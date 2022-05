Matthias Hüppi, Präsident des FCSG: Ein Porträt

Porträt vor dem Cupfinal Matthias Hüppi – Opium fürs grünweisse Volk: Das ist die Geschichte des FCSG-Präsidenten Moderieren wollte der 64-Jährige schon immer. Und nie die Ostschweizer Herkunft verleugnen. Seit Matthias Hüppi als Präsident das Aushängeschild des FC St.Gallen ist, floriert der Klub. Fehlt am Sonntag im Berner Wankdorf nur noch der Cupsieg gegen Lugano. Von einem, der mit Leib und Seele lebt. Und immer volle Pulle geht. Christian Brägger Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grünweisses Herz: Matthias Hüppi, seit viereinhalb Jahren Präsident des FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Erinnerung ist noch frisch: Es war ein Kunstgriff, als der FC St.Gallen, dieser grünweisse Sehnsuchtsklub mit seiner Trutzburg im Osten der Schweiz, Matthias Hüppi als Präsidenten anstellte. Seit 38 Jahren an der Schweizer Fernsehfront tätig, bekannt bei den sportaffinen TV-Zuschauern im Land und stets irgendwie auch Botschafter wie Anwalt des Stadtsanktgaller Dialekts – ein gefundenes Fressen für Komiker, durchaus als Lob zu verstehen.

Die Newsmeldung verbreitete sich damals, im Dezember 2017, wie ein Lauffeuer und verursachte ein kleineres Beben, bei dem es Zuspruch gab wie die Frage: Kann er das, der Moderater des Sportpanorama?

Sascha Ruefer, in seinen Flegeljahren von Hüppi einst bei SRF eingestellt und mit viel Geduld im gemeinsamen Büro angeleitet, sagt:

«Matthias ist der Inbegriff für Korrektheit, Standhaftigkeit und Gradlinigkeit. Ich war mir nicht sicher, ob er es mit seiner Art schafft, sich im Drecksgeschäft Fussball zu behaupten. Er ist ein grosser Fan des FC St.Gallen, auch deshalb dachte ich mir: ‹Als Fan kannst du keinen Klub führen.› Doch. Kann man.»

An der ersten Pressekonferenz als designierter Klubpräsident sagte Hüppi, er wolle den FC St.Gallen, zuvor schlingernd unterwegs, in die Herzen der Ostschweizer bringen. Ein halbes Jahr später gab es noch mehr Fussballromantik von seiner Seite: «Ich träume ein bisschen von St.Pauli und einem Schuss Union Berlin. Wir wollen eine grünweisse Bewegung.»

Handballgoalie bei St.Otmar, bis der Bub zu klein war

Heute könnte der Klub feuriger und greifbarer nicht sein, auch wegen Hüppi, der ein Präsident zum Anfassen ist. Und morgen will sich sein FC im Wankdorf die Cup-Krone greifen. Zum zweiten Mal nach 1969. Opium fürs grünweisse Volk.

Hüppi war schon als Kind lebendig, mit Herz und Einsatz dabei, fassbar, echt, stets auch ein Rebell. Am FC St.Gallen interessiert, den er als Bub begleitete und nie mehr losliess. An St.Otmar, dem Handballklub der Stadt, dem die Familie gewogen war und der Sohn bei den Junioren das Tor hütete. Bis die Position wegen der Körpergrösse nicht mehr ideal war.

Hüppi fühlte sich grundsätzlich dem Sport verbunden, der in der Familie über Generationen eine Klammer bildete. Als Bub dokumentierte und kommentierte er dessen Facetten, oder er organisierte Bobrennen. Die Sieger erhielten selbst gebastelte Medaillen aus Folien. Zeitlebens präsent in den Erinnerungen ist Sapporo 1972, wie er morgens um vier Uhr beim Schulfreund in der nahen Bäckerei Egger die olympischen Skirennen am Bildschirm verfolgte. Was waren das für Zeiten, was war er noch jung.

Geboren in St.Gallen am 29. März 1958, Sternzeichen Widder, wenngleich das Horoskop ihn nie interessierte, wuchs Matthias Hüppi wohlbehütet in Rotmonten auf. Er sagt:

«Ich hatte eine extrem schöne Kindheit, mit dem nötigen Freilauf. Wir durften so sein, wie wir wollten.»

