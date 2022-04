Elena Moosmann will im Golf hoch hinaus

Porträt Zwischen RS, Matura und Trainingslager: Junge Zugerin will im Golf hoch hinaus Bald bleibt Elena Moosmann, der einzigen Amateurin im Swiss Golf Team, mehr Zeit für ihren grossen Profi-Traum. Stefan Waldvogel Jetzt kommentieren 06.04.2022, 20.00 Uhr

Auf dem Weg zum Golfprofi: Elena Moosmann im Golfpark Holzhäusern. Bild: Maria Schmid (Risch, 5. April 2022)

Den letzten offiziellen Schultag im Luzerner Sportgymnasium wird Elena Moosmann verpassen. «Am 13. Mai spiele ich mein zweites Profi-Turnier der Saison. Beim Flumserberg Ladies Open in Gams konnte ich 2019 den ersten Sieg bei den Profis feiern. So ist das Heimspiel in der Schweiz für mich immer etwas Spezielles», erzählt die bald 20-jährige Maturandin.

An der offiziellen Abschlussfeier nach fünf Jahren im Alpenquai wird sie ebenfalls fehlen. «Am 23. Juni ist ein Turnier in Belgien geplant, da möchte ich unbedingt spielen. Ich bin nicht wirklich die ‹Partygängerin›, fühle mich auf dem Rasen deutlich wohler als auf der Tanzfläche», sagt sie über ihre Prioritäten. Auch für den runden Geburtstag am 20. April sei nichts Grosses geplant. «Ich werde einfach ein Jahr älter», lacht sie im Gespräch im Golfpark Holzhäusern.

Hier trainiert sie in der Regel, hier erspielte sich Moosmann letzten Herbst ihren grössten sportlichen Erfolg mit dem dritten Rang beim VP Bank Swiss Ladies Open auf der «grossen» Ladies European Tour. Als Amateurin konnte sie dort mit einer Wildcard mitspielen.

Elena Moosmann posiert für die Fotografin auf dem Golfpark Holzhäusern. Bild: Maria Schmid (Risch, 5. April 2022)

Ende Jahr soll der Sprung ins Profilager gelingen

Um regelmässig in der höchsten europäischen Frauenliga dabei zu sein, plant die Zugerin Ende Jahr den Wechsel ins Profilager. «Mein grosses Ziel ist die sogenannte Q-School im November und Dezember. Dort will ich mir die Spielberechtigung für die Ladies European Tour 2023 holen», blickt Moosmann schon voraus. Bis zum Herbst plant sie für diese Saison etwa 10 Profi-Turniere, die allermeisten auf der zweiten Stufe, der LET-Access.

Beim ersten Event am vergangenen Wochenende spielte sie als einzige Schweizerin um den Titel mit. «Im Final wollte ich dann wohl zu viel, es lief nicht wie gewünscht und so bin ich am Ende zurückgefallen», erzählt die einzige Amateurin im Swiss Golf Team. Sie habe aber in Südfrankreich wieder «sehr viel gelernt». Um noch konstanter vorne mitzuspielen, müsse sie sicher vor allem mental noch besser werden, erklärt Moosmann. Nicht zuletzt mit der Mehrfachbelastung von Spitzensportler-RS, Schule und den Turnieren sei das Mentaltraining zuletzt wohl etwas zu kurz gekommen.

Die 18 Wochen RS von November bis März seien eine «super Erfahrung» gewesen.

«Ich fand beispielsweise auch die Zugschule ‹lässig›, vor allem blieb uns aber viel Zeit fürs Training.»

Im Winter flog das Swiss Golf Team erstmals für ein gemeinsames Trainingslager in die Vereinigten Arabischen Emirate. «Das war extrem cool, wir hatten eine Hammer Anlage praktisch für uns alleine. Auch punkto Fitness brachte mir die Zeit in der RS sehr viel, davon werde ich hoffentlich diese Saison profitieren», sagt die aktuell beste Schweizer Amateurgolferin.

Viel Zeit für die Erholung blieb ihr dabei allerdings nicht. «An den Wochenenden musste ich den Stoff nachholen. Dank der Unterstützung einiger toller Kolleginnen klappte dies ganz gut, auch wenn es etwas anstrengend war», blickt sie zurück. Aufgrund der guten Vornoten («etwa 4,75 im Schnitt») dürften die Maturaprüfungen mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht ab dem 19. Mai keine allzu grossen Hürden mehr sein. «Dann bin ich aber froh, komme ich nach fünf Jahren Sportgymi einmal weg von der Schule», lacht sie.

Dann bleibt ihr endlich mehr Zeit für ihren grossen Traum. «Dann werde ich wie die Profis trainieren können». Schon seit Sommer 2020 profitiert sie von der Unterstützung im Chamer Spitzensport-Zentrum OYM. Ohne Schulstress bleibt dann auch genügend Zeit für die wichtige Erholung.

Elena Moosmann auf dem Weg zum Profi. Bild: Maria Schmid (Risch, 5. April 2022)

