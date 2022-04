Pirmin Reichmuth: Wann kehrt der Spitzenschwinger zurück?

Zuger Kantonalschwingfest «Ich lasse mir Zeit»: Wann gibt Pirmin Reichmuth sein Comeback? Pirmin Reichmuth wird dem Zuger Kantonalfest in Baar fernbleiben. Wann er ins Sägemehl zurückkehrt, ist ungewiss. Der letztjährige Sieger Marcel Bieri wird am Sonntag ebenfalls nicht dabei sein. Claudio Zanini 29.04.2022, 15.30 Uhr

Pirmin Reichmuth anlässlich einer Autogrammstunde in Zug. Stefan Kaiser

Mit dem Zuger Kantonalschwingfest beginnt am Sonntag in Baar die Kranzfestsaison für die Innerschweizer Schwinger. Zwei grosse Namen werden im Teilnehmerfeld fehlen: Pirmin Reichmuth und Marcel Bieri. Die beiden Zuger Spitzenschwinger kämpfen mit den Folgen von Verletzungen. Reichmuth zog sich im Frühling 2021 einen Kreuzbandriss zu und bestritt in der letzten Saison kein Schwingfest. Wann er wettkampfmässig ins Sägemehl zurückkehren wird, sei derzeit ungewiss, sagt der 27-Jährige. «Nach einer solchen Verletzung ist es wichtig, Schritt für Schritt zu nehmen. Ich lasse mir entsprechend Zeit.»

Verschoben hat auch Marcel Bieri seinen Saisonstart. Er verletzte sich vor kurzem am Oberschenkel. Bieri sagt, er hoffe, am 22. Mai am Zürcher Kantonalfest sein Comeback geben zu können.

Auf dem Festplatz neben der Waldmannhalle in Baar stehen fünf Eidgenossen im Einsatz. Im 1. Gang trifft Joel Wicki auf Christian Schuler, Mike Mülle-stein startet gegen Benji von Ah, Andi Imhof muss gegen Dominik Waser antreten und Matthias Herger trifft auf Werner Suppiger.

Schurtenberger gegen Giger

Von den Innerschweizer Spitzenschwingern wird Sven Schurtenberger in Baar fehlen. Der Luzerner bestreitet am Sonntag als Gast das Thurgauer Kantonalfest in Müllheim. Dort bekommt er es mit schlagkräftiger Konkurrenz zu tun. Mit dabei sind Ostschweizer Grössen wie Samuel Giger, Damian Ott, Michael Bless, Domenic Scheider oder Werner Schlegel. Ebenfalls am Start stehen die Berner Gäste Remo Käser und Fabian Kindlimann. Für Schurtenberger dürfte es eine erste echte Standortbestimmung werden. Im 1. Gang muss er gegen Samuel Giger antreten.

Zuger Kantonales. Baar. – Festplatz bei der Waldmannhalle. – Sonntag, 7.30: Anschwingen. – 10.00: Sonntagsruhe (nach zwei Gängen). – 12.00: Mittagspause. – 13.15: Fortsetzung der Wettkämpfe. – 16.45: Schlussgang. – 18.00: Rangverkündigung in der Waldmannhalle.

Gemeldet sind 203 Schwinger, davon 5 Eidgenossen: Joel Wicki, Benji von Ah, Mike Müllestein, Christian Schuler, Andi Imhof.

Sieger der letzten Jahre. 2021: Marcel Bieri. – 2020: Ausfall wegen Corona. – 2019: Pirmin Reichmuth. – 2018: Martin Grab. – 2017: Marcel Bieri. – 2016: Christian Schuler.