Wir, das sind der grössere Bruder Michael. Die Schwester Susann. Als Älteste die Chefin, wenn die Eltern einmal nicht zu Hause waren. Und Kathrin, die jüngste. Das Verhältnis ist bis heute eng.

Vater Rechtsanwalt, Onkel Bundesrat, es war die Zeit der Stadtmätche

Der Vater war ein vielseitiger Rechtsanwalt, das Faible für den Sport kam von der Mutter, der Familie Furgler angehörig und damit dem katholischen St.Galler Bürgertum; ihre Brüder Bundesrat Kurt Furgler, CVP, und Martin Furgler, TV-Legende, das Vorbild von Matthias. «Bei uns ging es gesellig zu und her. Sicher waren wir privilegiert, aber wir waren und sind bis heute sehr sozial. Schon gar nicht waren wir verwöhnte Goofen», sagt Hüppi.

Yes, Cupfinal! Matthias Hüppi freut sich auf ein grosses Spiel. Bild: Michel Canonica

Als Kind musste er mit den Eltern viel wandern, was ihm missfiel. Dann schon lieber Fussballspielen, Skifahren. Oder der FC St.Gallen. Die Fussmärsche ins Espenmoos waren ein Ritual. Es war damals die Zeit der Stadtmätche gegen Brühl, 8000 bis 10'000 Zuschauer, schlechte Sicht. Nicht für Matthias und Michael, die hinten im Kies auf die mitgebrachte Bockleiter kletterten. Der Papa hielt sie fest.

Und es war die Zeit des einzigen St.Galler Cupsiegs; als einmal Jean-Paul Biaggi, Goalie jener Helden und vom Vater rechtlich beraten, zum Abendessen erschien, war es «das Nonplusultra, grosses Kino». Der Vater verstarb 1991, die Mutter ist soeben 94-jährig geworden.

Von Mönchen in Einsiedeln unterrichtet

Hüppi besuchte zwei Jahre lang in St.Gallen die Sekundarschule «Buebeflade», ehe er wie einst der Papa an die Klosterschule Einsiedeln wechselte, wo Mönche unterrichteten. Und er die Lateinmatura machte. Der junge Mann kam nur jede dritte Woche nach Hause, Einsiedeln war eine Schule des Lebens, er wurde selbstständiger.

Nach einem Abstecher an die HSG – «ich war mehr als Taxichauffeur unterwegs als an den Vorlesungen, vor allem an der Olma lief es super» – blieb die Bande mit der Studentenverbindung Bodania.

Das Jura-Studium aber ging in Zürich weiter. Wenn da nur nicht dieses Gefühl gewesen wäre, lieber ein Sportreporter zu sein. Es war zu stark, und nach einem Ferienjob war er drin in der zweijährigen Ausbildung beim SRF. Ein unstetes Leben begann, bestimmt von Einsätzen an den Wochenenden.

Es ging rassig mit Cornelia: 1986 kennen gelernt, 1987 geheiratet

Manchmal hiess es, Hüppi sei zu lieb als TV-Journalist. Als er vor der Heim-EM 2008 den Schweizer Nationaltrainer Köbi Kuhn öffentlich in einer Sendung verhandelte, zeigte er Biss. Dabei ging es ihm um die Sache. Wie immer. Um die Frau ging es, als er 1986 in Grüsch an den Schweizer Ski-alpin-Titelkämpfen in einer Beiz seine Cornelia aus Klosters kennenlernte; sie war einst als Juniorin nationale Spitze im Langlauf.

Es war der Auftakt in ein gemeinsames Leben. Es ging rassig, 1987 wurde in Klosters geheiratet, ein rauschendes Fest mit über 100 Gästen. Hüppi-like. Schon bald wurde das Paar Eltern von drei Kindern, die Familie reiste durch die USA und machte Ferien im Engadin. Heute ist die vierjährige Enkelin Louise der grosse Stolz.

Sergio Colacino, im Jahr 2001. FC ST. GALLEN

Einen Grossteil des Lebens wohnten die Hüppis in Berikon, mehr aus Zufall. 27 Jahre blieben sie dort. Matthias war im Lions-Klub, spielte E-Bass in einer Band. Und er begann, sich im nahen FC Mutschellen zu verwurzeln und engagieren.

