Platz für Tradition und Neues rund um das Schwingfest in Zug: Das Programm neben dem Sport im Überblick Umzug, Musik, Schwing-Sport, Schlussakt – das Programm auf und neben der Schwingarena bietet für alle etwas. Harry Ziegler

Schwingen = Jodeln, Alphornklänge und Fahnenschwinger. Das ist ein Klischee. Das Rahmenprogramm am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug (Esaf) lebt beileibe nicht nur – aber auch – von urchiger Musik und Bräuchen. Das zeigt das zusammengestellte Unterhaltungsprogramm. Dieses dauert von Freitag, 23. August, 11 Uhr bis Sonntag, 25. August, 22 Uhr.

Lo & Leduc haben ihren Auftritt am Eidgenössischen am Samstagabend. (Bild: Christian Herbert Hildebrand, 26. Juni 2015)

Begonnen wird am Freitag aber traditionell. Um 11 Uhr wird das Festgelände offiziell eröffnet. Um 13 Uhr trifft die Schwingerfahne in Zug ein. Diese wird ab 14 Uhr in einem grossen Umzug vom Landsgemeindeplatz zur Schwingarena gebracht. Am Umzug wirken viele Vereine und 1100 Zuger mit. Nach Bekanntgabe der Einteilungen des 1. Gangs um 15 Uhr geht es ab 20 Uhr mit dem Unterhaltungsprogramm los. In den Festzelten auf dem Festgelände treten Stars wie Heimweh, Francine Jordi, Oesch’s die Dritten, ChueLee mit René Bisang, die Calimeros, VolXRox oder die Stromstoss Örgeler auf. Und natürlich darf in den Festzelten auch ein DJ nicht fehlen. Auch auf dem Arenaplatz vor der Bossard-Arena wird einiges geboten.

Online, TV und Radio Um beim Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug informiert zu bleiben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben werden während des gesamten Fests einen Liveticker unter www.luzernerzeitung.ch betreiben. Zudem überträgt SRF das sportliche Geschehen am «Eidgenössischen», am Samstag und Sonntag jeweils ab 7.15 Uhr. Am Samstag wird zudem ab 18.10 Uhr die Sendung «Potzmusig» vom Esaf gesendet. Zudem kann man sich auf www.srf.ch/sport via Livestream auf dem Laufenden halten. Radio SRF 1 wird die Hörerinnen und Hörer während des gesamten Fests informieren. (haz)

Am Samstag und Sonntag sind die Schwinger im Einsatz

Am Samstag, 24. August, gilt es ernst. Um 7.30 Uhr marschieren die Schwinger in die Arena ein, und um 8 Uhr erfolgt das Anschwingen (1. und 2. Gang). Nach der Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr kommt es zum Ausschwingen (3. und 4. Gang). Und um 18 Uhr findet in der Kirche St. Johannes eine ökumenische Jodlermesse statt.

Am Sonntag, 25. August, beginnt der Ausstich (5. Gang) um 7.45 Uhr. Um 9.30 Uhr erfolgt der offizielle Festakt. Um 10.30 Uhr werden die Ränge der nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger verkündet. Gleichzeitig beginnt der Ausstich (6. Gang). Um 13.30 Uhr stehen sich die Schwinger zum Kranzausstich (7. Gang) gegenüber, um 14 Uhr werden die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger rangiert. Um 14.45 Uhr wird es Zeit für die ganz Starken. Dann findet in der Arena der Final im Stossen des Unspunnensteins statt. Danach (15.15 Uhr) wird der 8. Gang geschwungen, und um 16.45 Uhr kommt es zum Schlussgang zwischen den beiden besten Schwingern. Der neue König wird um 17.05 Uhr in der Arena erstmals interviewt.

Der Schlussakt findet um 17.15 Uhr statt, die Rangverkündigung um 18.15 Uhr. Um 22 Uhr ist dann endgültig fertig: Restaurants und Bars schliessen.

Nickless, Hecht und Lo & Leduc

Auf dem Arenaplatz vor der Bossard-Arena, der während des Esaf V-Zug Arena heisst, treten junge und bekannte Schweizer Künstler auf. Am Freitagabend tritt der junge Schweizer Nickless zwischen 20 und 21 Uhr auf und ab 21.30 Uhr stehen Hecht auf der Bühne. Am Samstagabend heizt Manillio ab 20 Uhr ein, und um 21.30 Uhr treten Lo & Leduc auf. Immer nach den Liveauftritten sorgt der Sunshine Super Hit Mix mit Robin Tune & Danny Carlson und den DJs Ecko und Spino bis 3 Uhr für Sound.