Verwechslung bei René van Eck: Kriens-Coach ist kein Obdachloser

Polizeikontrolle Nein, er ist kein Obdachloser: Kriens-Trainer René van Eck wurde in den Ferien verwechselt Der SC Kriens tritt am Samstag auswärts beim FC Thun an – mit Coach René van Eck, obwohl dieser von zwei Polizisten gestoppt wurde. Turi Bucher Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.00 Uhr

Während der Länderspielpause ist Kriens-Trainer René van Eck für vier Tage in die Niederlande gereist, um seine Mutter Antonia in Rotterdam zu besuchen und mit ihr deren 96. Geburtstag zu feiern.

Weil es keinen Direktflug nach Rotterdam gibt, fliegt van Eck nach Amsterdam, um dann mit der Eisenbahn weiter nach Rotterdam zu fahren. Der geplante Schnellzug fällt allerdings vorerst wegen Bauarbeiten aus, deshalb muss van Eck auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol noch 40 Minuten warten. Zeit, um noch einen Kaffee zu besorgen, sagt sich der SCK-Coach und spaziert mit seiner grossen Einkaufstasche durch die Flughafenhalle.

In der Tasche: Zwei riesige Ostereier, das traditionell-jährliche Geschenk seines besten Schweizer Kollegen für die Mutter in Rotterdam. «Plötzlich halten mich zwei Polizisten auf», erzählt van Eck. «Ich musste meinen Ausweis zeigen und Einblick in meinen Einkaufssack geben.»

Kriens-Trainer René van Eck wurde auf dem Flughafen von zwei Polizisten «zurückgepfiffen». Urs Flüeler / Keystone (Kriens, 8. Januar 2022)

Als van Eck erst einmal tief durchgeatmet hat und sich dann erkundigt, was denn der Grund für die Personenkontrolle sei, muss er über die Antwort des Polizisten selber lachen: Die beiden holländischen «Politie-Agenten» hatten den Auftrag, auf dem Flughafengelände nach Obdachlosen Ausschau zu halten. Und van Eck habe halt, so die Aussage von einem der beiden Polizisten, genau in dieses Suchprofil gepasst. Van Eck sagt lachend: «Ich habe mich dann höflich dafür bedankt, dass sie mich als Obdachlosen eingeordnet haben.»

Wie begehrt sind die Absteigerspieler des SCK?

Van Eck ist inzwischen wieder zurück in der Schweiz, denn der SC Kriens steigt heute mit dem Auswärtsspiel in Thun (Samstag, 18 Uhr) in das letzte Saisonviertel. Es geht für die Krienser nicht mehr um viel, etwa darum, den einen oder anderen Punkt zu erkämpfen, den einen oder anderen Gegner, der noch mit den Aufstiegsplätzen liebäugelt, zu ärgern. Trainer van Eck denkt laut darüber nach, wie es um seine Spieler steht:

«Möchtest du bleiben? Möchtest du dich beim SC Kriens beweisen? Dann musst du in den letzten Spielen Charakter zeigen.»

Van Eck selber hofft, dass der neue Sportchef Marco Wiget im April den Trainervertrag verlängert, der Holländer nicht plötzlich sozusagen als «Trainer-Obdachloser» dasteht.

Was das aktuelle Challenge-League-Kader betrifft, hat der SCK lediglich mit acht Spielern weiterlaufende Verträge, dazu kommt ein Spieler, bei dem man eine Option für eine Vertragsverlängerung hat. Der SC Kriens möchte die Namen der Spieler mit den längerfristigen Verträgen nicht öffentlich machen, Vertragsinhalte seien Sache des Vereins und dem jeweiligen Vertragspartner.

Man darf so oder so davon ausgehen, dass die Kriens-Spieler, die in 27 Spielen gerade mal 7 von 81 möglichen Punkten holten, bei den anderen 19 Profiklubs aktuell nicht gerade die begehrtesten sind. Klein ist die Hoffnung auf eine Weiterverpflichtung jener Spieler, deren Verträge auslaufen, trotzdem. Wohl nur ganz wenige aus dieser Gruppe sehen ihr eigene fussballerische Zukunft in der Promotion League.

Deshalb dürfte jene Zahl, welche in den letzten Wochen durchs Kleinfeld geisterte, durchaus realistisch sein: Der SC Kriens muss rund 15 neue Spieler finden. 15 Spieler mit dem Können und Rüstzeug, Kriens in der nächsten Saison an die Liga-Spitze zu bringen und in Aufstiegsstellung zu positionieren. So gesehen würde es andererseits dem einen oder anderen Kriens-Akteur mit auslaufendem Vertrag durchaus guttun, sich nicht selbst zu überschätzen und nach den Dutzenden von Challenge-League-Ohrfeigen in der Promotion League einen neuen Anlauf zu nehmen.

Apropos Zahlen. Kriens ist in dieser Saison bis jetzt jener Klub, der hinter dem FC Aarau (24) am zweitwenigsten Spieler eingesetzt hat: 25 an der Zahl. Der FC Wil präsentiert mit 32 Akteuren den höchsten Wert.

Das Lob von Thun-Trainer Carlos Bernegger

Kriens-Gegner Thun hat vor den gestrigen Spielen von anderen Aufstiegsaspiranten sechs Punkte Rückstand auf den Barrageplatz (2. Rang). Für die Berner Oberländer ist ein Sieg deshalb Pflicht. Die vom argentinischen Ex-FCL-Trainer Carlos Bernegger gecoachte Mannschaft hat in dieser Saison alle bisherigen drei Duelle gegen Kriens gewonnen (3:1, 3:1, 1:0).

SCK-Trainer van Eck erinnert sich: «Nach dem 0:1 im Heimspiel ist Bernegger zu mir gekommen und hat uns gelobt.» Er ziehe, soll Bernegger gesagt haben, den Hut, es sei respektabel, wie Kriens sich präsentiere. Sportchef Wiget hatte es vor einiger Zeit so gesagt: «Die restlichen Spiele bleiben wichtig. Die Mannschaft soll sich sportlich adäquat und anständig aus der Liga verabschieden.»

Hinweis: Blue Zoom überträgt das Spiel Thun – Kriens live und gratis (ohne Kommentar).