Sergio Colacino, langjähriger Trainer der ersten Mannschaft und einst Profi beim FC St.Gallen, sagt: «Matthias ist sehr professionell. Er weiss, wo seine Stärken sind, ist volksnah und kann sich einer Sache total hingeben. Das kommt an.» Hüppi war ein Prominenter im Dorfklub, diese Karte spielte er nie. Colacino sagt:

«Man spürt schnell, wenn jemand gewisse Fähigkeiten hat – das kann man auch auf andere Dinge legen. Ich wusste: Er kann meinen Ex-Verein führen.»

Zum FC St.Gallen blieb Hüppis Bindung emotional. Doch der Beruf erforderte einen Schleier der Neutralität, wenngleich es Höhepunkte gab. Wie die Sendung im Jahr 2000, als die Ostschweizer den zweiten Meistertitel feierten. Mittendrin der für SRF moderierende Hüppi.

«Ich war so unglaublich glücklich, und feierte bis zum nächsten Morgen.»

Natürlich gab es medial aufs Dach, wenn eine Sendung nicht gut war. Hüppi musste lernen, gelassener zu werden, nicht überzureagieren, nicht zu verbissen zu sein. Zu Hause, im Beruf.

Plötzlich war der Impuls da: Keine Skirennen mehr

Viel unterwegs war er für den Fussball, und ab 1983 begleitete ihn an die Skirennen Abfahrts-Olympiasieger Bernhard Russi. Sie wurden beste Freunde. Hüppi blieb viel auf Sendung und ein Improvisationstalent, und dann, es war im Februar 2017, kam aus dem Innersten der Impuls: Er zog einen Schlussstrich unter die Ski-Berichterstattungen. Eine Anstellung beim FC St.Gallen war da noch weit weg.

Michael Hüppi (r.) mit Peter Zeidler Bild: Urs Bucher

Im Sport schimmerte Hüppis Wesen immer wieder durch. Temporär konnte er ein Asket sein, damit Bergmarathonläufe glückten. Das künstliche Hüftgelenk, das er sich einsetzen liess vor zehn Jahren, tat der Lauffreude keinen Abbruch. Stets wichtig blieb die Belohnung danach, die dritte Halbzeit sozusagen. Wie das «Bruderbier» mit Michael, früher selbst Präsident des FC St.Gallen. Michael sagt:

«Mein Bruder hat eine unglaubliche Energie und Begeisterungsfähigkeit. Ich war überzeugt, wenn der Funke auf Umfeld und Mitarbeiter springt, wird das Ding fliegen. Unsere Herzen schlagen glücklicher, wenn es Grünweiss gut geht.»

Hüppi verehrt Patent Ochsner, mag die Rolling Stones, besucht das Open Air St.Gallen. Er liest «11Freunde» ebenso wie spannende Bücher. Und er ist ein Liebhaber von Schnitzelbänken, singt und dichtet aber nur im privaten Rahmen. Oder im Militär.

Rekrut Hüppi verpasste dort einmal den Zapfenstreich, weil er in der Beiz herumschäkerte und Witze erzählte, während die Einheimischen an seinen Lippen hingen. Showtime. Der Ausgang wurde für ein paar Tage gestrichen, vermutlich gab es gar einen scharfen Arrest – niemand mehr weiss das so genau.

Hüppi zweifelte kurz, ging in sich und sagte hell begeistert zu

Dann kam im Herbst 2017 die Generalversammlung des FC St.Gallen und Hüppi in Gossau als Publikumsaktionär durch die Hintertüre rein, weil er krankheitsbedingt spät dran war. Und als Präsident ging er durch die Vordertüre raus. Weil Tage später ebendies zum Plan der Klub-Aktionäre wurde. Hüppi zweifelte kurz, ging in sich.

Nach Gesprächen mit Vertrauten, um ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen, wusste er:

«Ich bin hell begeistert und will der neue Präsident des FC St.Gallen sein.»

Im Wissen um die Bedeutung des Klubs, die Exponiertheit der Position. Was es auch bedeutete: Weg aus dem sicheren Hafen SRF. Wobei Hüppi sich dort wegen der befristeten Verträge und des prominenten Onkels in Leutschenbach ja immer beweisen musste.

