsport. Lea Kurt by On

Die Schweizer Leichtathletik reitet seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Auch die Leistungen des Nachwuchses werden immer beeindruckender. Regelmässig reist Swiss Athletics mit Rekordaufgeboten an internationale Meisterschaften, fast immer kommen die Delegationen mit Medaillen im Gepäck nach Hause.

Trotzdem wird es für Schweizer Talente je länger desto schwieriger, bei den grossen Sportartikelherstellern einen Ausrüstervertrag zu ergattern. Die Gründe bei Nike, Adidas und wie sie alle heissen sind vielfältig: Geänderte Sponsoringstrategie, die Schweiz als unwesentlicher Markt oder auch der Trend zur Zentralisierung der Unternehmen. «Es fehlen dann die lokal verwurzelten Ansprechpersonen mit direktem Bezug zur Schweizer Leichtathletik», erklärt Philipp Bandi, der Leistungssportchef von Swiss Athletics.

Auch bei den Lauftrainings um den St. Moritzer See werden die eingeladenen Talente begleitet. Lea Kurt by On

Einen anderen Weg ausserhalb des klassischen Sponsorings beschreitet Newcomer «On». Es mag auch der Swissness geschuldet sein, dass sich der Sportartikelhersteller aus Zürich spürbar um Präsenz im Schweizer Sport bemüht.

Die kultige Marke mit wolkigem Profil zeigt sich bei ihrem Engagement in der Leichtathletik aber auch konkurrenzlos innovativ. Mit dem On Athletic Club Europe betreibt man als einziger Ausrüster ein rein europäisches Profiteam im Bahnlaufsport mit inzwischen neun Athletinnen und Athleten aus acht verschiedenen Ländern. Dank dem Glarner Tom Elmer ist auch ein Schweizer Läufer mit dabei.

Schweizer Talente erhalten Einblick ins Profileben

Nun hat On erstmals je vier jungen Talente aus der Schweiz und Deutschland im Alter von 16 bis 19 Jahren eingeladen, im Oktober während zwei Wochen in den Strukturen von OAC Europe in St. Moritz zu trainieren. Davon profitiert haben das Nidwaldner Geschwisterpaar Navid und Shirin Kerber sowie die beiden Aargauer Robin Gloor und Petter Oster.

Ein Ziel dieses Pilot-Projekts ist, dass die Auserwählten einen Einblick in die Funktionsweise eines Profiteams erhalten. «Auch als Grundlage für ihre eigene Entscheidung, in welcher Form sie künftig auf den Sport setzen wollen», wie Niklas Bühner, der Athletenmanager des Europateams sagt.

Dem Aargauer Mittelstreckenläufer Robin Gloor gefällt das Schnuppern im On-Profiteam. Lea Kurt by On

Bei Swiss Athletics sieht man diese Entwicklung durchaus mit Wohlwollen. «Es ist eine neue Variante des Engagements eines Ausrüsters, der auf den Markt drängt. Das ist für junge Sportlerinnen und Sportler zweifellos eine positive Sache, mit fachlich hoch qualifizierten Trainern zu arbeiten», sagt Philipp Bandi.

Eine Einschränkung macht der Sportverantwortliche von Swiss Athletics: «Dieses Projekt darf keine Konkurrenz zum Verbandsangebot sein». Dieser führt im Frühling und Herbst in Tenero, im Sommer in St. Moritz und im Winter in der Algarve selber Laufsport-Camps für den Nachwuchs durch. Rund 30 bis 40 Talente profitieren davon, Tendenz steigend.

Grosse Augen und ein Gefühl von verfrühten Weihnachten

Auch auf Seiten von On sucht man das Miteinander mit Swiss Athletics. So hat man punkto Auswahl der Athleten und Zeitpunkt des zweiwöchigen Camps mit dem Schweizer Mittelstrecken-Nationaltrainer Louis Heyer zusammengearbeitet. Als «vorbildlich» bezeichnet Bandi das Vorgehen.

Natürlich hinterlässt die Schweizer Sportmarke mit diesem Angebot auch als Brand einen nachhaltigen Eindruck bei den jungen Leichtathletik-Hoffnungen. Auf die bilanzierende Frage, was ihnen denn beim Camp am meisten Eindruck gemacht habe, sagen die vier Jugendlichen unisono: «Die reichhaltige Ausrüstung, die wir erhalten haben.» Sie sind spürbar stolz, zumindest vorübergehend On-Athleten zu sein.

Cheftrainer Thomas Dreissigacker (links) und Teammanager Niklas Bühner vom OAC Europe. Lea Kurt by On

Selbstverständlich sind die vorgezogenen Weihnachtsgeschenke nicht der einzige Aspekt, der Eindruck hinterlassen hat. So nennt der 19-jährige Navid Kerber den Blick hinter die Kulissen mit Teamarzt, Physio oder auch Mentaltrainer eine neue Erfahrung. Und seine drei Jahre jüngere Schwester Shirin sagt: «Es hat mich beeindruckt, wie seriös dieses Team arbeitet, ohne dabei je verkrampft zu wirken.» Robin Gloor findet, man wisse jetzt besser, wie ein Leben als Leichtathletik-Profi so abläuft.

Teammitglied Tom Elmer, in diesen Tagen so etwas wie der Götti der Schweizer Talente, sagt an seine potenziellen Nachfolger gerichtet: «Ich rate jedem jungen Athleten, es zu versuchen. Man sollte sich in diesem Alter nicht zu sehr stressen lassen von der Frage nach Ausbildung und Berufswahl. Man macht als Profisportler extrem viele wertvolle Erfahrungen für das ganze Leben.» Er selbst lief in seinem ersten «On-Jahr» auf den Distanzen 800 m, 1500 m und 3000 m allesamt neue persönliche Bestzeiten.

