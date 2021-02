Telemark Podestplätze für die Stanserin Beatrice Zimmermann Die Nidwaldner Telemark-Fahrerin Beatrice Zimmermann holt im Weltcup in Frankreich einen zweiten und dritten Rang. Theres Bühlmann 15.02.2021, 16.51 Uhr

Schnell unterwegs: Beatrice Zimmermann.

Bild: Boris Bürgisser

Wegen der Pandemie mussten im Januar die Weltcup-Rennen in Slowenien und jene in St.Gervais (FRA,) die im März geplant waren, abgesagt werden. Nun sprang der französische Skiort Passy-Plaine Joux ein. Am Mittwoch gelangte ein Sprint zur Austragung. Beatrice Zimmermann (Stans) unterstrich ihre gute Form und belegte hinter ihrer Teamkollegin Amélie Wenger-Reymond Platz 2. Ein weiterer Sprint folgte einen Tag später, mit Rang 5 für die Nidwaldnerin. Am Freitag stand ein Classic-Rennen auf dem Programm. Für die 30-jährige Beatrice Zimmermann resultierte mit Rang 3 erneut ein Podestplatz und einen Tag später in der gleichen Disziplin Platz 5.