Immer voll dabei, hier mit Alain Sutter (rechts) KEYSTONE

Jetzt wohnen die Hüppis in Mörschwil und es ist Cupfinal, schon wieder nach dem verlorenen Endspiel vor einem Jahr. Davor gab es eine überragende Saison als Vizemeister, und 2018/19 in der ersten gemeinsamen Meisterschaft mit Alain Sutter als Sportchef und Peter Zeidler als Trainer, wurde der Europacup um Haaresbreite verpasst. Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Ostschweiz ist die Euphorie riesig, die grünweisse Volksbewegung, die Hüppi vorschwebte, ist da.

Verschworenes Trio Nach der Ernennung von Matthias Hüppi zum Präsidenten wurde kurz darauf Alain Sutter neuer Sportchef des FC St.Gallen. Das war im Januar 2018, und ein halbes Jahr später hatten die Ostschweizer mit Peter Zeidler einen neuen Trainer. Das Trio gilt als verschworen, jeder stärkt jedem den Rücken, «kein Blatt passt zwischen uns», heisst es oft. Wo Ruhe ist und Ordnung herrscht, stimmen meist die Resultate. So sind der Vizemeistertitel und zwei Cupfinalteilnahmen schöne Erfolge für den FC St.Gallen. Als es im Herbst nicht lief, reagierte die Führung im Winter und präsentierte sechs Neuzugänge. Macht Platz zwei in der Rückrundentabelle. (cbr)

St.Gallen steht dafür, entgegen den Mechanismen des Fussballs zu handeln

Ein bisschen St.Pauli, ein Schuss Union Berlin. Dabei hat der Klub etwas Eigenständiges, Einzigartiges, er lebt das auch. Das verdeutlichen die fünfjährigen Kontrakte für Zeidler und Sutter, die Einheit und Ruhe bei Krisen. Oder wenn der Anhang, notabene zahlenmässig auf Rekordniveau, das Team selbst nach Niederlagen feiert. St.Gallen steht heute dafür, entgegen den Mechanismen des Fussballs zu handeln.

Ein zentraler Punkt ist für den Präsidenten der Dialog mit der Kurve, es gab schon Enttäuschungen. Sowieso, Fallstricke lauern überall: Niederlagenserien, die Pandemie, Rassismusvorfälle, eine Grundaggression, die es im Fussball halt geben kann. Manchmal wird es auch für Hüppi zuviel. «Es gibt nicht bloss Strahlemann-Auftritte am Laufmeter», sagt er.

Zumal er in der Öffentlichkeit Stärke zeigen, Ruhe und Überzeugung ausstrahlen will. Und muss. So kann es nach einem Gegentor passieren, dass Hüppi heimlich in eine Garderobe verschwindet, in sich geht, runterfährt mit den Emotionen, einen Schluck Wasser trinkt. Während draussen im ausverkauften Kybunpark der Bär tobt.

Sascha Ruefer. Bild: Keystone

Ruefer sagt: «Matthias hat Züge eines Patrons, im Sinne von: etwas Väterliches, Beschützendes, zu ihm schaut man auf. Er kann hart sein und hasst nichts mehr, wenn auf den Mann oder eben falsch gespielt wird. Dann ist mit ihm nicht gut Kirschenessen. Er ist der perfekte Präsident, ein Vorbild. Als Mensch eine andere Liga.»

Selbst im Verhandeln von Zitaten bleibt er knallhart

Man kann sich Hüppi schwerlich entziehen. Selbst im Verhandeln von Zitaten bleibt der Medienprofi knallhart, sobald er sich in Interviews nicht wiedererkennt. Und das ist häufig der Fall, weil er ins Plaudern kommt. Letztlich ist der 64-Jährige ein Moderator geblieben, verpasst vor Ort keine Pflichtspielminute seines Teams.

Nun ist er einfach das Aushängeschild des FC St.Gallen, welcher wie die Bärenbande aus dem Winterschlaf erwacht ist. Er sagt:

«Der Klub war und ist für mich alles. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir den Menschen mit den Cupsieg Freude machen können.»

Aber das allerwichtigste, das sei die Familie. Vielleicht mit einer Ausnahme an diesem Sonntag – Opium fürs grünweisse Volk.

Tor, Vollgas! Bild: Freshfocus

Moderieren wollte der 64-Jährige schon immer. Und nie die Ostschweizer Herkunft verleugnen. Seit Matthias Hüppi als Präsident das Aushängeschild des FC St.Gallen ist, floriert der Klub. Fehlt am Sonntag im Berner Wankdorf nur noch der Cupsieg gegen Lugano. Von einem, der mit Leib und Seele lebt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen